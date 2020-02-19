Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Bobua, респект.
Словесами, т.к. во всем подфоруме плюсы поотключали.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 тра, 2019 02:02
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Bobua, респект.
Словесами, т.к. во всем подфоруме плюсы поотключали.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:17
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Шкода - що рідко ця тема з"являється в активних - народ - ну може хоч дехто - інакше б почав оцінювати життя ... А то вічні питання та порівняння ВВП , паритетів , прибутків та боргів , заробітків і проблем ...
А оце згадав - трошки почитав - і аж легше стало .
Приказка - чого бідні , бо дурні - якось сприймається з розумінням , що насправді все не так - особливо для того , хто не хоче постійно споживати все більше і більше ...
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