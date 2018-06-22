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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 819820821822>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 354
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:13

Конкретики немаэє :(
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... a0bc98f41/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:56

Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.
tk86
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:47

Полный текст решения есть, можно ссылку в реестре судебных решений.Интересна аргументация суда
paul2008
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:47

  tk86 написав:Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.


Идти надо до конца. Ибо незачем тогда было создавать телодвижения.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:51

paul2008 На протязі 10 днів буде.
pomsta2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:13

Я думаю, и так понятно. Поскольку Банк ликвидировали незаконно(и на то есть целый ряд судебных постановлений), то все претензии к собственникам теперь неуместны. Должны быть в ответе НБУ и ФГВФО.
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:54

  tk86 написав:Вчора відбувся суд за моїм позовом до КМДА, Іванова та Солдатенка, як власників істотної участі акцій банку "Хрещатик", щоб з них стягнули гроші за мій депозит 200+. У задоволенні мого позову суд відмовив. На суди приходили тільки юристи КМДА. Їхній аргумент (!) КМДА взагалі не має відношення до банку "Хрещатик". От тепер думаю, чи подавати апеляцію, бо там знову буде судовий збір.


https://www.kmu.gov.ua/ua/news/spozhiva ... vogo-zboru

Договор депозитного вклада/счета это финансовая услуга, Вы являетесь потребителем в понимание Закона Украины "О защите прав потребителей".

Попробуйте в своем иске/апелляции добавить в заглавие "Позив про(то что вы там писал ранее в суде первой инстанции) и защиту прав потребитель финансовых услуг" допишите про защиту прав потребителя, далее в самом тексте апелляции дайте ссылку в на решение Верховного Суда по делу № 14-57цс18 от 21 марта 2018 г. и ст. 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" которая гласит, что потребители освобождаются от оплаты судебного сбора по искам, которые связаны с нарушением их прав и пишите последним пунктом в том что просите там принять новое решение или отправить дело на новое рассмотрение, после этого добавляете новый пункт, что просите освободить Вас от судебного сбора на основании ст. 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" в связи с тем, что иск связан с защитой ваших прав как потребителя финансовых услуг.

Законом Украины "О судебном сборе" не предусмотрено освобождение потребителей от уплаты судебного сбора. В тоже время ст. 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" гласит, что потребители освобождаются от оплаты судебного сбора по искам, которые связаны с нарушением их прав.

Долгое время суды не имели устоявшейся практики по вопросу оплаты судебного сбора по искам о защите прав потребителей. В одних судах иски без оплаты судебного сбора оставлялись без движения в связи с отсутствием квитанции об оплате судебного сбора, в других такие иски принимались без вопросов.

21 марта 2018 года Большая Палата Верховного Суда отступила от правовой позиции, высказанной Верховным Судом Украины в 2017 году по делам № 6-185цс17 и № 6-916цс17, согласно которой потребитель освобождался от уплаты судебного сбора только при подаче искового заявления и должен был платить такой сбор за представление в суд, в частности, апелляционной жалобы.

Большая Палата Верховного Суда отметила, что нарушены права потребителя могут быть защищены не только в суде первой инстанции, но и в судах других инстанций, рассмотрение дела в которых является частью единого гражданского процесса.

Таким образом, судебный сбор по искам о защите прав потребителей не платится на всех этапах судебного рассмотрения.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:59

Михалыч Дякую! Обов'язково напишу ще й в апеляційному позові. Писав про звільнення від судового збору у заяві до суду першої інстанції, але суддя залишила заяву без руху, доки я не сплатив судовий збір.
tk86
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:01

RuslanKyiv Тобто тепер треба подавати нову заяву у суд першої інстанції (районний), але вже не на КМДА, Іванова та Солдатенка, а на НБУ та ФГВФО?
tk86
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58

  tk86 написав:RuslanKyiv Тобто тепер треба подавати нову заяву у суд першої інстанції (районний), але вже не на КМДА, Іванова та Солдатенка, а на НБУ та ФГВФО?

С этими тоже будет судиться непросто, поскольку государство никогда не захочет признавать себя официально рейдером. Наоборот, скажут, что мы влили свои деньги, чтобы компенсировать вклады до 200 тыс.грн, и свое еще не вернули, так что мы тоже пострадали как и вы и т.д. Но выхода другого нет - надо бороться.
RuslanKyiv
 
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