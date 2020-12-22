Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Вів 28 кві, 2020 21:21

Puente написав: Шкода - що рідко ця тема з"являється в активних - народ - ну може хоч дехто - інакше б почав оцінювати життя ... А то вічні питання та порівняння ВВП , паритетів , прибутків та боргів , заробітків і проблем ...

А оце згадав - трошки почитав - і аж легше стало .

Приказка - чого бідні , бо дурні - якось сприймається з розумінням , що насправді все не так - особливо для того , хто не хоче постійно споживати все більше і більше ... Шкода - що рідко ця тема з"являється в активних - народ - ну може хоч дехто - інакше б почав оцінювати життя ... А то вічні питання та порівняння ВВП , паритетів , прибутків та боргів , заробітків і проблем ...А оце згадав - трошки почитав - і аж легше стало .Приказка - чого бідні , бо дурні - якось сприймається з розумінням , що насправді все не так - особливо для того , хто не хоче постійно споживати все більше і більше ...

Corpocrator написав: Bobua, респект.



Словесами, т.к. во всем подфоруме плюсы поотключали. Bobua, респект.Словесами, т.к. во всем подфоруме плюсы поотключали.

Справді.Життя... І чому є таке враження, що безліч людей ніби навмисне шукають хоч якийсь привід для страждань!?:--)Ще пару років минуло.НБУ як завжди економить нам час – рахуючи середній курс: www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xlsІ настає час підбити підсумки.Повторюсь: вже віддавна всі свої витрати записую в ел.таблицю. І, тому, оперую в цій темі передусім їх % зростанням, а не даними держстату щодо інфляції. Але держ. теж додав.Отже, наразі ситуація така.й далі, за традицією..., продовжуть зростання. Але й досі помірне (якщо порівнювати зі стрибком курсу):2013 – базовий офіційна інфл.: сум.зростання (рази і %)2014 +15% 24.9%2015 +24% (+43%сум – відносно 2013) 43.3% 1.790 разів 79.0%2016 +14% (+63%сум) 12.4% 2.012 разів 101.2%2017 +19% (+94%сум) 13.7% 2.287 разів 128.7%2018 +14% (121%сум) 9.8% 2.512 разів 151.2%2019 +7% (137%сум) 4.1% 2.614 разів 161.4%Отже, загалом, 2019/2013 (у мене) = +137%. Тобто – вже вдвічі дорожча їжа, навіть аж у 2.4рази! А от курс зріс у понад три рази.Офіційна інфл. (в кінці рядків) набрала вже +161% (зростання в 2.6рази). Але це, загалом, зрозуміло, – вони ж змушені дотримуватись якогось "споживчого кошика", замість обирати найвигідніші пропозиції. Втім, з 2016 і на їхній вулиці настало свято. :--)(знову ж таки моя статистика!) такі (відносно 2013р):2013 – базовий2014 77% (1.29рази зниження)2015 52% (1.91р)2016 51% (1.96р)2017 58% (1.72р)2018 65% (1.54р)2019 73% (1.37р) – але середній курс 25.8456... – то була якась дика аномалія.Якщо врахувати, що ₴ погодинна зарплата (у мене) до карантину була ~ втричі вища аніж у 2013 – то ситуація таки непогана.І хоч і на середніх рівнях – але навіть працюючи на пів-ставки я міг додавати значну частку до заощаджень.Чому деякі люди з перших тижнів карантину почали вдавати "вмираючих лебедів", і квилити про "голод" – то є чергова незбагненна загадка...Також наважився поглянути інфляції в обличчя, вніс купу даних в ел.таблицю, і, з деяким здивуванням, виявив, що за допомогою всього-лиш банків і хоч якогось стеження за напрямком "вітру" –За останні 6-7 років мої заощадження (= гроші, мінус додаткові заощадження) при порівнянні їх до минулих років, і при відображенні у будь-якій валюті (у ₴, $, € рахую) – всі в плюсі! Навіть після вирахування інфляції.Лише якщо коротший період усереднювати – то гривня здає позиції (починаючи з 2015 втрачаю через інфл. якісь % у ₴ вираженні, але добре хоч середньорічне число наразі однозначне). Втім, це, можливо, лише "завдяки" нинішньому аномально замерзлому курсу і заниженому коеф.паритету (він знову менше 3)... Після девальвації все якраз і прийде до норми.А якби банки не сипались – то було би ще краще.Без банків – був би мінус, бо інфляція є навіть у $ і €. Маленька (пару % на рік) – але є... :--(І банкопадів я набрався по саму маківку. Від УПБ і до ФІ, яка 1.5 роки маринувала... Але з ними таки краще, аніж зовсім без них.Отже – всього лиш треба стежити за чутками.У 2013 лише лінивий не читав, що треба тікати у валюту.Та й нині багато хто вказує на схожість аж із 2008...