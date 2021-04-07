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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:22
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:24
Света и Марина и HR Ирина
1. В 09:00, 07.04.2021, поступил от меня звонок на КЦ ПроКредит Банка.
2. Я попросил выписку по своему карточному счету.
3. Выписку попросил выслать на мою электронную почту.
4. Девочки из КЦ Света и Марина меня как можно сильно послали в отделение в Киеве. В карантин!
5. Выписки я так и не получил.
6. Банк нарушил правила карантина.
7. Банк врет, что он диджитал!
8. Выписок я так и не получил! Позор Пономаренко В., за вранье!
9. Зачем обманывать людей и заставлять ехать в отделение за выпиской в карантин? Зачем обманывать людей, что вы диджитал банк без отделений?
10. Все номера после всего этого блокируют (будь-то горячая линия или звонок в HR) и считают, что они самые умные!
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:46
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:48
Не делается выписка по закрытым счетам. С нарисованной печатью - вам в полицию, рассказать такую схему!
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