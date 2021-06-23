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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:26

Re: ПроКредит

Мы все этого долго ждали, и вот - наконец, свершилось!

Прокредит снижает комиссию (правда, не для всех). С 8-го июля обслуживание валютных счетов за 85 грн/месяц. Так что если были доллар и евро - то экономия 85 грн :), если только один из них - то ничего не меняется, разве что, нашару можно открыть второй :).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:59

Guten Tag!

З 8 липня обслуговування двох валютних рахунків – 85 грн замість 170 грн на місяць.
Відкривайте рахунок прямо зараз!
Ваш німецький банк
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:12

Открою второй валютный и счет - и в Рио де Жанейро. )))
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:20

Re: ПроКредит

15к надо на год на прокорм гривни+доллар,
гутен бай
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 04:13

Как 15к?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:04

  cohan написав:15к надо на год на прокорм гривни+доллар,
гутен бай

У меня 3К получается (250*12=3000)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:23

  Amid написав:
  cohan написав:15к надо на год на прокорм гривни+доллар,
гутен бай

У меня 3К получается (250*12=3000)


1% = 0,805% = $6,70 с 10к в месяц, а 250 грн это 9 долл - итого 15к

ну если там по грани то может 12-13... а не 15, но проще ради навара от варки яиц держать под ноль где не надо телодвижений
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:11

  Investor_K написав:Guten Tag!

З 8 липня обслуговування двох валютних рахунків – 85 грн замість 170 грн на місяць.
Відкривайте рахунок прямо зараз!
Ваш німецький банк

Мёртвая тема, есть достаточно банков где обнял стоит меньше
sens
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