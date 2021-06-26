|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:26
Мы все этого долго ждали, и вот - наконец, свершилось!
Прокредит снижает комиссию (правда, не для всех). С 8-го июля обслуживание валютных счетов за 85 грн/месяц. Так что если были доллар и евро - то экономия 85 грн
, если только один из них - то ничего не меняется, разве что, нашару можно открыть второй
.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:59
Guten Tag!
З 8 липня обслуговування двох валютних рахунків – 85 грн замість 170 грн на місяць.
Відкривайте рахунок прямо зараз!
Ваш німецький банк
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6654
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:12
Открою второй валютный и счет - и в Рио де Жанейро. )))
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6654
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 23:20
15к надо на год на прокорм гривни+доллар,
гутен бай
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2067
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 04:13
Как 15к?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6654
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 08:04
cohan написав:
15к надо на год на прокорм гривни+доллар,
гутен бай
У меня 3К получается (250*12=3000)
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:23
Amid написав: cohan написав:
15к надо на год на прокорм гривни+доллар,
гутен бай
У меня 3К получается (250*12=3000)
1% = 0,805% = $6,70 с 10к в месяц, а 250 грн это 9 долл - итого 15к
ну если там по грани то может 12-13... а не 15, но проще ради навара от варки яиц держать под ноль где не надо телодвижений
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2067
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:11
Investor_K написав:
Guten Tag!
З 8 липня обслуговування двох валютних рахунків – 85 грн замість 170 грн на місяць.
Відкривайте рахунок прямо зараз!
Ваш німецький банк
Мёртвая тема, есть достаточно банков где обнял стоит меньше
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12598
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 06:41
Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6654
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh
, vitaliy1111
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|