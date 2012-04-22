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Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:13
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 чер, 2018 06:56
Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.
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tk86
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:47
Полный текст решения есть, можно ссылку в реестре судебных решений.Интересна аргументация суда
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paul2008
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:47
tk86 написав:
Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.
Идти надо до конца. Ибо незачем тогда было создавать телодвижения.
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Ratatui
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:51
paul2008 На протязі 10 днів буде.
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pomsta2007
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:13
Я думаю, и так понятно. Поскольку Банк ликвидировали незаконно(и на то есть целый ряд судебных постановлений), то все претензии к собственникам теперь неуместны. Должны быть в ответе НБУ и ФГВФО.
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RuslanKyiv
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