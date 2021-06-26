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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:42
cohan написав: Investor_K написав:
Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?
то вотчина ОТП
Ни одного не видео.
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