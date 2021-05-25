RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 423424425426

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 18:19

То поезд и плохая связь.
На самолет денег нет.
Все ушло на абонку в Прокредит
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 18:22

  Investor_K написав:То поезд и плохая связь.
На самолет денег нет.
Все ушло на абонку в Прокредит

Щасливої дороги. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37455
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:31

Межбанк

Квесторе_поверніться

Покупку/продажу валюты для физлиц уже закрыли?
andyteam
 
Повідомлень: 112
З нами з: 16.07.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:39

  andyteam написав:Квесторе_поверніться

Покупку/продажу валюты для физлиц уже закрыли?


почему? на месте все, ну разве что межбанк проводят в раб время (в течение месяца если курс не угадал и на счету есть что списать)
но с "выходом на МБ для физлиц" они не единственные давно
cohan
 
Повідомлень: 1757
З нами з: 27.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:14

  cohan написав:
  andyteam написав:Квесторе_поверніться

Покупку/продажу валюты для физлиц уже закрыли?


почему? на месте все, ну разве что межбанк проводят в раб время (в течение месяца если курс не угадал и на счету есть что списать)
но с "выходом на МБ для физлиц" они не единственные давно

Забыл. Через моб приложение не работает.
А кто еще?
andyteam
 
Повідомлень: 112
З нами з: 16.07.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 423424425426
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: begemoto, Doubting Thomas, IDAN, V2 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.