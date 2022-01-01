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Політика та гроші / Ми просто так скаржимось (за

звичкою), чи ми дійсно бідні? Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4567 Додано: Нед 02 січ, 2022 14:13 Faceless написав: Bobua написав: es77 написав: BIGor

100%

крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік.

Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац.

При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно.

Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують.

А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах. 100%крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік.Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац.При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно.Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують.А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.



А щодо буд.мат. -- х.з.

По перше -- я не знаю старих цін.

По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.

По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...

Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?



А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.

Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...

Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.

І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії... А щодо буд.мат. -- х.з.По перше -- я не знаю старих цін.По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії...



У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.

А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба. Будують те, на що є попит. А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах. У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба.А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах.



Так отож!

І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).

Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...



Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.

Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...

То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?



Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.

Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.

І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).

Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.



А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам. Так отож!І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам. Bobua Повідомлень: 838 З нами з: 24.08.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 14:39 Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн Bobua написав: Faceless написав: Bobua написав: Кумедно.

Я сьогодні вже думав, що хтось не повірить. І почав уявляти -- а як могли би виглядати докази?

Чеки? А сенс? Завжди ж можна сказати, що це не всі.

Виписка з банк.картки? Завжди можна сказати, що карток ще 15 і +готівка.

Тому то нам так хочуть вживити чіпи -- там вже не відкараскаєшся.



З нематеріальних пояснень -- людство по вуха загрузло у надвиробництві.

От: "Щороку у світі викидають половину виробленої їжі https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/ "

Можливо, ціни їжі й справді зросли? Але, водночас її стало складніше продавати, і, тому, у крамницях почастішали знижки?

Реал.стат є у великих супермаркетів, але кому ж вони її розкажуть...

А ще я от думаю, що коли в товарах мільйони Е-шок, а строки придатності -- місячні -- то безпечніше купувати не на початку строку, а у кінці -- й за пів ціни. Коли ті Е-шки вже хоч трохи втратять свою "антибіотичну" силу... Я ж, все таки, біота. Кумедно.Я сьогодні вже думав, що хтось не повірить. І почав уявляти -- а як могли би виглядати докази?Чеки? А сенс? Завжди ж можна сказати, що це не всі.Виписка з банк.картки? Завжди можна сказати, що карток ще 15 і +готівка.Тому то нам так хочуть вживити чіпи -- там вже не відкараскаєшся.З нематеріальних пояснень -- людство по вуха загрузло у надвиробництві.От: "Щороку у світі викидають половину виробленої їжіМожливо, ціни їжі й справді зросли? Але, водночас її стало складніше продавати, і, тому, у крамницях почастішали знижки?Реал.стат є у великих супермаркетів, але кому ж вони її розкажуть...А ще я от думаю, що коли в товарах мільйони Е-шок, а строки придатності -- місячні -- то безпечніше купувати не на початку строку, а у кінці -- й за пів ціни. Коли ті Е-шки вже хоч трохи втратять свою "антибіотичну" силу... Я ж, все таки, біота.

Не те щоб як доказ, але можна було б просто описати в середньому який асортимент товарів ви берете. Тим паче, якщо самі пишете, що більшість витрат у вас на їжу.

Тоді буде зрозуміло, чого саме така динаміка на ваш споживчий кошик. І зрозуміло, чого він так розходиться і з офіційним, і з кошиком інших форумчан (хоч би тому, що продукти займають в них невелику частку).

Щодо Е-шок ви сильно помиляєтеся. Це лише кодові назви цілої купи речовин, які можуть бути як натуральні, так і ні, як цілком безпечні, так і не дуже. І лише мала частина з них має "антибіотичний" ефект. І цілком можна обирати продукти без них. Не те щоб як доказ, але можна було б просто описати в середньому який асортимент товарів ви берете. Тим паче, якщо самі пишете, що більшість витрат у вас на їжу.Тоді буде зрозуміло, чого саме така динаміка на ваш споживчий кошик. І зрозуміло, чого він так розходиться і з офіційним, і з кошиком інших форумчан (хоч би тому, що продукти займають в них невелику частку).Щодо Е-шок ви сильно помиляєтеся. Це лише кодові назви цілої купи речовин, які можуть бути як натуральні, так і ні, як цілком безпечні, так і не дуже. І лише мала частина з них має "антибіотичний" ефект. І цілком можна обирати продукти без них.



От, зранку потроху наминаю рошенівську лакму (куплену по хорошій акції), пересічні печеньки, бублики і сухарі (по слабшій знижці), сир і камамбер (по кращій).

Йогурти і молоко треба піти взяти. Люблю їх чомусь. Інколи навіть аж і без знижки!

Ковбаси лякають -- але зі знижкою, і як доповнення до гречки -- може не такі вже й шкідливі...



Вигідно купувати в Україні -- й справді складно. На відміну від (як люди пишуть) всіляких Польш.

Бо у нас біля товарів не вказують яка ціна на кілограм чи літр (крім як у Ашані...) В ІФ нема Ашану, і я мушу проходити ряд, і перераховувати на калькуляторі мобілки цікаві товари.

А в ідеалі то все вже мало би бути написано + ще й однотипні товари відсортовані у порядку зростання ціни кг чи літра.

І в тому ж таки калькуляторі ще й загальну суму маю скласти, аби не було сюрпризів на касі...



Пройшов касу -- записав витрату в текстову нотатку.

Потім вніс в ел.таблицю.

Закінчився рік -- порахував результ всесезонноо циклу, який вже можна порівнювати.



