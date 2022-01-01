RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:13

  Faceless написав:
Bobua написав:
  es77 написав:BIGor
100%
крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік.
Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац.
При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно.
Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують.
А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.


А щодо буд.мат. -- х.з.
По перше -- я не знаю старих цін.
По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.
По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...
Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?

А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.
Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...
Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.
І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії...


У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.
А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба. Будують те, на що є попит. А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах.


Так отож!
І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).
Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...

Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.
Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...
То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?

Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.
Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.
І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).
Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.

А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам. :)
Bobua
 
Повідомлень: 838
З нами з: 24.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:39

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Bobua написав:
  Faceless написав:
Bobua написав:Кумедно.
Я сьогодні вже думав, що хтось не повірить. І почав уявляти -- а як могли би виглядати докази?
Чеки? А сенс? Завжди ж можна сказати, що це не всі.
Виписка з банк.картки? Завжди можна сказати, що карток ще 15 і +готівка.
Тому то нам так хочуть вживити чіпи -- там вже не відкараскаєшся. ;)

З нематеріальних пояснень -- людство по вуха загрузло у надвиробництві.
От: "Щороку у світі викидають половину виробленої їжі https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/ "
Можливо, ціни їжі й справді зросли? Але, водночас її стало складніше продавати, і, тому, у крамницях почастішали знижки?
Реал.стат є у великих супермаркетів, але кому ж вони її розкажуть... :(
А ще я от думаю, що коли в товарах мільйони Е-шок, а строки придатності -- місячні -- то безпечніше купувати не на початку строку, а у кінці -- й за пів ціни. Коли ті Е-шки вже хоч трохи втратять свою "антибіотичну" силу... Я ж, все таки, біота. :)

Не те щоб як доказ, але можна було б просто описати в середньому який асортимент товарів ви берете. Тим паче, якщо самі пишете, що більшість витрат у вас на їжу.
Тоді буде зрозуміло, чого саме така динаміка на ваш споживчий кошик. І зрозуміло, чого він так розходиться і з офіційним, і з кошиком інших форумчан (хоч би тому, що продукти займають в них невелику частку).
Щодо Е-шок ви сильно помиляєтеся. Це лише кодові назви цілої купи речовин, які можуть бути як натуральні, так і ні, як цілком безпечні, так і не дуже. І лише мала частина з них має "антибіотичний" ефект. І цілком можна обирати продукти без них.


От, зранку потроху наминаю рошенівську лакму (куплену по хорошій акції), пересічні печеньки, бублики і сухарі (по слабшій знижці), сир і камамбер (по кращій).
Йогурти і молоко треба піти взяти. Люблю їх чомусь. Інколи навіть аж і без знижки!
Ковбаси лякають -- але зі знижкою, і як доповнення до гречки -- може не такі вже й шкідливі...

Вигідно купувати в Україні -- й справді складно. На відміну від (як люди пишуть) всіляких Польш.
Бо у нас біля товарів не вказують яка ціна на кілограм чи літр (крім як у Ашані...) В ІФ нема Ашану, і я мушу проходити ряд, і перераховувати на калькуляторі мобілки цікаві товари.
А в ідеалі то все вже мало би бути написано + ще й однотипні товари відсортовані у порядку зростання ціни кг чи літра.
І в тому ж таки калькуляторі ще й загальну суму маю скласти, аби не було сюрпризів на касі...

Пройшов касу -- записав витрату в текстову нотатку.
Потім вніс в ел.таблицю.
Закінчився рік -- порахував результ всесезонноо циклу, який вже можна порівнювати.

Жаль, звісно ж, що у країні (чи світі) нас всього двоє таких (я і держ.стат.), що зводять все табличку.
Але таки приємно, що я здебільшо (у сумі років) відстаю від нього по витратах.
Хоча, можливо, треба ще раз переглянути дані держ.стату -- я міг брати у нього сумарну інфл, а треба було лише по "їжі й напоях".

Як інші люди рахують витрати -- я не знаю.
Може вони просто витрачають всю зарплату?
Виросла зарплата вдвічі --> всю потратили --> зробили висновок, що інфляція =100%... :)
Чому висновок такий же, навіть якщо зарплата не зрушувалась з місця -- незбагненно то є...
Але мені такі "розрахунки", що потім зводяться до супер-лаконічних висновків " все подорожчано вдвічі... ні тризамшеві куртки, за місяць!" -- видаються непереконливими. "Вдвічі, втричі" -- це не про математику. Це про відчуття, уяву, та інші високі матерії... Хоча -- то якась неправильна висота, якщо там панує аж така зневіра.


В мене застосунок на телефоні для ведення бюджету. Нотатки записувати надто нудно. І багато карток - не проблема.
Але це теж не дасть можливість навіть приблизно оцінити інфляцію, якщо структура попиту змінюється. А вона зазвичай таки змінюється.

Цвну за кг ще точно пишуть у новусі, але загалом, це нескладно й порахувати, по-перше, а по-друге (а може, то й головне) - це якесь крохоборство поза межею розумного, ранжувати весь асортимент в пошуках найдешевшого, ганятися за акціями, а не орієнтуватися на якість і склад у першу чергу.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30850
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1304 раз.
Подякували: 7418 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:44

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Bobua написав:
  Faceless написав:
Bobua написав:[quote="5366424:es77"]BIGor
100%
крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік.
Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац.
При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно.
Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують.
А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.


А щодо буд.мат. -- х.з.
По перше -- я не знаю старих цін.
По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.
По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...
Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?

А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.
Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...
Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.
І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії...


У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.
А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба. Будують те, на що є попит. А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах.


Так отож!
І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).
Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...

Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.
Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...
То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?

Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.
Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.
І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).
Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.

А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам. :)[/quote]

Ви були в Японії? Чи то ваші фантазії про "циновки"? Навіть хікікоморі "на самих циновках" не живуть.

То я правильно зрозумів, ви так переймаєтеся витратами, що у вас ні плитки, ні кухні, ні сантехніки, нічого? І все це заради чого?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30850
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1304 раз.
Подякували: 7418 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron