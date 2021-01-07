|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:50
А теперь лям зеленью просто так не снимешь. А ничинали с мелочи
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6073
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:44
cohan написав: Amid написав:
Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
может и слава Богу, там же государство из них вышло, мало ли какие планы по сворачиванию
Т.е. во все другие ино-украинские банки, в которые государства никогда не входили -- даже идти не стоит?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3396
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:03
_hunter написав: cohan написав: Amid написав:
Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
может и слава Богу, там же государство из них вышло, мало ли какие планы по сворачиванию
Т.е. во все другие ино-украинские банки, в которые государства никогда не входили -- даже идти не стоит?..
тут Вам вкладички Михайловского лучше ответят )
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:49
А при чем здесь вкладчики Михайловского?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6073
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:24
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6073
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:31
Investor_K написав:
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
не поможет ))
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35
Что именно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6073
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:11
Investor_K написав:
Что именно?
ну я не знаю, зачем Вы поздравляете, но знаю что тут никаких плюшек не дождетесь ))
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok
, valya
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|