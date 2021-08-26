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Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"
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Додано: Сер 13 січ, 2016 12:51
hugin написав:
По просту говоря, большие заявки в расчет идут не полной сумой, а с какими-то ограничениями или с понижающим коэффициентом, по этому объемы и не совпадают)))
Что-то вроде того.
Вы пишете в теме про мобильное приложение - у вас стоит наше Андроид-приложение? Если да - не хотите помочь потестировать новую версию? Мы там фоновое обновление сделали, чтобы в следующих версиях добавить нотификации, динамические графики и т.п.
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flom
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Додано: Пон 16 кві, 2018 23:40
Добрый день,
в свое время пользовался приложением для android - очень нравилось.
Сейчас купил iphone. Подскажите приложение для ios планируется?
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mydobizha
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:11
Доброго дня, шановний mydobizha!
На жаль, є тільки для android.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:20
Не работает автообновление заявок, подскажите в чем может быть проблема?
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exotic07
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:53
exotic07
по Вашей конкретной заявке нужно выяснить все детали (номер телефона, когда размещали) и тогда мы сможем Вам помочь! Для этого нужно обратиться на info@mail.finance.ua
указав свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно Вам помогут.
С ув. Ирина
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Ірина_
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Додано: Суб 25 вер, 2021 10:59
Не отправляет заявки,заявок нет.
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automik
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Додано: Нед 26 вер, 2021 11:53
не могу выставить заявкус номеров 0509001332 и 0986657429
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aleksandrborozenec18
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:02
Не могу второй день удалять свои заявки через приложение, смс уходит, заявка не удаляется
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nikeslot25
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:56
Шановні automik,nikeslot25 вкажіть, будь ласка, номера телефонів та на який короткий номер Ви відправляли смс
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:57
aleksandrborozenec18 написав:
не могу выставить заявкус номеров 0509001332 и 0986657429
Інформацію надала колегам, розбираємося.
З повагою, Ірина
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