Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Чет 30 гру, 2021 23:15

якщо "поспойлерити" -- то, схоже, що потік часу рушив навспак. Я доблесно купував увесь останній квартал, шоколади й пченьки валяються вже всюди, а ще й доклались в останні тижні оті >200₴ чеки в атб... , але... я не всесильний, більше власної маси не з'їм, але й не хочу аби пропадало -- тому, наразі, їжо-витрати й досі менші аніж навіть ПозаТоРік! Завтра -- День Істини... Може б щось і докупити -- для ще красивішого числа? А може й не треба...

Дякую, що читаєте тему. Бо я так думав, що роблю тут собі нотатки -- на пам'ятьВже точу перо.Чекаю останніх даних за рік, аби усе точно було написано.Бо рік і справді на диво приголомшливий.Втім,