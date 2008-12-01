Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:05
Уважаемые пользователи!
Наш партнер сообщил о временной недоступности работы сервиса по данному номеру 3707. Сейчас ведем коммуникацию. В течении недели возобновим работу по номеру, о чем сообщим отдельно. На данный момент, просим воспользоваться другими доступными короткими номерами для размещения заявок в сервисе миняйло. С ув.
Ірина_
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:28
Доброго дня.Я не можу виставить об*яву на продаж валюти.Допоможіть будь ласка
petrikoksana312
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:44
petrikoksana312 зверніть увагу, будь ласка, на повідомлення вище. З повагою,
Ірина_
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Додано: Чет 13 січ, 2022 16:21
flom Добрий день. А чому "Міняйло" відсутній в Google Play? Чудовий був додаток. Хотів встановити на новий смартфон, а не тут то було.
vlad_grigoriev
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Додано: Чет 13 січ, 2022 18:02
vlad_grigoriev написав: flom
Добрий день. А чому "Міняйло" відсутній в Google Play? Чудовий був додаток. Хотів встановити на новий смартфон, а не тут то було.
Доброго вечора, шановний користувач.
Ваше побажання передала.
Розробники, на жаль, поки не обіцяють повернення додатку.
З повагою,
Ірина_
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:35
Ірина_ Так хоч в себе на сайті виложіть apk файл для самостійного встановлення.
vlad_grigoriev
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Додано: Пон 17 січ, 2022 10:57
vlad_grigoriev написав: Ірина_
Так хоч в себе на сайті виложіть apk файл для самостійного встановлення.
Спробуйте!
Міняйло.Заявки
З повагою,
Ірина_
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:37
Ірина_ Дякую. Получилось.
vlad_grigoriev
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Додано: Пон 21 лют, 2022 09:46
Добрый день. Подскажите пожалуйста не пришел код активации заявок. Не могу опубликовать обьявления.
lenusik18+
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Додано: Пон 21 лют, 2022 10:32
lenusik18+ написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста не пришел код активации заявок. Не могу опубликовать обьявления.
Добрый день, уважаемый пользователь!
По Вашей конкретной заявке нужно выяснить все детали (номер телефона, когда размещали) и тогда мы сможем Вам помочь! Для этого нужно обратиться на
info@mail.finance.ua
указав свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно Вам помогут.
С ув. Ирина
Ірина_
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