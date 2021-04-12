1. В 09:00, 07.04.2021, поступил от меня звонок на КЦ ПроКредит Банка. 2. Я попросил выписку по своему карточному счету. 3. Выписку попросил выслать на мою электронную почту. 4. Девочки из КЦ Света и Марина меня как можно сильно послали в отделение в Киеве. В карантин! 5. Выписки я так и не получил. 6. Банк нарушил правила карантина. 7. Банк врет, что он диджитал! 8. Выписок я так и не получил! Позор Пономаренко В., за вранье! 9. Зачем обманывать людей и заставлять ехать в отделение за выпиской в карантин? Зачем обманывать людей, что вы диджитал банк без отделений? 10. Все номера после всего этого блокируют (будь-то горячая линия или звонок в HR) и считают, что они самые умные!
Банки почали стягувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання коштів вже підключено 7 банків.
Про це повідомляє OpenDataBot.
23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура проходить у кілька кліків в онлайн-режимі.
«Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 мільйонів боргів. Більшість з них — це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів», — сказано в повідомленні.
Перелік банків, які підключені до системи автоматичного списання боргів:
Таскомбанк;ПриватБанк;Універсал Банк, monobank;ОКСІ Банк;Банк Восток;Індустріалбанк;ПроКредит Банк
Investor_K написав:Банки почали стягувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання коштів вже підключено 7 банків.
Про це повідомляє OpenDataBot.
23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура проходить у кілька кліків в онлайн-режимі.
«Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 мільйонів боргів. Більшість з них — це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів», — сказано в повідомленні.
Перелік банків, які підключені до системи автоматичного списання боргів:
Таскомбанк;ПриватБанк;Універсал Банк, monobank;ОКСІ Банк;Банк Восток;Індустріалбанк;ПроКредит Банк