Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:51
Stringer написав: Vint написав:
Мне недавно выплатили неснижаемые остатки с карт Лига успиху через Укргазбанк. Я уже давно попрощался с ними, а тут звонят... получите почти 5 тысяч грн)))
а кто звонил?
Звонил знакомый, т.к. увидел знакомую фамилию, а так бы я и не узнал никогда.
Vint
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:13
Почувши про рішення Верховного Суду (
https://espreso.tv/news/2018/03/13/verk ... ezakonnoyu
) знову подзвонив у ФГВФО та в тимчасову адміністрацію "Хрещатика". У них все по старому - ліквідація, а на ці рішення вони ложили болт. Сказали в кінці травня дзвонити
tk86
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Додано: Вів 17 кві, 2018 17:01
tk86 написав:
Почувши про рішення Верховного Суду (
https://espreso.tv/news/2018/03/13/verk ... ezakonnoyu
) знову подзвонив у ФГВФО та в тимчасову адміністрацію "Хрещатика". У них все по старому - ліквідація, а на ці рішення вони ложили болт. Сказали в кінці травня дзвонити
От сучари!!!
folker
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