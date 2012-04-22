Хрещатик Банк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:13
Конкретики немаэє
Додано: Сер 20 чер, 2018 06:56
Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.
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