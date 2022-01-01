Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Дякую, що читаєте тему. Бо я так думав, що роблю тут собі нотатки -- на пам'ять
Вже точу перо. Чекаю останніх даних за рік, аби усе точно було написано. Бо рік і справді на диво приголомшливий.
Втім, якщо "поспойлерити" -- то, схоже, що потік часу рушив навспак. Я доблесно купував увесь останній квартал, шоколади й пченьки валяються вже всюди, а ще й доклались в останні тижні оті >200₴ чеки в атб... , але... я не всесильний, більше власної маси не з'їм, але й не хочу аби пропадало -- тому, наразі, їжо-витрати й досі менші аніж навіть ПозаТоРік! Завтра -- День Істини... Може б щось і докупити -- для ще красивішого числа? А може й не треба...
Не той вже держ.стат., ой не той... Мало того, що він і досі не дав дані за увесь 2021рік, то ще й про перші 11міс пише, ніби-то було якесь зростання цін на їжу -- майже на 11%! "А Баба-Яга проти!!"
Річного курсу теж ще нема: www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
Як вже дехто може знати -- я майже десятиліття всі свої витрати записую в ел.таблицю. Їжа -- то основне. Крім того, відколи перестав рости вгору -- їм майже незмінно. Тому ці витрати можуть бути хоч якось порівнювані з оф.статистикою.
Мої витрати на їжу (гривневі): 2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів"). рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання 2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів 2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів 2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів 2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів 2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів 2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів 2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів 2021 -2.4% (136%сум). // ???
Що, що я робив не так!? Та я ж навіть дорогоцінну гречку щодня їм (вже місяць чи два...) І олію (ще дорогоціннішу). І навіть креветки були (таке...) і червона риба (таке...) От лише кілька днів на рік не їв (було не до того), але решту часу сумлінно нарощував пузико -- тепер треба буде на все літо 2022 піти в гори. Запас вже є.
Схаменися держ.стат.! У тебе є ще цілий 12-й місяць аби все зробити правильно. Я все пробачу і прощу... То й що, що вони всі скиглять? Тримайся! Не піддавайся! Правда -- понад усе!! Навіть якщо то приголомшливо гірка правда... Важко буде. А хто обіцяв, що легко? Незвично. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться. Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір... То й до дефляції звикнуть Хоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид". Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!? Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє? Але людство впорається.
Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще. Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше... А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники. І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року. 2019: https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/ і 2021: " День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік. Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня. "
Опалення... Мені теж було страшнувато у січні 2021. ЦО -- то якийсь прадавній макабричний жах...
Але посеред року якісь "олігархи" таки купили квартиру з ЦО -- тепер хай вони за нього платять. На щастя, таких "олігархів" у країні багато -- і вони міцно тримають ціни на старі квартири (з ЦО) на космічному рівні. Наприклад, в ІФ найдешевна квартира восени була -- 12к$ за 25м² (з яких 5м² -- лоджія...). І це вбита квартира у вбитому будинку, повному "аватарами"... На жаль, ці "олігархи" вже всюди, і на первинному ринку ситуація теж спотворена -- хоч м² і значно дешевший, але забудовники зовсім зацьковані цією клятою "олігархією" і маленьких квартир просто не виробляють... Довелось взяти 40м². Це, фактично, двокімнатна. Хоч і не потребував двокімнатну...
Але з опалення вже простіше. Електрикою виходить в рази дешевше аніж газ чи кляте ЦО. ТриЗон тариф: 1.7разів/газ; 2.4рази/ЦО. ДвоЗон тариф: 1.4разів/газ; 1.9рази/ЦО. За грудень заплачу десь так 321₴. Могло би бути менше, але теж непогано... Більше інфо тут: viewtopic.php?p=5366306#p5366306
І температуру можна як завгодно знижувати.
Втім, таки сподіваюсь, що всіх тих "олігархів" таки притиснуть понавибирувані ними "слуги", і на ринку нарешті з'являться маленькі, народні квартири. 30, 20, 10м². Для простого народу! Який теж хоче скумбрію по 8!!
BIGor 100% крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік. Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац. При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно. Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують. А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.
BIGor написав:Bobua якщо честно, то Ваші дані за 21 рік виглядають фейком. Або Ви купляєте тільки імпортні товари (але на віть на них ціна трохи росте). Яка дефляція - вигляньте з вікна.
Кумедно. Я сьогодні вже думав, що хтось не повірить. І почав уявляти -- а як могли би виглядати докази? Чеки? А сенс? Завжди ж можна сказати, що це не всі. Виписка з банк.картки? Завжди можна сказати, що карток ще 15 і +готівка. Тому то нам так хочуть вживити чіпи -- там вже не відкараскаєшся.
З нематеріальних пояснень -- людство по вуха загрузло у надвиробництві. От: "Щороку у світі викидають половину виробленої їжі https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/ " Можливо, ціни їжі й справді зросли? Але, водночас її стало складніше продавати, і, тому, у крамницях почастішали знижки? Реал.стат є у великих супермаркетів, але кому ж вони її розкажуть... А ще я от думаю, що коли в товарах мільйони Е-шок, а строки придатності -- місячні -- то безпечніше купувати не на початку строку, а у кінці -- й за пів ціни. Коли ті Е-шки вже хоч трохи втратять свою "антибіотичну" силу... Я ж, все таки, біота.
es77 написав:BIGor 100% крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік. Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац. При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно. Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують. А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.
А щодо буд.мат. -- х.з. По перше -- я не знаю старих цін. По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати. По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь... Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?
А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити. Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались... Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО. І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії...