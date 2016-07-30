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СУЧАСНА ШКОЛА ВБИВАЄ ТАЛАНТИ
ДІТЕЙ І СТВОРЮЄ ТИСЯЧІ НЕВДАХ

СУЧАСНА ШКОЛА ВБИВАЄ ТАЛАНТИ ДІТЕЙ І СТВОРЮЄ ТИСЯЧІ НЕВДАХ
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2015 23:05

СУЧАСНА ШКОЛА ВБИВАЄ ТАЛАНТИ ДІТЕЙ І СТВОРЮЄ ТИСЯЧІ НЕВДАХ

ЯК СУЧАСНА ШКОЛА ВБИВАЄ ТАЛАНТИ ДІТЕЙ І СТВОРЮЄ ТИСЯЧІ НЕВДАХ

Боляче спостерігати, як сучасна школа вбиває таланти дітей, калічить їхні душі і породжує тисячі невдах.

90% школярів не стануть успішними людьми і проживуть життя невдахи. Наше суспільство перебуває під гнітючим гіпнозом матриці й не може зрозуміти очевидних істин. Система освіти безнадійно застаріла. 90% нещасних людей - більше, ніж просто БАГАТО. Якби завод мінеральних вод випускав 9 з 10 пляшок з брудною водою, його керівництво точно потрапило би до в'язниці.



Тисячі шкіл щороку "виробляють" людей, які будуть жити нереалізовано, самотньо, бідно. Чому це відбувається?

Причини сьогоднішнього зла потрібно шукати в минулому. Сучасна школа була створена 200 років тому. Цей інститут відповідав певним потребам тогочасного індустріального століття. У той час в Англії стрімко розвивалося виробництво. З'являлися нові фабрики, банки, заводи. Для їх обслуговування потрібні були мільйони бездумних, слухняних виконавців - свого роду біороботів. Тоді й була заснована система, яка суперечить здоровому глузду, природі дитини, еволюції.

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Ми знаємо, що діти дуже люблять гратися. Так навчання проходить в десятки разів швидше, ніж за партою. У дітей дуже багато енергії. Вони люблять сміятися, бігати, стрибати. Школа карає дітей за будь-який прояв емоцій, життєрадісності, цікавості. Ні про який розвиток особистості, як фізичний, так і духовно-інтелектуальний, не може бути й мови. Наша педагогіка побудована так, щоби знищити індивідуальність, особистість, позбавити дитину своєї думки. Ось кілька причин, чому школа шкідлива:

1. Сучасна наука довела, що дитина ефективно вчиться, тільки коли помиляється. Школа робить все, щоби викликати в дітей страх перед помилками. За невірні відповіді карають, ставлять двійку. В майбутньому ці нещасні люди бояться спробувати щось нове, експериментувати, робити помилки.



2. В завданнях є тільки 2 відповіді - правильна і не правильна. Таким чином, діти починають бачити світ плоским. У багатьох задач, насправді, можуть бути тисячі правильних рішень.



3. У дітей немає часу думати. Сучасний процес навчання побудований так, що, дитина постійно завантажена тупою безглуздою роботою. Раніше, за часів розквіту філософії, учитель виводив учнів на берег річки і давав завдання для роздумів. Вони могли кілька днів сперечатися, міркувати. Тільки розмірковуючи в тиші, ми можемо розвивати свій розум.

формули

4. Сучасна школа вбиває один з вроджених інстинктів - прагнення до пізнання. Леонардо да Вінчі не вчився в сучасній школі. Тільки завдяки цьому він зміг розвинути і зберегти жагу до знань. Він все життя робив геніальні відкриття, залишаючись учнем. Винаходи да Вінчі на 500 років обігнали час. Більшість студентів, отримавши дипломи, назавжди припиняють вчитися. Вони ненавидять цей процес. На все життя залишаються духовними інвалідами.



5. Всі знання, які учні отримують в школі з насильством і приниженням особистості за 11 років, можуть вміститися на п'яти доларовому чіпі, вони нічого не варті. Світ стрімко розвивається. Інформація швидко старіє і стає непотрібною. Цінне лише вміння навчатися самостійно, чому якраз і не вчать у школі.



Більшість людей вже не їздять на віслюках, ніхто не використовує поштових голубів. Реальність змінилася. Залишилася колишньою тільки феодально-індустріальна система освіти.

Дорогі дідусі та бабусі, батьки, якщо у когось є можливість перевести дитину на позашкільну освіту - подаруйте їй щасливе життя, не замислюючись, забирайте її зі школи. Дайте їм можливість досягти успіху.



Більшого зла, ніж школа й уявити важко. Критикуючи шкільну освіту, ми ні в якому разі не хочемо образити людей-винятків, педагогів від Бога. У них навіть в цьому шкільному пеклі вистачає мужності і любові до дітей, давати їм знання, надихати на майбутні звершення. Але це, на жаль, винятки, які тільки підкреслюють правило.

