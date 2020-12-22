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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 02:02

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Bobua, респект.

Словесами, т.к. во всем подфоруме плюсы поотключали.
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:17

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Шкода - що рідко ця тема з"являється в активних - народ - ну може хоч дехто - інакше б почав оцінювати життя ... А то вічні питання та порівняння ВВП , паритетів , прибутків та боргів , заробітків і проблем ...
А оце згадав - трошки почитав - і аж легше стало .
Приказка - чого бідні , бо дурні - якось сприймається з розумінням , що насправді все не так - особливо для того , хто не хоче постійно споживати все більше і більше ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:21

  Puente написав:Шкода - що рідко ця тема з"являється в активних - народ - ну може хоч дехто - інакше б почав оцінювати життя ... А то вічні питання та порівняння ВВП , паритетів , прибутків та боргів , заробітків і проблем ...
А оце згадав - трошки почитав - і аж легше стало .
Приказка - чого бідні , бо дурні - якось сприймається з розумінням , що насправді все не так - особливо для того , хто не хоче постійно споживати все більше і більше ...

Справді.
Життя... І чому є таке враження, що безліч людей ніби навмисне шукають хоч якийсь привід для страждань!?


  Corpocrator написав:Bobua, респект.

Словесами, т.к. во всем подфоруме плюсы поотключали.


:--)


Ще пару років минуло.

НБУ як завжди економить нам час – рахуючи середній курс: www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls

І настає час підбити підсумки.

Повторюсь: вже віддавна всі свої витрати записую в ел.таблицю. І, тому, оперую в цій темі передусім їх % зростанням, а не даними держстату щодо інфляції. Але держ. теж додав. :)


Отже, наразі ситуація така.
Витрати на їжу (гривневі) й далі, за традицією..., продовжуть зростання. Але й досі помірне (якщо порівнювати зі стрибком курсу):

2013 – базовий офіційна інфл.: сум.зростання (рази і %)
2014 +15% 24.9%
2015 +24% (+43%сум – відносно 2013) 43.3% 1.790 разів 79.0%
2016 +14% (+63%сум) 12.4% 2.012 разів 101.2%
2017 +19% (+94%сум) 13.7% 2.287 разів 128.7%
2018 +14% (121%сум) 9.8% 2.512 разів 151.2%
2019 +7% (137%сум) 4.1% 2.614 разів 161.4%

Отже, загалом, 2019/2013 (у мене) = +137%. Тобто – вже вдвічі дорожча їжа, навіть аж у 2.4рази! А от курс зріс у понад три рази.
Офіційна інфл. (в кінці рядків) набрала вже +161% (зростання в 2.6рази). Але це, загалом, зрозуміло, – вони ж змушені дотримуватись якогось "споживчого кошика", замість обирати найвигідніші пропозиції. Втім, з 2016 і на їхній вулиці настало свято. :--)

В $ вираженні ціни на їжу (знову ж таки моя статистика!) такі (відносно 2013р):
2013 – базовий
2014 77% (1.29рази зниження)
2015 52% (1.91р)
2016 51% (1.96р)
2017 58% (1.72р)
2018 65% (1.54р)
2019 73% (1.37р) – але середній курс 25.8456... – то була якась дика аномалія.

Якщо врахувати, що ₴ погодинна зарплата (у мене) до карантину була ~ втричі вища аніж у 2013 – то ситуація таки непогана. :)
І хоч і на середніх рівнях – але навіть працюючи на пів-ставки я міг додавати значну частку до заощаджень.
Чому деякі люди з перших тижнів карантину почали вдавати "вмираючих лебедів", і квилити про "голод" – то є чергова незбагненна загадка...



Також наважився поглянути інфляції в обличчя, вніс купу даних в ел.таблицю, і, з деяким здивуванням, виявив, що за допомогою всього-лиш банків і хоч якогось стеження за напрямком "вітру" – можна ж таки захистити гроші від інфляції.
За останні 6-7 років мої заощадження (= гроші, мінус додаткові заощадження) при порівнянні їх до минулих років, і при відображенні у будь-якій валюті (у ₴, $, € рахую) – всі в плюсі! Навіть після вирахування інфляції.
Лише якщо коротший період усереднювати – то гривня здає позиції (починаючи з 2015 втрачаю через інфл. якісь % у ₴ вираженні, але добре хоч середньорічне число наразі однозначне). Втім, це, можливо, лише "завдяки" нинішньому аномально замерзлому курсу і заниженому коеф.паритету (він знову менше 3)... Після девальвації все якраз і прийде до норми.
А якби банки не сипались – то було би ще краще.
Без банків – був би мінус, бо інфляція є навіть у $ і €. Маленька (пару % на рік) – але є... :--(
І банкопадів я набрався по саму маківку. Від УПБ і до ФІ, яка 1.5 роки маринувала... Але з ними таки краще, аніж зовсім без них. :)

