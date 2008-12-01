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Обговорюємо додаток Міняйло Заявки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:12
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bankyr2015
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Додано: Чет 22 вер, 2022 21:00
Добрий вечір, шановний bankyr2015.
Для успішної подачі оголошення на Міняйло важливо, щоб номер телефону, який Ви вказуєте у заявці, співпадав з номером з якого Ви відправляєте СМС активації заявки.
З повагою,
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Ірина_
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