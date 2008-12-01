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Обсуждаем Приложение &qu
t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:05

Уважаемые пользователи!
Наш партнер сообщил о временной недоступности работы сервиса по данному номеру 3707.
Сейчас ведем коммуникацию. В течении недели возобновим работу по номеру, о чем сообщим отдельно.
На данный момент, просим воспользоваться другими доступными короткими номерами для размещения заявок в сервисе миняйло.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:28

Допоможіть

Доброго дня.Я не можу виставить об*яву на продаж валюти.Допоможіть будь ласка
petrikoksana312
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:44

petrikoksana312 зверніть увагу, будь ласка, на повідомлення вище.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 16:21

"Міняйло" відсутній в Google Play

flom Добрий день. А чому "Міняйло" відсутній в Google Play? Чудовий був додаток. Хотів встановити на новий смартфон, а не тут то було.
vlad_grigoriev
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 18:02

  vlad_grigoriev написав:flom Добрий день. А чому "Міняйло" відсутній в Google Play? Чудовий був додаток. Хотів встановити на новий смартфон, а не тут то було.

Доброго вечора, шановний користувач.
Ваше побажання передала.
Розробники, на жаль, поки не обіцяють повернення додатку.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:35

Ірина_ Так хоч в себе на сайті виложіть apk файл для самостійного встановлення.
vlad_grigoriev
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:57

  vlad_grigoriev написав:Ірина_ Так хоч в себе на сайті виложіть apk файл для самостійного встановлення.

Спробуйте!
Міняйло.Заявки

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:37

Ірина_ Дякую. Получилось.
vlad_grigoriev
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:46

нету кода активации

Добрый день. Подскажите пожалуйста не пришел код активации заявок. Не могу опубликовать обьявления.
lenusik18+
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:32

  lenusik18+ написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста не пришел код активации заявок. Не могу опубликовать обьявления.

Добрый день, уважаемый пользователь!
По Вашей конкретной заявке нужно выяснить все детали (номер телефона, когда размещали) и тогда мы сможем Вам помочь! Для этого нужно обратиться на info@mail.finance.ua указав свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно Вам помогут.

С ув. Ирина
Ірина_
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