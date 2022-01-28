|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:41
cohan написав: harry_ написав:
Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
можно
А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.
-
harry_
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:03
harry_ написав: cohan написав: harry_ написав:
Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
можно
А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.
а у них одна, тем-то и удобно - пакет для физлиц называется
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3604
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:07
harry_ написав:
Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
У них отдельный счет, типа 'мобільних заощаджень' на него 6.5% сейчас дают. На остаток по карте % не начисляют.
-
nickvlk1
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 17.03.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 січ, 2022 20:56
Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно
-
harry_
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 січ, 2022 21:45
harry_ написав:
Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно
отдает хорошо
если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе
Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3604
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 січ, 2022 21:51
cohan написав: harry_ написав:
Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно
отдает хорошо
если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе
Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать
Нет, не готов. Я вообще против того, чтобы платить за пакет.
До этого держал депозиты в Альфе, но боюсь ввода санкций против него, поэтому начал подыскивать западный банк с нормальным (относительно) процентом. В Альфе сейчас на 18 месяцев 1,5%, а тут - 1,5% на год
-
harry_
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 січ, 2022 23:30
harry_ написав: cohan написав: harry_ написав:
Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно
отдает хорошо
если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе
Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать
Нет, не готов. Я вообще против того, чтобы платить за пакет.
До этого держал депозиты в Альфе, но боюсь ввода санкций против него, поэтому начал подыскивать западный банк с нормальным (относительно) процентом. В Альфе сейчас на 18 месяцев 1,5%, а тут - 1,5% на год
Пиреус посмотрите
а за Альфу зря боитесь ) это она может санкции ввести кому угодно
но конечно если самолет с долларами - то всех коснется, как в начале ковида было
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3604
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 00:12
cohan написав: harry_ написав:
Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно
отдает хорошо
если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе
Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать
А что єто за пакет такой для физиков за 3000 грн в год - "правильна картка", что ЛИ?
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 01:14
Миша-клиент написав: cohan написав: harry_ написав:
Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно
отдает хорошо
если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе
Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать
А что єто за пакет такой для физиков за 3000 грн в год - "правильна картка", что ЛИ?
нет, просто счет, ну пакет для физлиц с виза классик
165грн *12
но уважаемому harry_ хочется доллар,
это еще один счет, доплата 85 грн
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3604
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|