Дорогі друзі, розвивайте в собі усвідомленість, допитливість. Ставте собі питання.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2015 23:06

ЯК ВРЯТУВАТИ ДИТИНУ ВІД ШКОЛИ

У наш час не рідко можна почути несхвальні відгуки про шкільну систему освіти у світі та в Україні зокрема. Але чи існує альтернатива, яка б могла повноцінно замінити школу, та чи передбачено це законодавством України?

Гадаю, найгостріше цю проблему відчувають молоді батьки, привівши своє чадо в перший клас, щоби той чи та набиралися розуму і ставали свідомими та освіченими. Часто, вникаючи в сам процес навчання-зомбування, вони жахаються і їм стає шкода власних дітей: "Вони ж живі". А хто ж такі ті "освічені", ті сотні, тисячі, мільйони умів, які здобули освіту, відмучили 10-11 класів і вийшли у світ "освіченими"? Адже під цим словом ми маємо на увазі розумну особистість з високим рівнем інтелекту та широкими поглядами. Але хіба можна вважати таким кожного, у кого в руках є отой шматочок пластику - диплом про освіту?

Якщо ви все ж вперше задумалися "А що ж не так з нашою системою освіти?", то раджу вам для початку прочитати статтю "Як сучасна школа вбиває таланти дітей і створює тисячі невдах" і, мабуть, ви як і я, більше ніколи не будете байдужими до цієї проблеми.



Отже, де ж шукати альтернативу школі? Чи можливе в Україні індивідуальне навчання? Та скільки воно коштуватиме зусиль, часу та грошей молодим батькам, які все ж вирішили зламати систему та не допустити, щоб їхня малеча ставала обмеженим продуктом застарілих поглядів, принципів та звичок?

В першу чергу пропоную звернутися до Законодавства України, яке:
зобов'язує здобуття дітьми повної загальної середньої освіти (ст. 53 Конституції України);
забезпечує розвиток різних форм освіти (групової та індивідуальної форм навчання) і вільний вибір будь-якої форми навчання дітей (Конституція України, Закон України "Про освіту" і Закон України "Про загальну середню освіту");
надає охочим право і створює умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном (Закон України "Про загальну середню освіту");
забезпечує можливість батькам проводити навчання дитини за індивідуальною формою (Закон України "Про загальну середню освіту");
для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, забезпечує навчання, у тому числі і в домашніх умовах (Закон України "Про охорону дитинства");
надає можливість батькам забезпечувати здобуття дітьми повноцінної домашньої освіти (Закон України "Про освіту").

Озброюйтеся Конституцією і нумо захищати права своїх дітей.



То в чому ж переваги домашньої школи?

Система освіти в школі давно застаріла, вона не вчить бути особистістю, мислити творчо. Рівняє дітей під стандартний середній рівень, зводить їхні знання до шаблонних.

Навчаючи дітей, ви можете використовувати інтерактивні методи, чого немає чи зовсім мало в загальноосвітній школі.

Дистанційне навчання враховувати оптимальний для конкретної дитини графік, організовувати її навчання у відповідності з оптимальним для конкретної дитини графіком, звільнити час для відвідування спортивних секцій, гуртків, читання тощо, забезпечити повну соціалізацію та розвиток, повністю використовувати потенціал її творчих здібностей і талантів.

При дистанційному навчанні відсутні конфлікти з вчителями та дітьми, які в умовах високого стресу і несприятливого морально-психологічного клімату більшості шкіл можуть стати стійкою тенденцією.



Однак не все так просто. Легко сказати "домашня освіта - замість школи", а де ж взяти час на те, щоб навчити свою дитину справді важливих речей, де дістати достатньо коштів на репетиторів і різноманітні секції та заняття? Дорогі батьки, час визначати пріоритети, правильно організовувати свій час і встигати робити все, що від вас залежить, щоб ваша дитина розвивалася та ставала розумною і успішною особитістю. Це не означає, що не потрібно ходити на роботу та весь день сидіти з дитиною, розв’язуючи математичні задачі, пишучи диктанти та вивчаючи три іноземні мови. При індивідуальній формі навчання діти отримують індивідуальні плани з визначеним обсягом матеріалу, який вони повинні засвоїти. Школу потрібно відвідувати тільки, щоб здати контрольні чи екзамени для перевірки здобутих знань. Ви самі вирішуєте який час є найоптимальнішим для навчання та засвоєння матеріалу. Дитина не страждає від того, що їй не вдається так само швидко, як іншим однокласникам, зрозуміти інформацію, чи, навпаки, їй не доводиться очікувати, коли інші засвоять матеріал, якщо їй він видався досить легким. Ви та інші педагоги повинні приділяти дитині стільки часу та зусиль, скільки потрібно саме їй для успішного опанування теми.



