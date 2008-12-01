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Міняйло Заявки

Обговорюємо додаток Міняйло Заявки
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:12

не могу разместить обїявление на миняйло

не могу разместить объявление на миняйло, для активации объявления отправлю смс на номер +380 (50) 346-2623 сообщение доставлено, но заявки на обмен невижу, до 14,00 все работало без проблемм., сообщения пытался отправить с разных номеров Киевстар, и Водафон, не работает ничего. :( :( :(
bankyr2015
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:00

Добрий вечір, шановний bankyr2015.
Для успішної подачі оголошення на Міняйло важливо, щоб номер телефону, який Ви вказуєте у заявці, співпадав з номером з якого Ви відправляєте СМС активації заявки.
З повагою,
Ірина_
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