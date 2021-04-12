1. В 09:00, 07.04.2021, поступил от меня звонок на КЦ ПроКредит Банка. 2. Я попросил выписку по своему карточному счету. 3. Выписку попросил выслать на мою электронную почту. 4. Девочки из КЦ Света и Марина меня как можно сильно послали в отделение в Киеве. В карантин! 5. Выписки я так и не получил. 6. Банк нарушил правила карантина. 7. Банк врет, что он диджитал! 8. Выписок я так и не получил! Позор Пономаренко В., за вранье! 9. Зачем обманывать людей и заставлять ехать в отделение за выпиской в карантин? Зачем обманывать людей, что вы диджитал банк без отделений? 10. Все номера после всего этого блокируют (будь-то горячая линия или звонок в HR) и считают, что они самые умные!
Банки почали стягувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання коштів вже підключено 7 банків.
Про це повідомляє OpenDataBot.
23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура проходить у кілька кліків в онлайн-режимі.
«Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 мільйонів боргів. Більшість з них — це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів», — сказано в повідомленні.
Перелік банків, які підключені до системи автоматичного списання боргів:
Таскомбанк;ПриватБанк;Універсал Банк, monobank;ОКСІ Банк;Банк Восток;Індустріалбанк;ПроКредит Банк
Investor_K написав:Банки почали стягувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання коштів вже підключено 7 банків.
Про це повідомляє OpenDataBot.
23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура проходить у кілька кліків в онлайн-режимі.
«Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 мільйонів боргів. Більшість з них — це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів», — сказано в повідомленні.
Перелік банків, які підключені до системи автоматичного списання боргів:
Таскомбанк;ПриватБанк;Універсал Банк, monobank;ОКСІ Банк;Банк Восток;Індустріалбанк;ПроКредит Банк
Investor_K написав:Банки почали стягувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання коштів вже підключено 7 банків.
Про це повідомляє OpenDataBot.
23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура проходить у кілька кліків в онлайн-режимі.
«Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 мільйонів боргів. Більшість з них — це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів», — сказано в повідомленні.
Перелік банків, які підключені до системи автоматичного списання боргів:
Таскомбанк;ПриватБанк;Універсал Банк, monobank;ОКСІ Банк;Банк Восток;Індустріалбанк;ПроКредит Банк
список банков , НЕ заботящихся о своих клиентах
Очередной раз и довод сбережения хранить в кеше, а банкирам оставить долги по кредитам.
Investor_K написав:список банков , НЕ заботящихся о своих клиентах
Все там будем
«Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х», — додали в OpenDataBot.