То поезд и плохая связь.
На самолет денег нет.
Все ушло на абонку в Прокредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 тра, 2021 18:19
То поезд и плохая связь.
На самолет денег нет.
Все ушло на абонку в Прокредит
Додано: Пон 24 тра, 2021 18:22
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:31
Межбанк
Квесторе_поверніться
Покупку/продажу валюты для физлиц уже закрыли?
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:39
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:14
Забыл. Через моб приложение не работает.
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