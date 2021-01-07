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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 409410411412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:50

А теперь лям зеленью просто так не снимешь. А ничинали с мелочи
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:44

  cohan написав:
  Amid написав:Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.


может и слава Богу, там же государство из них вышло, мало ли какие планы по сворачиванию

Т.е. во все другие ино-украинские банки, в которые государства никогда не входили -- даже идти не стоит?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:03

  _hunter написав:
  cohan написав:
  Amid написав:Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.


может и слава Богу, там же государство из них вышло, мало ли какие планы по сворачиванию

Т.е. во все другие ино-украинские банки, в которые государства никогда не входили -- даже идти не стоит?..


тут Вам вкладички Михайловского лучше ответят )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:49

А при чем здесь вкладчики Михайловского?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:24

Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:31

  Investor_K написав:Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!


не поможет ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35

Re: ПроКредит

Что именно?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:11

  Investor_K написав:Что именно?


ну я не знаю, зачем Вы поздравляете, но знаю что тут никаких плюшек не дождетесь ))
cohan
 
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  #<1 ... 409410411412
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