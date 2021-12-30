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Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:15
greenozon
Дякую, що читаєте тему. Бо я так думав, що роблю тут собі нотатки -- на пам'ять
Вже точу перо.
Чекаю останніх даних за рік, аби усе точно було написано.
Бо рік і справді на диво приголомшливий.
Втім, якщо "поспойлерити" -- то, схоже, що потік часу рушив навспак. Я доблесно купував увесь останній квартал, шоколади й пченьки валяються вже всюди, а ще й доклались в останні тижні оті >200₴ чеки в атб... , але... я не всесильний, більше власної маси не з'їм, але й не хочу аби пропадало -- тому, наразі, їжо-витрати й досі менші аніж навіть ПозаТоРік! Завтра -- День Істини... Може б щось і докупити -- для ще красивішого числа? А може й не треба...
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