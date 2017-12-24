Продажа - покупка разных баз данных

Додано: Пон 18 гру, 2017 12:29

Продам базы данных предприятий Украины, России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Болгарии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Китая, Южной Кореи.Продемонстрирую базы в Скайпе. Вышлю краткие образцы.1. База Украины. Более 59'000 компаний. Все предприятия с E-mail. Табличный формат Excel – xlsx. Ежедневная круговая актуализация по телефону и E-mail. База будет сформирована в день оплаты с максимально возможной актуальностью.Вы можете купить базу, разбитую на отрасли на одном листе в одном файле, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли.Возможно приобретение выборочных баз:1.1. Экспортёры и/или импортёры Украины.1.2. Базы данных предприятий областей и городов Украины.1.3. Все предприятия с оговоренной Вами численностью сотрудников.1.4. Все предприятия с именем первого руководителя.1.5. Отрасль.2. База Украины с ЕГРПОУ. База собрана и актуализирована вручную на 02.09.2017. 56'458 компаний. Табличный формат Excel – xlsx.В базе реализована возможность фильтрации по регионам, производству-торговле, экспорту-импорту.3. База Украины. Более 330'000 компаний. Включает базу из п.1. Табличный формат Excel – xlsx. Дата актуализации - 20.10.2017.Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли.Возможно приобретение выборочных баз:3.1. Базы данных предприятий областей Украины.3.2. Предприятия по виду деятельности.4. Иностранные базы собраны и актуализированы вручную на 01.01.2016. База каждой страны разбита на 15 рубрик по видам деятельности. Табличный формат Excel – xls. Названия полей базы и файлы описания деятельности на русском языке. Контактные данные на национальном языке. Базы Беларуси и Казахстана полностью на русском языке.5. Россия. База собрана и актуализирована вручную на 01.01.2016. Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли. 97'617 компаний. Табличный формат Excel – xlsx.Скачать файлы базы данных предприятий Украины и других стран Вы можете с файлообменника после предоплаты или записать на флеш-карту, CD при оплате "из рук в руки", если Вы находитесь в Харькове.БорисТел. +380(68)902-26-95Skype: live:kabakoff_1E-mail: dbukraine[at]yandex.uaСайт:Адрес: Харьков, бульвар Академика Юрьева, 1, кинотеатр "Киноленд Киев"