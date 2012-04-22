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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 818819820821

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Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 354
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:13

Конкретики немаэє :(
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... a0bc98f41/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:56

Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.
tk86
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:47

Полный текст решения есть, можно ссылку в реестре судебных решений.Интересна аргументация суда
paul2008
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:47

  tk86 написав:Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.


Идти надо до конца. Ибо незачем тогда было создавать телодвижения.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:51

paul2008 На протязі 10 днів буде.
pomsta2007
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