Жаль, звісно ж, що у країні (чи світі) нас всього двоє таких (я і держ.стат.), що зводять все табличку.

Але таки приємно, що я здебільшо (у сумі років) відстаю від нього по витратах.

Хоча, можливо, треба ще раз переглянути дані держ.стату -- я міг брати у нього сумарну інфл, а треба було лише по "їжі й напоях".



Як інші люди рахують витрати -- я не знаю.

Може вони просто витрачають всю зарплату?

Виросла зарплата вдвічі --> всю потратили --> зробили висновок, що інфляція =100%...

Чому висновок такий же, навіть якщо зарплата не зрушувалась з місця -- незбагненно то є...

Але мені такі "розрахунки", що потім зводяться до супер-лаконічних висновків " все подорожчано вдвічі... ні три замшеві куртки , за місяць!" -- видаються непереконливими. "Вдвічі, втричі" -- це не про математику. Це про відчуття, уяву, та інші високі матерії... Хоча -- то якась неправильна висота, якщо там панує аж така зневіра. От, зранку потроху наминаю рошенівську лакму (куплену по хорошій акції), пересічні печеньки, бублики і сухарі (по слабшій знижці), сир і камамбер (по кращій).Йогурти і молоко треба піти взяти. Люблю їх чомусь. Інколи навіть аж і без знижки!Ковбаси лякають -- але зі знижкою, і як доповнення до гречки -- може не такі вже й шкідливі...Вигідно купувати в Україні -- й справді складно. На відміну від (як люди пишуть) всіляких Польш.Бо у нас біля товарів не вказують яка(крім як у Ашані...) В ІФ нема Ашану, і я мушу проходити ряд, і перераховувати на калькуляторі мобілки цікаві товари.А в ідеалі то все вже мало би бути написаноІ в тому ж таки калькуляторі ще й загальну суму маю скласти, аби не було сюрпризів на касі...Пройшов касу -- записав витрату в текстову нотатку.Потім вніс в ел.таблицю.Закінчився рік -- порахував результ всесезонноо циклу, який вже можна порівнювати.Жаль, звісно ж, що у країні (чи світі) нас всього двоє таких (я і держ.стат.), що зводять все табличку.Але таки приємно, що я здебільшо (у сумі років) відстаю від нього по витратах.Хоча, можливо, треба ще раз переглянути дані держ.стату -- я міг брати у нього сумарну інфл, а треба було лише по "їжі й напоях".Як інші люди рахують витрати -- я не знаю.Може вони просто витрачають всю зарплату?Виросла зарплата вдвічі --> всю потратили --> зробили висновок, що інфляція =100%...Чому висновок такий же, навіть якщо зарплата не зрушувалась з місця -- незбагненно то є...Але мені такі "розрахунки", що потім зводяться до супер-лаконічних висновків " все подорожчано вдвічі... ні три, за місяць!" -- видаються непереконливими. "Вдвічі, втричі" -- це не про математику. Це про відчуття, уяву, та інші високі матерії... Хоча -- то якась неправильна висота, якщо там панує аж така зневіра.



В мене застосунок на телефоні для ведення бюджету. Нотатки записувати надто нудно. І багато карток - не проблема.

Але це теж не дасть можливість навіть приблизно оцінити інфляцію, якщо структура попиту змінюється. А вона зазвичай таки змінюється.



Цвну за кг ще точно пишуть у новусі, але загалом, це нескладно й порахувати, по-перше, а по-друге (а може, то й головне) - це якесь крохоборство поза межею розумного, ранжувати весь асортимент в пошуках найдешевшого, ганятися за акціями, а не орієнтуватися на якість і склад у першу чергу. В мене застосунок на телефоні для ведення бюджету. Нотатки записувати надто нудно. І багато карток - не проблема.Але це теж не дасть можливість навіть приблизно оцінити інфляцію, якщо структура попиту змінюється. А вона зазвичай таки змінюється.Цвну за кг ще точно пишуть у новусі, але загалом, це нескладно й порахувати, по-перше, а по-друге (а може, то й головне) - це якесь крохоборство поза межею розумного, ранжувати весь асортимент в пошуках найдешевшого, ганятися за акціями, а не орієнтуватися на якість і склад у першу чергу. Faceless

Модератор Повідомлень: 30850 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1304 раз. Подякували: 7418 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 14:44 Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн Bobua написав: Faceless написав: Bobua написав: [quote="5366424:es77"]BIGor

100%

крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік.

Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац.

При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно.

Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують.

А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.



А щодо буд.мат. -- х.з.

По перше -- я не знаю старих цін.

По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.

По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...

Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?



А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.

Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...

Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.

І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії... А щодо буд.мат. -- х.з.По перше -- я не знаю старих цін.По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії...



У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.

А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба. Будують те, на що є попит. А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах. У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба.А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах.



Так отож!

І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).

Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...



Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.

Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...

То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?



Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.

Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.

І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).

Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.



А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам. [/quote]



Ви були в Японії? Чи то ваші фантазії про "циновки"? Навіть хікікоморі "на самих циновках" не живуть.



То я правильно зрозумів, ви так переймаєтеся витратами, що у вас ні плитки, ні кухні, ні сантехніки, нічого? І все це заради чого? Так отож!І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам.[/quote]Ви були в Японії? Чи то ваші фантазії про "циновки"? Навіть хікікоморі "на самих циновках" не живуть.То я правильно зрозумів, ви так переймаєтеся витратами, що у вас ні плитки, ні кухні, ні сантехніки, нічого? І все це заради чого? Faceless

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