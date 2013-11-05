Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Додано: Нед 14 січ, 2018 16:01

Комплексный аудит "Хрещатика" выявил сомнительных операций и действий руководителей и собственников банка, которые привели к убыткам на 2,5 млрд гривенКомплексный аудит (forensic) банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 млрд грн.Аудит деятельности банка с 2013 года провела компания "Актио", сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц."Начиная с 2013-го действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки направленных на выведение из банка финансовых активов", — заявили в Фонде.Согласно сообщению, "Хрещатик" не соблюдал нормы по обеспеченности кредитования, а также принимал неэффективные решения при проведении операций с ценными бумагами.Аудит показал, что начиная с 2014-го ликвидность банка ухудшалась, но руководство на это не реагировало."Комплексным анализом неплатежеспособности выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн", — говориться в сообщении Фонда.Ранее в Фонде гарантирования вкладов сообщали, что стоимость активов банка завышена приблизительно на 5,5 млрд грн: "на бумаге" она составляла свыше 8,1 млрд грн, а независимые оценщики оценили в 2,65 млрд грн. Также в Фонде гарантирования заявляли, что в ходе аудита активов банка установили, что около 85% облигаций в портфеле данного финучреждения эмитированы компаниями с признаками фиктивности.Напомним, Нацбанк признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016-го. Крупнейшими совладельцами являлись Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).