Отже – всього лиш треба стежити за чутками.
У 2013 лише лінивий не читав, що треба тікати у валюту.
Та й нині багато хто вказує на схожість аж із 2008...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:39

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Ведення домашнього бюджету – це, мабуть, найважливіше (після доходів-рент ;)) задля уникнення бідності.
Причому, бажано би якось включати до того бюджету (хоч якоюсь мірою) не лише гроші – а й речі.

От я, на жаль, накупувався таки забагато всілякого мотлоху. Бо це було ще до того, як почав записувати витрати в ел.вигляді...
Але, зупинився (а можливо, то було ще й до ел.запису) – щойно зрозумів, що 5-7кг спорядження вистачає на все-про-все впродовж тижневих походів. І, мабуть, підсвідомо відчув, що вдома щось не так... Дуже не так.


У Кондо Марі є цікава, захоплива, і, водночас, на диво важлива книга «Викинь мотлох із життя!» (є переклад на укр.)
І хоч ті півтори сотні сторінок і зводяться, фактично, до одного – потрібно любити свої речі, і "викидати" всі нелюбі..., – але, все-одно, там кожна сторінка на вагу золота. ;)
Втім, також є враження, що все те викидання навряд чи закладе шлях до багатства... Хіба що, може, у майбутньому – якщо змінить світогляд на кращий.

Тому, маю відчуття, що мала би існувати ще важливіша книга!
Де є книги, що змалку вчили би не впускати мотлох і непотріб в життя?, не витрачати на нього ні гроші (== життя), ні час на викидання...
От чомусь не пригадую зі свого, здебільшо читацького, дитинства валу книг, які би спонукали до розумних, виважених витрат... Навіть навпаки – всілякі Робін Гуди лиш те й робили, що грабували, аби потім побільше потратити... Тепер – таке ж паскудство робиться у фільмі про майбутнє: "Час".
Схоже, що все працює проти економної людини. Недарма Айн Ренд так обурювалась засиллям всілякого робінгудства.
А у совєцьких "республіках" не лише "відбирали й ділили", а ще й народ калічили дефіцитами. Купувати доводилось навіть не думаючи – все що "викидали". Зберегти гроші було неможливо. Навіть золото коштувало разів в 10 дорожче, аніж на "загниваючому Заході". І всі ці психотравми пішли ж і на наші часи... :(
Але і на Заході не все добре з цим... "Акції і Знижки" – то ж від них ми отримали цю унікальну "можливість" купувати "про запас"... І це у світі надвиробництва. І це ж віддавна так. От у Мака Рейнольдса у книзі "Зерно БогоПодібної Сили" – надспоживання трясло Землю ще в ХХст. До речі, продам цю книгу (рос.мова). Читана, але в дуже гарному стані. В інеті її, зд., нема. Припускаю, що дорослому, досвідченому читачу може допомогти критичніше поглянути на мотлох. Мені, мабуть, таки допомогла. Хоча би пісвідомо. Бо від перших же зарплат – я залишав значну частину на заощадження. У 2х років – то вже щось.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:53

(люди підказують, що книга таки є в інеті, щоправда зі зміненою, гіршою ;), назвою)


Натрапив на цікавий досвід мінімізації житлової площі.

Ось тут кімната, зд., не більше 4м2:
  The_Rebel написав:
  striped написав:The_Rebel простите что я в КРЖН ветке, но мне настолько удивителен Ваш опыт, что все же спрошу - вот Вы жили несколько лет в "комнате" 1.5х1.7. А вещи? А объем воздуха - это ж ночью задохнуться наверное можно?

