Додано: П'ят 08 тра, 2015 23:06

У наш час не рідко можна почути несхвальні відгуки про шкільну систему освіти у світі та в Україні зокрема. Але чи існує альтернатива, яка б могла повноцінно замінити школу, та чи передбачено це законодавством України?Гадаю, найгостріше цю проблему відчувають молоді батьки, привівши своє чадо в перший клас, щоби той чи та набиралися розуму і ставали свідомими та освіченими. Часто, вникаючи в сам процес навчання-зомбування, вони жахаються і їм стає шкода власних дітей: "Вони ж живі". А хто ж такі ті "освічені", ті сотні, тисячі, мільйони умів, які здобули освіту, відмучили 10-11 класів і вийшли у світ "освіченими"? Адже під цим словом ми маємо на увазі розумну особистість з високим рівнем інтелекту та широкими поглядами. Але хіба можна вважати таким кожного, у кого в руках є отой шматочок пластику - диплом про освіту?Якщо ви все ж вперше задумалися "А що ж не так з нашою системою освіти?", то раджу вам для початку прочитати статтю "Як сучасна школа вбиває таланти дітей і створює тисячі невдах" і, мабуть, ви як і я, більше ніколи не будете байдужими до цієї проблеми.Отже, де ж шукати альтернативу школі? Чи можливе в Україні індивідуальне навчання? Та скільки воно коштуватиме зусиль, часу та грошей молодим батькам, які все ж вирішили зламати систему та не допустити, щоб їхня малеча ставала обмеженим продуктом застарілих поглядів, принципів та звичок?В першу чергу пропоную звернутися до Законодавства України, яке:зобов'язує здобуття дітьми повної загальної середньої освіти (ст. 53 Конституції України);забезпечує розвиток різних форм освіти (групової та індивідуальної форм навчання) і вільний вибір будь-якої форми навчання дітей (Конституція України, Закон України "Про освіту" і Закон України "Про загальну середню освіту");надає охочим право і створює умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном (Закон України "Про загальну середню освіту");забезпечує можливість батькам проводити навчання дитини за індивідуальною формою (Закон України "Про загальну середню освіту");для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, забезпечує навчання, у тому числі і в домашніх умовах (Закон України "Про охорону дитинства");надає можливість батькам забезпечувати здобуття дітьми повноцінної домашньої освіти (Закон України "Про освіту").Озброюйтеся Конституцією і нумо захищати права своїх дітей.То в чому ж переваги домашньої школи?Система освіти в школі давно застаріла, вона не вчить бути особистістю, мислити творчо. Рівняє дітей під стандартний середній рівень, зводить їхні знання до шаблонних.Навчаючи дітей, ви можете використовувати інтерактивні методи, чого немає чи зовсім мало в загальноосвітній школі.Дистанційне навчання враховувати оптимальний для конкретної дитини графік, організовувати її навчання у відповідності з оптимальним для конкретної дитини графіком, звільнити час для відвідування спортивних секцій, гуртків, читання тощо, забезпечити повну соціалізацію та розвиток, повністю використовувати потенціал її творчих здібностей і талантів.При дистанційному навчанні відсутні конфлікти з вчителями та дітьми, які в умовах високого стресу і несприятливого морально-психологічного клімату більшості шкіл можуть стати стійкою тенденцією.Однак не все так просто. Легко сказати "домашня освіта - замість школи", а де ж взяти час на те, щоб навчити свою дитину справді важливих речей, де дістати достатньо коштів на репетиторів і різноманітні секції та заняття? Дорогі батьки, час визначати пріоритети, правильно організовувати свій час і встигати робити все, що від вас залежить, щоб ваша дитина розвивалася та ставала розумною і успішною особитістю. Це не означає, що не потрібно ходити на роботу та весь день сидіти з дитиною, розв’язуючи математичні задачі, пишучи диктанти та вивчаючи три іноземні мови. При індивідуальній формі навчання діти отримують індивідуальні плани з визначеним обсягом матеріалу, який вони повинні засвоїти. Школу потрібно відвідувати тільки, щоб здати контрольні чи екзамени для перевірки здобутих знань. Ви самі вирішуєте який час є найоптимальнішим для навчання та засвоєння матеріалу. Дитина не страждає від того, що їй не вдається так само швидко, як іншим однокласникам, зрозуміти інформацію, чи, навпаки, їй не доводиться очікувати, коли інші засвоять матеріал, якщо їй він видався досить легким. Ви та інші педагоги повинні приділяти дитині стільки часу та зусиль, скільки потрібно саме їй для успішного опанування теми.Вчіть дитину вчитисяЗапам’ятайте: головне не змусити дитину вивчити запропоновану їй інформацію, а навчити знаходити потрібний їй матеріал та розуміти його. Чи багато правил, зазубрених у шкільні часи, ви пам’ятаєте? Я - ні. Мені дуже імпонує приклад Ольги Юрковської, мами-приватного підприємця, яка обрала для своїх дочок індивідуальну форму навчання та ділиться своїм досвідом в особистому блозі. Вона пише: "Інколи я відповідаю на питання дочок, але здебільшого я кажу їм: "Загугліть", навіть якщо й знаю правильну відповідь."Ольга також підкреслює, що ми не можемо сформулювати свою думку, грунтуючись на одному джерелі, не превіреному власним досвідом. Вона радить звіряти інформацію, користуючись мінімум трьома джерелами. Краще підкажіть дитині потрібну книгу чи цікавий сайт, замість того, щоб змушувати її штудіювати шкільний підручник.Дороге задоволенняNota Bene: Дитина - ваша найголовніша інвестиція, ваше найуспішніше капіталовкладення. Це не означає, що ви повинні перестрибувати вище себе та працювати за трьох, щоб у сина чи дочки був найкращий репетитор. Зважте свої можливості та оберіть ті заняття, секції, чи репетиторів, які будуть вам по кишені. Головне - не намагайтеся зекономити на дитині, цим ви економите на її майбутньому.Чи стає дитина асоціальною без школи?Мова не про те, щоб забрати дитину з навчального закладу і навчати її в зачиненій кімнаті, відірваною від навколишнього середовища та оточення. З’ясуйте, чим подобається займатися вашому малюку, можливо, він дуже любить слухати музику і його приваблює якийсь музичний інструмент - віддайте його на заняття музики. Якщо ваша дитина проявляє велику активність та із завзяттям грає у спортивні ігри - є безліч секцій з футболу, баскетболу, волейболу чи, скажімо, тенісу. Або ж вона з самого дитинства танцює під улюблені пісні - саме час відвести дитину у танцювальну школу. Там ваш син чи дочка обов’язково знайдуть дітей-однодумців, з якими вони охоче спілкуватимуться. І ще одна досить значуща перевага гуртків та секцій у тому, що вони вчать командної гри. Це надзвичайно важливо у сучасному світі, де вміння працювати в команді цінується у будь-якій сфері діяльності, чи то приватне підприємництво, чи державна установа.Діти - наше все. Ми повинні розуміти, що домашнє навчання - це не назавжди. Діти підростуть і стануть самостійними, і рівень цієї самостійності, свідомості, готовності до дорослого життя й буде визначатися саме тими знаннями, уроками та зусиллями, які ви вкладете в її розвиток сьогодні.Дорогі батьки, а як ви ставитеся до ідеї навчати вашу дитину вдома?