Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Дякую, що читаєте тему. Бо я так думав, що роблю тут собі нотатки -- на пам'ять
Вже точу перо. Чекаю останніх даних за рік, аби усе точно було написано. Бо рік і справді на диво приголомшливий.
Втім, якщо "поспойлерити" -- то, схоже, що потік часу рушив навспак. Я доблесно купував увесь останній квартал, шоколади й пченьки валяються вже всюди, а ще й доклались в останні тижні оті >200₴ чеки в атб... , але... я не всесильний, більше власної маси не з'їм, але й не хочу аби пропадало -- тому, наразі, їжо-витрати й досі менші аніж навіть ПозаТоРік! Завтра -- День Істини... Може б щось і докупити -- для ще красивішого числа? А може й не треба...
Не той вже держ.стат., ой не той... Мало того, що він і досі не дав дані за увесь 2021рік, то ще й про перші 11міс пише, ніби-то було якесь зростання цін на їжу -- майже на 11%! "А Баба-Яга проти!!"
Річного курсу теж ще нема: www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
Як вже дехто може знати -- я майже десятиліття всі свої витрати записую в ел.таблицю. Їжа -- то основне. Крім того, відколи перестав рости вгору -- їм майже незмінно. Тому ці витрати можуть бути хоч якось порівнювані з оф.статистикою.
Мої витрати на їжу (гривневі): 2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів"). рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання 2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів 2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів 2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів 2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів 2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів 2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів 2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів 2021 -2.4% (136%сум). // ???
Що, що я робив не так!? Та я ж навіть дорогоцінну гречку щодня їм (вже місяць чи два...) І олію (ще дорогоціннішу). І навіть креветки були (таке...) і червона риба (таке...) От лише кілька днів на рік не їв (було не до того), але решту часу сумлінно нарощував пузико -- тепер треба буде на все літо 2022 піти в гори. Запас вже є.
Схаменися держ.стат.! У тебе є ще цілий 12-й місяць аби все зробити правильно. Я все пробачу і прощу... То й що, що вони всі скиглять? Тримайся! Не піддавайся! Правда -- понад усе!! Навіть якщо то приголомшливо гірка правда... Важко буде. А хто обіцяв, що легко? Незвично. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться. Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір... То й до дефляції звикнуть Хоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид". Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!? Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє? Але людство впорається.
Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще. Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше... А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники. І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року. 2019: https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/ і 2021: " День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік. Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня. "
Опалення... Мені теж було страшнувато у січні 2021. ЦО -- то якийсь прадавній макабричний жах...
Але посеред року якісь "олігархи" таки купили квартиру з ЦО -- тепер хай вони за нього платять. На щастя, таких "олігархів" у країні багато -- і вони міцно тримають ціни на старі квартири (з ЦО) на космічному рівні. Наприклад, в ІФ найдешевна квартира восени була -- 12к$ за 25м² (з яких 5м² -- лоджія...). І це вбита квартира у вбитому будинку, повному "аватарами"... На жаль, ці "олігархи" вже всюди, і на первинному ринку ситуація теж спотворена -- хоч м² і значно дешевший, але забудовники зовсім зацьковані цією клятою "олігархією" і маленьких квартир просто не виробляють... Довелось взяти 40м². Це, фактично, двокімнатна. Хоч і не потребував двокімнатну...
Але з опалення вже простіше. Електрикою виходить в рази дешевше аніж газ чи кляте ЦО. ТриЗон тариф: 1.7разів/газ; 2.4рази/ЦО. ДвоЗон тариф: 1.4разів/газ; 1.9рази/ЦО. За грудень заплачу десь так 321₴. Могло би бути менше, але теж непогано... Більше інфо тут: viewtopic.php?p=5366306#p5366306
І температуру можна як завгодно знижувати.
Втім, таки сподіваюсь, що всіх тих "олігархів" таки притиснуть понавибирувані ними "слуги", і на ринку нарешті з'являться маленькі, народні квартири. 30, 20, 10м². Для простого народу! Який теж хоче скумбрію по 8!!
BIGor 100% крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік. Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац. При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно. Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують. А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.