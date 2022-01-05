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Політика та гроші / Ми просто так скаржимось (за

звичкою), чи ми дійсно бідні? Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 78910 Додано: Вів 04 січ, 2022 19:59 p_vovk74 написав: "Значно дешевше" означає наступне:

в АТБ (взято наобум) соняшникова олія 0,85л коштує 45..60грн. В чеському Tesco така ж олія, але 1 літр, коштує ті ж 45..60, але чеських крон. Тобто різниця в 23% на курсі плюс 17% різниця в об'ємі. Загальна різниця в вартості сягає 40..45%. Варіації від марки та магазину, звичайно, мають місце бути, але в середньому ситуація саме така. "Значно дешевше" означає наступне:в АТБ (взято наобум) соняшникова олія 0,85л коштує 45..60грн. В чеському Tesco така ж олія, але 1 літр, коштує ті ж 45..60, але чеських крон. Тобто різниця в 23% на курсі плюс 17% різниця в об'ємі. Загальна різниця в вартості сягає 40..45%. Варіації від марки та магазину, звичайно, мають місце бути, але в середньому ситуація саме така.

Вы тут немного ошиблись в знаке. Разница на курсе в 25% не в пользу гривневых цен. В итоге выходит, что 1 л стоит 45..60 CZK или 56,25..75 UAH, соответственно 0,85 л будет стоить 47,81..63,75 UAH.

Цена кажется почти той же, до тех пор, пока мы не начнем сравнивать, сколько литров масла сможет себе позволить средний украинец или средний чех.



Кстати, сразу и сравним.

Украина: https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/

средняя зарплата за 6.2021 составила 14313 грн = 14313/52,5*0,85 = 232 л масла.

Чехия: https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/czech/

средняя зарплата за 6.2021 составила 38275 CZK = 38275/52,5 = 729 л масла Вы тут немного ошиблись в знаке. Разница на курсе в 25% не в пользу гривневых цен. В итоге выходит, что 1 л стоит 45..60 CZK или 56,25..75 UAH, соответственно 0,85 л будет стоить 47,81..63,75 UAH.Цена кажется почти той же, до тех пор, пока мы не начнем сравнивать, сколько литров масла сможет себе позволить средний украинец или средний чех.Кстати, сразу и сравним.Украина:средняя зарплата за 6.2021 составила 14313 грн = 14313/52,5*0,85 = 232 л масла.Чехия:средняя зарплата за 6.2021 составила 38275 CZK = 38275/52,5 = 729 л масла alter Повідомлень: 895 З нами з: 14.05.08 Подякував: 328 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 14:16





А тим часом в Україні:

"

Зубожіння «зашкалює». У мережі виклали фото неймовірної черги в магазині елітних морепродуктів 13:41 01.01.2022

https://amazing-ukraine.com/zubozhinnia ... eproduktiv

"



І мені от подумалось -- а чи добре то з мого боку, і з боку інших критиканів -- зазіхати на все оте зубожіння?

Бо, якщо задуматись, то це ж не просто зубожіння! Це -- вікова традиція, ще з часів "важкої кріпацької долі" до Хмельницького. Молодець, одначе. Повстав, скинув поляків. Але от мишебратьєе приманив, щоправда. Стало значно гірше, але то таке...



Але хай там як -- зубожіння -- воно ж прадавнє, воно споконвічне. Воно -- ніби наріжний камінь. Основа основ. Сенс буття.

Якщо не зубожіння, то що тоді?

І як ми без нього...!?



А скільки політичних кар'єр збудовані на замилуванні всім цим зубожінням...





Тобто, я мушу якось обмежити своє критиканство.

От, наприклад, коли бачу людей, що однією рукою їдять омарів, а іншою -- вимахують табличкою "Зубожіння!", то нема ж підстав звинувачувати їх у брехні. Абощо.

Але, зате, можна просити, аби вони робили ці справи по черзі. Просто тому, що так буде зручніше. І менше аніж половина (у наш час) умовної омарятини піде (згодом) у смітник. І табличка махатиметься ефектніше.



А у майбутньому, я впевнений, повинні існувати держ.свята присвячені зубожінню.

