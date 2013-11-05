Хрещатик Банк - БАНКРОТ

sergey_sryvkin Це було перше засідання. З трьох відповідачів прийшов лише представник від КМДА, і, зіславшись на відсутність інших відповідачів, поставив вимогу перенести засідання. Суддя з цим погодилась і перенесла суд на 14 квітня. На жаль, це може бути не останнє перенесення Але ж, що ж з цим поробиш, на жаль є така вимога закону. Хоча у 2015 я позивався до "Фінансів та кредит", і суддя винесла рішення навіть за відсутності відповідача. Хоча рішення було надруковане з помилками, тяганина продовжилась, і зрештою гроші повернув Фонд гарантування вкладів.
Руководители банка "Хрещатик" нанесли убытков на 2,5 млрд грн — аудит за три годаhttps://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... rn-337871/ Комплексный аудит "Хрещатика" выявил сомнительных операций и действий руководителей и собственников банка, которые привели к убыткам на 2,5 млрд гривен Комплексный аудит (forensic) банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 млрд грн. Аудит деятельности банка с 2013 года провела компания "Актио", сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. "Начиная с 2013-го действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки направленных на выведение из банка финансовых активов", — заявили в Фонде. Согласно сообщению, "Хрещатик" не соблюдал нормы по обеспеченности кредитования, а также принимал неэффективные решения при проведении операций с ценными бумагами. Аудит показал, что начиная с 2014-го ликвидность банка ухудшалась, но руководство на это не реагировало. "Комплексным анализом неплатежеспособности выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн", — говориться в сообщении Фонда. Ранее в Фонде гарантирования вкладов сообщали, что стоимость активов банка завышена приблизительно на 5,5 млрд грн: "на бумаге" она составляла свыше 8,1 млрд грн, а независимые оценщики оценили в 2,65 млрд грн. Также в Фонде гарантирования заявляли, что в ходе аудита активов банка установили, что около 85% облигаций в портфеле данного финучреждения эмитированы компаниями с признаками фиктивности. Напомним, Нацбанк признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016-го. Крупнейшими совладельцами являлись Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).