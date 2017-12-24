Продажа - покупка разных баз данных

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Додано: П'ят 08 гру, 2017 16:58
artem_kalashnikov интересует хорошая база по Украине, чтобы актуальная и люди с деньгами. можно форекс или другие брокеры (суммы от 5000 долл). пишите rekrut001@ukr.net .
Додано: Вів 12 гру, 2017 19:25
Соберу качественные базы в ручном режиме
Здравствуйте!
Готова собрать разные базы контактов предприятий и т.п или продать готовые.По всем вопросам пишите на почту tatyana161090собачкаgmail.com
Додано: Сер 13 гру, 2017 14:21
База страховки
Ищу свежую базу мобильных номеров.
БАЗЫ интересует КИЕВА и АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ВАЙБЕР 0938444661
vaking@ukr.net
Додано: Чет 14 гру, 2017 16:00
Обновленна таможенная база, по 30 ноября 2017 года!
Обновленна таможенная база, по 30 ноября 2017 года!
Доброго времени суток!
Хочу Вам донести информацию, что вышло обновление таможенной базы Украины, на данный момент по 30 ноября 2017 года включительно! Все импортно/экспортные операции Украины.
База, как обычно идет в трех форматах: Ексель, Аксес и Кронос.
Так же есть базы за пред идущие периоды.
По всем вопросам просьба писать на ел. Почту.
P.S. Запросы пишите на tbaza@i.ua
Додано: П'ят 15 гру, 2017 18:11
продам новые базы контактов форекс, бинары
Продам базы контаков для форекса и бинарные опционы!
В наличии обширная база клиентов разного типа.
Основная структура: имя, телефон, e-mail, страна.
Страна: Россия, Казахстан, страны СНГ, Литва, Латвия.
Актуальность контактов: конец 2017 года
Типы контактов: заинтересованные, с опытом, депозитчики, слитые.
Количество контактов: зависит от их типа.
Реальным покупателям могу предоставить часть лидов на тест!
Обширное количество контактов, которое постоянно обновляется.
При покупке большого объема контактов действуют большие скидки.
e-mail: kuznecof45@gmail.com
skype: kuznecof45@gmail.com
Додано: Суб 16 гру, 2017 10:13
Базы номеров
Базы номеров для холодных звонков,продаж,рассылок и прочего.Есть базы мобильных номеров со всей Украины
Все вопросы на почту al.krivenchenko@gmail.com
Скайп - alex-1552
Додано: Пон 18 гру, 2017 12:29
Продам базы данных предприятий Украины, СНГ, ЕС, ЮВА.
Продам базы данных предприятий Украины, России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Болгарии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Китая, Южной Кореи.
Продемонстрирую базы в Скайпе. Вышлю краткие образцы.
1. База Украины. Более 59'000 компаний. Все предприятия с E-mail. Табличный формат Excel – xlsx. Ежедневная круговая актуализация по телефону и E-mail. База будет сформирована в день оплаты с максимально возможной актуальностью.
Вы можете купить базу, разбитую на отрасли на одном листе в одном файле, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли.
Возможно приобретение выборочных баз:
1.1. Экспортёры и/или импортёры Украины.
1.2. Базы данных предприятий областей и городов Украины.
1.3. Все предприятия с оговоренной Вами численностью сотрудников.
1.4. Все предприятия с именем первого руководителя.
1.5. Отрасль.
2. База Украины с ЕГРПОУ. База собрана и актуализирована вручную на 02.09.2017. 56'458 компаний. Табличный формат Excel – xlsx.
В базе реализована возможность фильтрации по регионам, производству-торговле, экспорту-импорту.
3. База Украины. Более 330'000 компаний. Включает базу из п.1. Табличный формат Excel – xlsx. Дата актуализации - 20.10.2017.
Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли.
Возможно приобретение выборочных баз:
3.1. Базы данных предприятий областей Украины.
3.2. Предприятия по виду деятельности.
4. Иностранные базы собраны и актуализированы вручную на 01.01.2016. База каждой страны разбита на 15 рубрик по видам деятельности. Табличный формат Excel – xls. Названия полей базы и файлы описания деятельности на русском языке. Контактные данные на национальном языке. Базы Беларуси и Казахстана полностью на русском языке.
5. Россия. База собрана и актуализирована вручную на 01.01.2016. Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли. 97'617 компаний. Табличный формат Excel – xlsx.
Скачать файлы базы данных предприятий Украины и других стран Вы можете с файлообменника после предоплаты или записать на флеш-карту, CD при оплате "из рук в руки", если Вы находитесь в Харькове.
Борис
Тел. +380(68)902-26-95
Skype: live:kabakoff_1
E-mail: dbukraine[at]yandex.ua
Сайт:
Адрес: Харьков, бульвар Академика Юрьева, 1, кинотеатр "Киноленд Киев"
Додано: Пон 18 гру, 2017 13:32
artem_kalashnikov
интересно findi2000@ukr.net
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:07
Продажа БАЗ КЛИЕНТОВ ФОРЕКСА И БО
Продам остаток базы клиентов. Актуальность 2016-2017год. Предложение до Нового Года по 0,05$ за клиента. Есть базы РФ и Европы.
По всем вопросам обращайтесь в:
Skype: leads.sale2017@gmail.com
email: leads.sale2017@gmail.com
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:55
Продам базы данных предприятий Украины, СНГ, ЕС, ЮВА.
Обновлено предложение "Продам базы данных предприятий Украины".
22.12.17. Подготовлена база данных предприятий Украины с ЕГРПОУ. Все с телефонами. 290'590 компаний. Формат xlsx.
Борис
Тел. +380(68)902-26-95
Skype: live:kabakoff_1
E-mail: dbukraine[at]yandex.ua
Сайт:
Адрес: Харьков, бульвар Академика Юрьева, 1, кинотеатр "Киноленд Киев"
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