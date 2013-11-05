Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Звонил знакомый, т.к. увидел знакомую фамилию, а так бы я и не узнал никогда.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:51
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:13
Почувши про рішення Верховного Суду (
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:01
От сучари!!!
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:32
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ПРЕС-РЕЛІЗ
Фонд гарантування вкладів заявляє, що існує ризик втрати контролю над активами ПАТ «КБ «Хрещатик» через розпочату судову кампанію щодо відміни процедури ліквідації банку. Нагадаємо, процедура ліквідації цього банку триває вже майже два роки.
За цей час судді адміністративних судів України прийняли кардинально протилежні рішення щодо законності визнання банку «Хрещатик» неплатоспроможним. Одне рішення говорить про те, що Нацбанк розпочав виведення банку з ринку передчасно, інше – що запізно. На сьогодні кожна з цих справ пройшла три судові інстанції.
Фонд гарантування неодноразово заявляв, що таким чином колишні акціонери та топ-менеджери намагаються «відбілити» свою репутацію, залучаючи до судової тяганини кредиторів та вкладників збанкрутілих банків.
Однак, колишні власники на цьому не зупиняються, а намагаються, за допомогою судів, заволодіти тими нечисельними активами, які ще залишилися на балансі банку. Для цього в судовому порядку оскаржується законність початку процедури ліквідації. Таким чином створюється правова невизначеність статусу банку та перспектив повернення коштів його кредиторам.
Так, акціонер банку «Хрещатик» ТОВ «КФ «Укрфінком» намагається у судовому порядку (справа №826/3021/18) оскаржити правомірність виведення банку з ринку. При цьому позов подається на другому році ліквідації фінансової установи.
Фонд гарантування також вважає за необхідне звернути увагу на наступне.
По-перше, законодавством України не передбачено можливості повернення банківської ліцензії банку, ліквідація якого в судовому порядку визнана незаконною. Відновлення роботи такої юридичної особи саме як банківської установи неможливе.
По-друге, ймовірне визнання незаконними рішення НБУ та Фонду гарантування про ліквідацію банку жодним чином не поновить чи захистить права вкладників та/або кредиторів.
По-третє, рішення суду про визнання незаконними рішення НБУ та Фонду гарантування про ліквідацію банку унеможливить подання вимог та позовних заяв до власників істотної участі та пов’язаних осіб, діями чи бездіяльністю яких банк доведено до неплатоспроможності, про відшкодування шкоди, що передбачено ст.52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Зазвичай саме зацікавлені у неможливості подання таких вимог/позовів про відшкодування шкоди особи оскаржують в суді рішення НБУ та Фонду гарантування про ліквідацію банку для отримання можливості не відповідати за власні дії чи бездіяльність. У результаті порушуються права вкладників та кредиторів банку, які у такому випадку втрачають будь-які шанси на повернення власних коштів.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:43
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
Залишається менше одного місяця до 6 червня (закінчення 2-річного терміну ліквідації банку "Хрещатик). Щойно дзвонив у банк. Кажуть, що ліквідацію буде продовжено у найближчі дні, а кошти 4-ій черзі не будуть виплачувати доки не погасять борг перед Фондом гарантування вкладів та НБУ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:28
На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) прийняла рішення від 24 травня 2018 року № 1452 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05 червня 2020 року включно.
Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Славкіній Марині Анатоліївні строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05 червня 2020 року включно.
Додано: Нед 03 чер, 2018 18:46
На жаль. Тепер ці гроші можна запити холодною водою. У 2020 буде інша влада, якщо ми хоча б самі доживемо до наступної весни. Що ж, вважатимемо, що так я заплатив податки державі наперед і можу з чистою совістю працювати далі. Головне, більше не довіряти жодному українському банку, доки при владі немає націоналістів.
Додано: Пон 04 чер, 2018 15:44
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
Дзвонив знову в ФГВФО, дзвонив у банк: кажуть, що погашено тільки 27% третьої черги (грошей, які дав ФГВФО для виплат 1-ої черги). І це за рік. Тобто, тільки закінчення 3-ої черги треба чекати, за нинішніх темпів ще 3 роки. Перевіримо в грудні, скільки буде тоді. Залишається тільки надія на суди.
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