ЗображенняЗображенняЗображення
Ось типове житло в Лондоні, один пройом розрахований на одну сім'ю, але на цій вулиці менше 500 тис. фунтів нема, бо 3-х поверхові таунхауси, як видно. У кожного позаду є гарден десь 2-4 сотки. Мою кімнату сфотографував для агенції при виїзді, щоб повернули завдаток. Я не писав про 1.7 м, як би я тоді спав? Ліжко 1.8 впритул, тому думаю десь 183 см довжина. В Лондоні не жарка, дуже комфортна погода, та і біля вікна, тому не душно. Дощі не часто, як прийнято думати, просто хмарно. Спочатку я жив на окраїні (Чінгфорд), там дешевше (330 в місяць) і кімната більша. Але добиратися по 1-1,5 години до роботи, плюс проїзд від 100 фунтів на місяць. То на одне й те саме виходило ще й з втратою часу. А так я зняв за 500 в прицентраллі, але в цю суму входили всі комунальні плюс прибиральниця раз в тиждень. Ось коли говорять, що в Києві квартира щоб переночувати, то так житло для "переночівлі" виглядає в Лондоні. Агенція була італійська, тому більшість часу сусідами були італійці. Ох і наслухався я їх "перке", вони коли сваряться то такі емоційні. Хлопці/чоловіки дуже гарячі. Ростом по 1.70 але дівчат міняли, як рукавиці. При чому привести дівчину в таку ось кімнатку для них не проблема. Навпроти в домі жили голландці будівельники, так там одні гулівери двометрові, реально самий менший був 1.90 десь, проте дівчат я з ними ніколи не бачив.
Живучи біля роботи я бувало по півроку не користувався транспортом. Мені достатньо було велосипеда для всього. Працював, як казав по 6-7 годин в день з 2-ма вихідними, часу було достатньо. Об'їздив на велосипеді весь Лондон, там є "грінвеї" - доріжки суто для велосипедів через весь Лондон по мальовничих каналах. Також по країні трохи поїдив. Потім пішов в універ на курси по програмуванню, а потім влаштувався в Київ на роботу.
До речі вся оплата в Лондоні йде потижнево. Таким чином, навіть якщо ти хочеш платити за місяць (як я по звичці домовився), то тобі перерахують місячну плату по формулі. Не вийде за місяць заплатити як за 4 тижні. Таким чином лендлорди заробляють додатковий 13-тий платіж, якщо рахувати за рік

Щоправда -- спільний душ, вбиральня, кухня...

А ось 12м2 з усім:
  flyman написав:
  The_Rebel написав:Фото щось погано підтягнулися

Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.

viewtopic.php?p=4983547#p4983547

Щось середнє трапилось на очі в серіалі „чорне дзеркало” (десь в 1...3 сезонах).


І якщо викинути з життя все зайве, а ще краще -- взагалі не купувати зайвого, то цього простору досить же.
Навіть вільний залишиться. :)

З власного досвіду знаю, що легко можу жити 1-2 місяці в поході маючи лише 5-7кг спорядження, що включає в себе навіть чистий одяг у поїзд (+докуповувати їжу й знаходити воду =~12кг).

Речі вдома -- здебільшо зайві й непотрібні. :( Нині намагаюсь більшість розпродати...

Звісно ж, вдома потрібен ще й зимовий одяг і взуття, і те й се...
Але, думаю, що однієї шафи має вистачати з головою.
А в ідеалі -- всі речі мають перевозитись у ручній поклажі. Кілограм зо 30макс?
Бо недарма ж, все таки, придумали смартфони, в які влазить книго-, фоно-, відео-, розважальна- тека. І ще всякі -теки.
Отже -- це комусь треба! :)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:39

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  Bobua написав:2013 – базовий офіційна інфл.: сум.зростання (рази і %)
2014 +15% 24.9%
2015 +24% (+43%сум – відносно 2013) 43.3% 1.790 разів 79.0%
2016 +14% (+63%сум) 12.4% 2.012 разів 101.2%
2017 +19% (+94%сум) 13.7% 2.287 разів 128.7%
2018 +14% (121%сум) 9.8% 2.512 разів 151.2%
2019 +7% (137%сум) 4.1% 2.614 разів 161.4%

Також веду всі витрати в електронній таблиці. Порівняв січень 2020 з листопадом 2020 - +32% в гривні (хоча правильніше буде порівняти січень 2021). Це при офіційній інфляції 4,1%.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:02

Цікаво...

Але я місяці навіть і не пробую порівнювати. У мене то неінформативно.
Лише цілісні, замкнуті цикли -- роки. Бо роки включають в себе все. І холод, і спеку, і сезонні овочі-фрукти, і зимову сплячку. :)

У деякі місяці закуплю багато їжі -- потім добиваю її з морозилки у наступні.

То ще добре, якщо я роки закінчую з ± співставними залишками.

І, звісно ж, я даю результати власної інфляції лише по даних колонки витрат на їжу.
Всі разові купівлі -- окремо.
Інфляцію 2020 року відносно попереднього (наразі вона у мене впала до 3%, пора би пройтись по крамницях... :)) -- рахую по середньоденних витратах від поч.року.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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