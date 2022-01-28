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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:41

  cohan написав:
  harry_ написав:Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары

можно


А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.
harry_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:03

  harry_ написав:
  cohan написав:
  harry_ написав:Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары

можно


А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.

а у них одна, тем-то и удобно - пакет для физлиц называется
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:07

  harry_ написав:Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары


У них отдельный счет, типа 'мобільних заощаджень' на него 6.5% сейчас дают. На остаток по карте % не начисляют.
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 20:56

Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно
harry_
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:45

  harry_ написав:Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно


отдает хорошо

если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе

Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:51

  cohan написав:
  harry_ написав:Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно


отдает хорошо

если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе

Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать


Нет, не готов. Я вообще против того, чтобы платить за пакет.
До этого держал депозиты в Альфе, но боюсь ввода санкций против него, поэтому начал подыскивать западный банк с нормальным (относительно) процентом. В Альфе сейчас на 18 месяцев 1,5%, а тут - 1,5% на год
harry_
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:30

  harry_ написав:
  cohan написав:
  harry_ написав:Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно


отдает хорошо

если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе

Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать


Нет, не готов. Я вообще против того, чтобы платить за пакет.
До этого держал депозиты в Альфе, но боюсь ввода санкций против него, поэтому начал подыскивать западный банк с нормальным (относительно) процентом. В Альфе сейчас на 18 месяцев 1,5%, а тут - 1,5% на год


Пиреус посмотрите
а за Альфу зря боитесь ) это она может санкции ввести кому угодно :mrgreen:

но конечно если самолет с долларами - то всех коснется, как в начале ковида было
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:12

  cohan написав:
  harry_ написав:Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно


отдает хорошо

если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе

Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать


А что єто за пакет такой для физиков за 3000 грн в год - "правильна картка", что ЛИ?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:14

  Миша-клиент написав:
  cohan написав:
  harry_ написав:Скажите, а кто-нибудь тут держал депозиты в долларах? Как банк отдает, надо ли заказывать заранее сумму?
1,5% на год - маловато, но держать дома стремно


отдает хорошо

если готовы заплатить 3000 грн в год за подержать - проще держать в Агриколе

Агриколь, внезапно, тоже таланты открыл, хорошо тянуть и дальше СЭПать


А что єто за пакет такой для физиков за 3000 грн в год - "правильна картка", что ЛИ?


нет, просто счет, ну пакет для физлиц с виза классик
165грн *12

но уважаемому harry_ хочется доллар,
это еще один счет, доплата 85 грн
cohan
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