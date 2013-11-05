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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 816817818819

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Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 354
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 17:16

  tk86 написав:Апеляційний суд відмінив тогорічне рішення про банкрутство банку Хрещатик. Питання хто винен в цій помилці й хто заплатить за збитки? http://www.dsnews.ua/economics/vminnya- ... 2017220000


І тепер всі вкладники мусять повернути отримані від Фонду відшкодування :)
folker
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 11:09

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Щось геть тихо тут :(
folker
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2017 10:36

folker Фонд розпродає активи. Я подав в суд (буде 19 грудня) на власників цього банку (КМДА, Іванов, Солдатенко). Якщо щось буде - напишу.
tk86
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 05:41

  tk86 написав:folker Фонд розпродає активи. Я подав в суд (буде 19 грудня) на власників цього банку (КМДА, Іванов, Солдатенко). Якщо щось буде - напишу.


Як суд?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:33

sergey_sryvkin Це було перше засідання. З трьох відповідачів прийшов лише представник від КМДА, і, зіславшись на відсутність інших відповідачів, поставив вимогу перенести засідання. Суддя з цим погодилась і перенесла суд на 14 квітня. На жаль, це може бути не останнє перенесення :(
Але ж, що ж з цим поробиш, на жаль є така вимога закону. Хоча у 2015 я позивався до "Фінансів та кредит", і суддя винесла рішення навіть за відсутності відповідача. Хоча рішення було надруковане з помилками, тяганина продовжилась, і зрештою гроші повернув Фонд гарантування вкладів.
tk86
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:01

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Руководители банка "Хрещатик" нанесли убытков на 2,5 млрд грн — аудит за три года https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... rn-337871/
Комплексный аудит "Хрещатика" выявил сомнительных операций и действий руководителей и собственников банка, которые привели к убыткам на 2,5 млрд гривен
Комплексный аудит (forensic) банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 млрд грн.
Аудит деятельности банка с 2013 года провела компания "Актио", сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
"Начиная с 2013-го действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки направленных на выведение из банка финансовых активов", — заявили в Фонде.
Согласно сообщению, "Хрещатик" не соблюдал нормы по обеспеченности кредитования, а также принимал неэффективные решения при проведении операций с ценными бумагами.
Аудит показал, что начиная с 2014-го ликвидность банка ухудшалась, но руководство на это не реагировало.
"Комплексным анализом неплатежеспособности выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн", — говориться в сообщении Фонда.
Ранее в Фонде гарантирования вкладов сообщали, что стоимость активов банка завышена приблизительно на 5,5 млрд грн: "на бумаге" она составляла свыше 8,1 млрд грн, а независимые оценщики оценили в 2,65 млрд грн. Также в Фонде гарантирования заявляли, что в ходе аудита активов банка установили, что около 85% облигаций в портфеле данного финучреждения эмитированы компаниями с признаками фиктивности.
Напомним, Нацбанк признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016-го. Крупнейшими совладельцами являлись Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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