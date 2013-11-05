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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 817818819820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 354
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:51

  Stringer написав:
  Vint написав:Мне недавно выплатили неснижаемые остатки с карт Лига успиху через Укргазбанк. Я уже давно попрощался с ними, а тут звонят... получите почти 5 тысяч грн)))

а кто звонил?

Звонил знакомый, т.к. увидел знакомую фамилию, а так бы я и не узнал никогда.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:13

Почувши про рішення Верховного Суду (https://espreso.tv/news/2018/03/13/verk ... ezakonnoyu) знову подзвонив у ФГВФО та в тимчасову адміністрацію "Хрещатика". У них все по старому - ліквідація, а на ці рішення вони ложили болт. Сказали в кінці травня дзвонити :x
tk86
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:01

  tk86 написав:Почувши про рішення Верховного Суду (https://espreso.tv/news/2018/03/13/verk ... ezakonnoyu) знову подзвонив у ФГВФО та в тимчасову адміністрацію "Хрещатика". У них все по старому - ліквідація, а на ці рішення вони ложили болт. Сказали в кінці травня дзвонити :x


От сучари!!!
folker
 
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