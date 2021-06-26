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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:42

  cohan написав:
  Investor_K написав:Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?

то вотчина ОТП

Ни одного не видео.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:47

Investor_K
Вот будут они в каждом селе отделения открывать, там до Львова рукой подать если сильно нужно, а банкомат любой сойдет.
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:21

  Investor_K написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?

то вотчина ОТП

Ни одного не видео.
коминвестбанк вам в помощь
sens
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