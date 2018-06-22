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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 819820821822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 354
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:10

Зато Вася жизни радуется за наши с вами деньги
https://www.facebook.com/vkhmelnytsky/v ... 413951472/
RuslanKyiv
 
Повідомлень: 4
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 819820821822
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