Вчіть дитину вчитися

Запам’ятайте: головне не змусити дитину вивчити запропоновану їй інформацію, а навчити знаходити потрібний їй матеріал та розуміти його. Чи багато правил, зазубрених у шкільні часи, ви пам’ятаєте? Я - ні. Мені дуже імпонує приклад Ольги Юрковської, мами-приватного підприємця, яка обрала для своїх дочок індивідуальну форму навчання та ділиться своїм досвідом в особистому блозі. Вона пише: "Інколи я відповідаю на питання дочок, але здебільшого я кажу їм: "Загугліть", навіть якщо й знаю правильну відповідь."

Ольга також підкреслює, що ми не можемо сформулювати свою думку, грунтуючись на одному джерелі, не превіреному власним досвідом. Вона радить звіряти інформацію, користуючись мінімум трьома джерелами. Краще підкажіть дитині потрібну книгу чи цікавий сайт, замість того, щоб змушувати її штудіювати шкільний підручник.

Дороге задоволення

Nota Bene: Дитина - ваша найголовніша інвестиція, ваше найуспішніше капіталовкладення. Це не означає, що ви повинні перестрибувати вище себе та працювати за трьох, щоб у сина чи дочки був найкращий репетитор. Зважте свої можливості та оберіть ті заняття, секції, чи репетиторів, які будуть вам по кишені. Головне - не намагайтеся зекономити на дитині, цим ви економите на її майбутньому.



Чи стає дитина асоціальною без школи?

Мова не про те, щоб забрати дитину з навчального закладу і навчати її в зачиненій кімнаті, відірваною від навколишнього середовища та оточення. З’ясуйте, чим подобається займатися вашому малюку, можливо, він дуже любить слухати музику і його приваблює якийсь музичний інструмент - віддайте його на заняття музики. Якщо ваша дитина проявляє велику активність та із завзяттям грає у спортивні ігри - є безліч секцій з футболу, баскетболу, волейболу чи, скажімо, тенісу. Або ж вона з самого дитинства танцює під улюблені пісні - саме час відвести дитину у танцювальну школу. Там ваш син чи дочка обов’язково знайдуть дітей-однодумців, з якими вони охоче спілкуватимуться. І ще одна досить значуща перевага гуртків та секцій у тому, що вони вчать командної гри. Це надзвичайно важливо у сучасному світі, де вміння працювати в команді цінується у будь-якій сфері діяльності, чи то приватне підприємництво, чи державна установа.



Діти - наше все. Ми повинні розуміти, що домашнє навчання - це не назавжди. Діти підростуть і стануть самостійними, і рівень цієї самостійності, свідомості, готовності до дорослого життя й буде визначатися саме тими знаннями, уроками та зусиллями, які ви вкладете в її розвиток сьогодні.

Дорогі батьки, а як ви ставитеся до ідеї навчати вашу дитину вдома?

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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2015 02:02

Re: СУЧАСНА ШКОЛА ВБИВАЄ ТАЛАНТИ ДІТЕЙ І СТВОРЮЄ ТИСЯЧІ НЕВД

ну, массовое не может быть качественным.
поэтому нечего удивляться, что за нболшую ежемесячную взятку а-ля "взнос на содержание школы" за ваше дите там кто-тобудет париться.
вам просто отчитают материал и пошлют подальше.
ИМХО каждый должен сам выбирать что ему лучше подходит и делать упор на эту систему, но это могут позволить только обеспеченные семьи.
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2015 13:35

Re: СУЧАСНА ШКОЛА ВБИВАЄ ТАЛАНТИ ДІТЕЙ І СТВОРЮЄ ТИСЯЧІ НЕВД

Дивна річ. Дитина народжується і перші 7 років, коли в неї формується інтелект і психологія живе з батьками. Потім теж принаймні половину свого часу проводить вдома. Але коли вони виростають невдахами - винна школа, вуз чи сучасне суспільство.
VaggosG7
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:52

Re: СУЧАСНА ШКОЛА ВБИВАЄ ТАЛАНТИ ДІТЕЙ І СТВОРЮЄ ТИСЯЧІ НЕВД

Я закінчую перший курс у Полонійній академії у Польщі. Наступного року я братиму участь у програмі обміну студентами «Еразмус». Я задоволена, Польща - чудова країна, вуз має високий рівень викладання, що дуже важливо. Усі до мене ставляться дуже привітно, я вже багато чому навчилася. Навчання у Польщі - це дійсно чудова річ.
jellhans5
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:09

Легко + Цікаво + Весело + Швидко навчається дитина.

Повністю з Вами згодна!!
Хочу з Вами поділитись як я навчаю сина. Вважаю наш метод чудовим.
Тема відео: "Голосні і приголосні звуки (Легко + Цікаво + Весело + Швидко навчається дитина). Як навчити дитину розрізняти голосні та приголосні звуки?? ДУЖЕ ПРОСТО!))".
Ось наше відео :) https://www.youtube.com/watch?v=PNSc0bSAskM&t=1s
ioannasuccess
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:23

Можливе твердження. Але не зовсім зрозуміло про яку саме школу. Про ту що породив Совок? Чи про ту де телефон і інтернет заміняє уроки вчителя і діти тупіють на уроках в них.
vineski87
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