Обговорюємо додаток Міняйло Заявки

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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:12
не могу разместить обїявление на миняйло
не могу разместить объявление на миняйло, для активации объявления отправлю смс на номер +380 (50) 346-2623 сообщение доставлено, но заявки на обмен невижу, до 14,00 все работало без проблемм., сообщения пытался отправить с разных номеров Киевстар, и Водафон, не работает ничего.
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:00
Добрий вечір, шановний bankyr2015.
Для успішної подачі оголошення на Міняйло важливо, щоб номер телефону, який Ви вказуєте у заявці, співпадав з номером з якого Ви відправляєте СМС активації заявки.
З повагою,
Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:18
Звернення
Доброго дня.Допоможть будь ласка,не виставляються об*яви на сайті,не розумію чому,і що потрібно зробить
Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:10
не размещаются заявки
Ірина_
пользуюсь приложение миняйлло с 2014г.
в день размещаем более 30-ти заявок покупка/продажа валюты
размещать заявки - поверьте умею, до 14,00 22.09.22 заявки размещались без всяких прооблем отправлял смс на номер +380 (50) 346-2623 смс доставлялись и заявки автоматически публиковались, по непонятным причинам на сейчас отправляю смс, но заявки не публикуются, пробовал создать новую заявку на другой моб.телефон но заявки не публикуются, на всех моих моб. телефонах с которых публикую на балансе деньги есть, предполагаю что проблемма именно с номером +380 (50) 346-2623, возможны еще какие то проблеммы. Прошу помочь в решении данной проблеммы (пользуюсь киевстаром, водафоном на балансе на телефонах деньги есть, почему не публикуюся заявки не понимаю), как можно связаться со службой поддержки.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:23
bankyr2015, saninsasha1999 напишіть, будь ласка, номери з яких відправляли заявки.
Пришліть номери на пошту info@finance.ua
Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:14
Добрий вечір, шановний bankyr2015.
Дійсно виникли технічні проблеми, наші фахівці шукають причину. Вибачте за тимчасові незручності.
З повагою,
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:50
Не працює міняйло
З 22.09.22 не можу розмістипи заявку на купілю та продаж валюти скільки часу потрібно ще чекати на вирішення даної проблеми, маємо 15 обмінних пунктів, в день публікували мінімум 30 оголошень.
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