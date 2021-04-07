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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:34

newset Я - нет, ты - скорее всего да. :lol:
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:22

  maxim2014 написав:newset Я - нет, ты - скорее всего да. :lol:


если ты работаешь на пономаренко, передавай и ему и себе привет!
newset
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:24

Света и Марина и HR Ирина

1. В 09:00, 07.04.2021, поступил от меня звонок на КЦ ПроКредит Банка.
2. Я попросил выписку по своему карточному счету.
3. Выписку попросил выслать на мою электронную почту.
4. Девочки из КЦ Света и Марина меня как можно сильно послали в отделение в Киеве. В карантин!
5. Выписки я так и не получил.
6. Банк нарушил правила карантина.
7. Банк врет, что он диджитал!
8. Выписок я так и не получил! Позор Пономаренко В., за вранье!
9. Зачем обманывать людей и заставлять ехать в отделение за выпиской в карантин? Зачем обманывать людей, что вы диджитал банк без отделений?
10. Все номера после всего этого блокируют (будь-то горячая линия или звонок в HR) и считают, что они самые умные!

https://wdfiles.ru/f92daf
https://fex.net/uk/s/dceebcx
newset
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:46

  newset написав:1. В 09:00, 07.04.2021, поступил от меня звонок на КЦ ПроКредит Банка.
2. Я попросил выписку по своему карточному счету.
3. Выписку попросил выслать на мою электронную почту.



выписка онлайн делается хоть за год
с нарисованной печатью
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:48

  cohan написав:
  newset написав:1. В 09:00, 07.04.2021, поступил от меня звонок на КЦ ПроКредит Банка.
2. Я попросил выписку по своему карточному счету.
3. Выписку попросил выслать на мою электронную почту.



выписка онлайн делается хоть за год
с нарисованной печатью


Не делается выписка по закрытым счетам. С нарисованной печатью - вам в полицию, рассказать такую схему!
newset
 
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  #<1 ... 420421422423
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