Це теж буде вигідно -- бо у ті дні модно буде вдягати всілякі обноски, а отже, їх пізніше викинуть у смітник. І, можливо, навіть тайкома використовуватимуть у житті (для якихось брудних робіт...) Йой...А тим часом в Україні:Зубожіння «зашкалює». У мережі виклали фото неймовірної черги в магазині елітних морепродуктів 13:41 01.01.2022І мені от подумалось -- а чи добре то з мого боку, і з боку інших критиканів -- зазіхати на все оте зубожіння?Бо, якщо задуматись, то це ж не просто зубожіння! Це -- вікова традиція, ще з часів "важкої кріпацької долі" до Хмельницького. Молодець, одначе. Повстав, скинув поляків. Але от мишебратьєе приманив, щоправда. Стало значно гірше, але то таке...Але хай там як -- зубожіння -- воно ж прадавнє, воно споконвічне. Воно -- ніби наріжний камінь. Основа основ. Сенс буття.Якщо не зубожіння, то що тоді?І як ми без нього...!?А скільки політичних кар'єр збудовані на замилуванні всім цим зубожінням...Тобто, я мушу якось обмежити своє критиканство.От, наприклад, коли бачу людей, що однією рукою їдять омарів, а іншою -- вимахують табличкою "Зубожіння!", то нема ж підстав звинувачувати їх у брехні. Абощо.Але, зате, можна просити, аби вони робили ці справи по черзі. Просто тому, що так буде зручніше. І менше аніж половина (у наш час) умовної омарятини піде (згодом) у смітник. І табличка махатиметься ефектніше.А у майбутньому, я впевнений, повинні існувати держ.свята присвячені зубожінню.Це теж буде вигідно -- бо у ті дні модно буде вдягати всілякі обноски, а отже, їх пізніше викинуть у смітник. І, можливо, навіть тайкома використовуватимуть у житті (для якихось брудних робіт...) Bobua Повідомлень: 846 З нами з: 24.08.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 14:28 BIGor написав: Bobua написав: Жаль, звісно ж, що у країні (чи світі) нас всього двоє таких (я і держ.стат.), що зводять все табличку. Жаль, звісно ж, що у країні (чи світі) нас всього двоє таких (я і держ.стат.), що зводять все табличку.

То Ви нарцисс! Самолюбування так і пре. Я наприклад веду дом. бухгалтерію з 2008 року.

Приклад - батон - грудень 2019 - 11,3 грн, грудень 2021 - 21 грн. То Ви нарцисс! Самолюбування так і пре. Я наприклад веду дом. бухгалтерію з 2008 року.Приклад - батон - грудень 2019 - 11,3 грн, грудень 2021 - 21 грн.







Але, на жаль, хліб -- то суто місцеве виробництво.

А його ціни -- відображають лише рівень місцевих зарплат.

В ІФ хліб дешевший.



Тому, от саме зростання витрат на всю їжу, і саме за повний рік (у %) -- воно було би інформативнішим. Усувало би місцеві перекоси.



Якщо маєте такі дані з 2008 -- цікаво було би побачити.

Але, якщо не маєте, якщо та "дом. бухгалтерія" якось інакше(?) ведеться -- то що ж... Жаль, звісно.

Чекатиму далі. Але, на жаль, хліб -- то суто місцеве виробництво.А його ціни -- відображають лише рівень місцевих зарплат.В ІФ хліб дешевший.Тому, от саме зростання витрат на всю їжу, і саме за повний рік (у %) -- воно було би інформативнішим. Усувало би місцеві перекоси.Якщо маєте такі дані з 2008 -- цікаво було би побачити.Але, якщо не маєте, якщо та "дом. бухгалтерія" якось інакше(?) ведеться -- то що ж... Жаль, звісно.Чекатиму далі. Bobua Повідомлень: 846 З нами з: 24.08.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 22:24 Faceless написав: Bobua написав: Faceless написав:





quote="Bobua"]





quote="5366424:es77"]

BIGor

100%

крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік.

Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац.

При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно.

Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують.

А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах.



/quote]





А щодо буд.мат. -- х.з.

По перше -- я не знаю старих цін.

По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.

По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...

Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?



А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.

Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...

Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.

І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії...



/quote]





У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.

А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба. Будують те, на що є попит. А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах. quote="Bobua"]quote="5366424:es77"]100%крупи, цукор, м'ясні вироби все подорожчало за рік.Мовчу про будівельні матеріали - там взагалі повний абзац.При цьому дурні ціни на газ ми отримали тільки на кінець року і в ціні товарів цього поки-що майже не відчутно.Але це не надовго. Пройде зовсім трохи часу і ціни нас здивують.А як після опалювального сезону відпустять ціну на газ і опалення невеличкого будинку з річним споживанням 2000м3 вийде у 100т.грн. на рік то треба буде одягати спец. чоботи що-б падаюча щелепа не роздробила пальці на ногах./quote]А щодо буд.мат. -- х.з.По перше -- я не знаю старих цін.По друге -- вони просто увійдуть в ціну нової квартири. Якщо колись схочу продати.По третє -- я хоч і бачу як люди десятками мішків щось тягають, але цього не розумію. Не розумію тієї ненависті з якою вони так відгороджуються від цегли. Не розумію, чому в таких муках роблять "ідеально рівні поверхні", якщо у Природі нема ж таких нездорових поверхонь...Я зміг застосувати на 40м² кілограм 30 цемент.суміші. І ще десь так 10 -- гіпсу. І ще хай стільки ж піде. 4-5₴/кг -- хіба то дорого?А от ціни енергії треба, мабуть таки, відпустити.Так -- аби люди не опалювали купу пустих кімнат. І аби збирали траву як паливо, а не диміли нею на полях. І аби взимку тепло вдягались...Аби, нарешті, пішли до свого ТеплоЕнерго і великим, гучним натовпом запитали, чому при таких дорогих енергоносія -- така спека в будинку від того ЦО.І головне -- аби оті "невеличкі будиночки" або ставали меншими, або менше гріли повітря довкола себе. Бо 2000м³ газу -- це 18000кВт*год корисного тепла. Це по 100кВт*год за добу на 180 діб. І це або 200м²(!) опалюваної площі ("невеличкий будиночок" -- по 500 Вт*год/м² за добу), або тупо марнування енергії.../quote]У вас в квартирі немає плитки? На підлозі - просто стяжка? Електрика - по поверхні стелі і стін? Немає кухні? Внутрішніх дверей? Вхідні двері від забудовника? Стіни - гола цегла/газоблок? Інакше я не розумію, як можна було обмежитися парою мішків цементу та гіпсу.А ваш негатив щодо будинків і квартир розміром більшим за хом'ячу нору залиште, будь, при собі. Якщо ви чогось не розумієте, або у вас інша категорія потреб, це не значить, що хтось там проти вас налаштований чи те, що будують не те, що треба.А попит у різних категорій людей різний, бо різні фінансові можливості і для купівлі, і для утримання, а наш звіт збудований на компромісах.



