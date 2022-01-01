Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Суб 01 січ, 2022 15:37

Не той вже держ.стат., ой не той...Мало того, що він і досі не дав дані за увесь 2021рік, то ще й про перші 11міс пише, ніби-то було якесь зростання цін на їжу -- майже на 11%!"А Баба-Яга проти!!"Річного курсу теж ще нема: www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xlsЯк вже дехто може знати -- я майже десятиліття всі свої витрати записую в ел.таблицю.Їжа -- то основне. Крім того, відколи перестав рости вгору -- їм майже незмінно. Тому ці витрати можуть бути хоч якось порівнювані з оф.статистикою.2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів2021 -2.4% (136%сум). // ???Що, що я робив не так!?Та я ж навіть дорогоцінну гречку щодня їм (вже місяць чи два...)І олію (ще дорогоціннішу).І навіть креветки були (таке...) і червона риба (таке...)От лише кілька днів на рік не їв (було не до того), але решту часу сумлінно нарощував пузико -- тепер треба буде на все літо 2022 піти в гори. Запас вже є.Схаменися держ.стат.!У тебе є ще цілий 12-й місяць аби все зробити правильно. Я все пробачу і прощу...То й що, що вони всі скиглять? Тримайся! Не піддавайся! Правда -- понад усе!! Навіть якщо то приголомшливо гірка правда...Важко буде. А хто обіцяв, що легко?Незвично. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться.Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір...То й до дефляції звикнутьХоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид".Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!?Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє?Але людство впорається.Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще.Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники.І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року.2019:2021:День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня.