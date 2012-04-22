Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Додано: Чет 21 чер, 2018 18:54

tk86 написав: Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір. Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.

Большая Палата Верховного Суда

Договор депозитного вклада/счета это финансовая услуга, Вы являетесь потребителем в понимание Закона Украины "О защите прав потребителей".Попробуйте в своем иске/апелляции добавить в заглавие "Позив про(то что вы там писал ранее в суде первой инстанции) и защиту прав потребитель финансовых услуг" допишите про защиту прав потребителя, далее в самом тексте апелляции дайте ссылку в на решение Верховного Суда по делу № 14-57цс18 от 21 марта 2018 г. и ст. 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" которая гласит, что потребители освобождаются от оплаты судебного сбора по искам, которые связаны с нарушением их прав и пишите последним пунктом в том что просите там принять новое решение или отправить дело на новое рассмотрение, после этого добавляете новый пункт, что просите освободить Вас от судебного сбора на основании ст. 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" в связи с тем, что иск связан с защитой ваших прав как потребителя финансовых услуг.Законом Украины "О судебном сборе" не предусмотрено освобождение потребителей от уплаты судебного сбора. В тоже время ст. 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" гласит, что потребители освобождаются от оплаты судебного сбора по искам, которые связаны с нарушением их прав.Долгое время суды не имели устоявшейся практики по вопросу оплаты судебного сбора по искам о защите прав потребителей. В одних судах иски без оплаты судебного сбора оставлялись без движения в связи с отсутствием квитанции об оплате судебного сбора, в других такие иски принимались без вопросов.21 марта 2018 года Большая Палата Верховного Суда отступила от правовой позиции, высказанной Верховным Судом Украины в 2017 году по делам № 6-185цс17 и № 6-916цс17, согласно которой потребитель освобождался от уплаты судебного сбора только при подаче искового заявления и должен был платить такой сбор за представление в суд, в частности, апелляционной жалобы.