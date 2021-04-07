ну в том центре тоже такое себе,
а так - как в Европе, перемещаются в NHW?
ПУМБ, Альфа давно уже там, Кредо недавно переехал вот , ну и эти 250грвневые
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:19
ну в том центре тоже такое себе,
а так - как в Европе, перемещаются в NHW?
ПУМБ, Альфа давно уже там, Кредо недавно переехал вот , ну и эти 250грвневые
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:57
Света и Марина и HR Ирина
1. В 09:00, 07.04.2021, поступил от меня звонок на КЦ ПроКредит Банка.
2. Я попросил выписку по своему карточному счету.
3. Выписку попросил выслать на мою электронную почту.
4. Девочки из КЦ Света и Марина меня как можно сильно послали в отделение в Киеве. В карантин!
5. Выписки я так и не получил.
6. Банк нарушил правила карантина.
7. Банк врет, что он диджитал!
8. Выписок я так и не получил! Позор Пономаренко В., за вранье!
9. Зачем обманывать людей и заставлять ехать в отделение за выпиской в карантин? Зачем обманывать людей, что вы диджитал банк без отделений?
10. Все номера после всего этого блокируют (будь-то горячая линия или звонок в HR) и считают, что они самые умные!
Востаннє редагувалось newset в Чет 08 кві, 2021 09:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:00
Re: ПроКредит
вброс?
сдается мне если будут все подробности, то выглядеть ситуация будет совсем по другому
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:05
Re: ПроКредит
maxim2014
Это реальная 'тема'!
Можете копать. Отношение хуже, чем к скотам!
Credit Agricole работает на миллион %% выше!
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:10
Re: ПроКредит
реальная тема - давай подробности в студию. Пока это выглядит как вброс.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:20
В студию вам лучше обращаться!
Я написал реальный кейс. Выписку мне не дают на мой email. Учитывая предписание мера Киева и карантинные меры, Ваш Банк меня заставляет ехать в отделения, которых мало того что практически нет, так и на транспорте, который закрыт и не работает!
Я также должен заражать людей COVID-19, для того чтобы попасть в отделение за выпиской???
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:24
newset понятно... что и требовалось доказать. Вброс очередного "специфического" клиента
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