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Обсуждаем Приложение &qu
t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2016 12:51

  hugin написав:По просту говоря, большие заявки в расчет идут не полной сумой, а с какими-то ограничениями или с понижающим коэффициентом, по этому объемы и не совпадают)))


Что-то вроде того.

Вы пишете в теме про мобильное приложение - у вас стоит наше Андроид-приложение? Если да - не хотите помочь потестировать новую версию? Мы там фоновое обновление сделали, чтобы в следующих версиях добавить нотификации, динамические графики и т.п.
flom
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 23:40

Добрый день,
в свое время пользовался приложением для android - очень нравилось.
Сейчас купил iphone. Подскажите приложение для ios планируется?
mydobizha
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:11

Re: Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"

Доброго дня, шановний mydobizha!
На жаль, є тільки для android.


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:20

Автообновление

Не работает автообновление заявок, подскажите в чем может быть проблема?
exotic07
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:53

exotic07 по Вашей конкретной заявке нужно выяснить все детали (номер телефона, когда размещали) и тогда мы сможем Вам помочь! Для этого нужно обратиться на info@mail.finance.ua указав свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно Вам помогут.

С ув. Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:59

Re: Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"

Не отправляет заявки,заявок нет.
automik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:53

не могу выставить заявку

не могу выставить заявкус номеров 0509001332 и 0986657429
aleksandrborozenec18
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:02

Re: Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"

Не могу второй день удалять свои заявки через приложение, смс уходит, заявка не удаляется
nikeslot25
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