Так отож!

І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).

Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...



Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.

Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...

То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?



Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.

Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.

І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).

Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.



А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам. Так отож!І якщо попит аж настільки недитячий, якщо грошей у країні аж настільки багато -- то треба або "хрестик ("інфляцію майнігових карт"?) зняти, або труси ("зубожіння"?) вдягнути" (чи навпаки).Бо то якось неправильно, що люди, водночас, ажіотажним попитом і натовпом надимають (тимчасово) ціни на якісь чергові "модності", а потім скаржаться на ті ціни...Якось я пройшовся кількаповерховим "мебл.центром" на околиці ІФ -- але так і не зміг знайти табуретку. Треба була, аби до стелі дістатись. Купив в інеті.Але там багато всякого іншого було. За казковими цінами. А от покупців -- чомусь взагалі не було...То, може, такі крамнички, що, вочевидь, живуть з одного продажу на день (чи місяць) і потім роками ходять у легендах про те "як нас обібрали в ельдораді" -- це якось неправильно? Може правильніше як у Японії -- спати, їсти, жити... на "циновках"?Більше разів довелось зайти в Епік -- теж пекельна місцина, але вже людніша.Гори надспоживацтва нависають зусебіч, і навіть аж над головою.І хоч як берігся -- але таки вляпався у зайві витрати. Лежать у куточку. Трошки -- але є... Непочата монтажна піна; метри металпласт.труби; трійники на водяне опалення, яке вже й не потрібне, мабуть (може й назавжди -- електричне виявилось значно дешевшим..., хоч і довелось самому переходити на зонний тариф, бо надто заклопотаний забудовник всім поставив невідконфігуровані лічильники).Але я не хочу цей клин іншим клином вибивати. Тупі витрати мають тиснути на мозок, а не ховатись від очей -- може хоч у майбутньому такої тупості поменшає.А стіни -- не голі. Я ж не звір. Я даю їм шар гіпсу. Тонюсінький шар, аби бережно зберегти всі нерівності -- але таки всім дам.



Ви були в Японії? Чи то ваші фантазії про "циновки"? Навіть хікікоморі "на самих циновках" не живуть.



То я правильно зрозумів, ви так переймаєтеся витратами, що у вас ні плитки, ні кухні, ні сантехніки, нічого? І все це заради чого? Ви були в Японії? Чи то ваші фантазії про "циновки"? Навіть хікікоморі "на самих циновках" не живуть.То я правильно зрозумів, ви так переймаєтеся витратами, що у вас ні плитки, ні кухні, ні сантехніки, нічого? І все це заради чого?



Ті "плитки", про які знаю -- всі мають якийсь негатив.



Газова? Але хоч газ і досі дешевший за денну електрику -- така плитка все одно невигідна. Електро мультиварку можна програмувати на нічну роботу. А влітку вона навіть і вдень енергетично вигідніша (кращий ККД, і менше грітиме житло).

Яка ще кухня потрібна людині?



Чи плитка -- та що кахлі?

А з цього приводу цікавий тролінг прихований у книзі "Сліпобачення" Вотса. Він науково підійшов до питання "вампірів". І у нього вони -- надрозвинені істоти (хижаки), що вимерли не змігши витримати появу неприродніх прямих кутів у людській цивілізації (пожива). Здається, ніби Вотс натякає, що ми (люди) просто занадто тупуваті, аби через прямі кути зламатись.

Хоча, от мені, ще також трохи дивно, що грати на вікнах люди не люблять (схоже на в'язницю), а міжкахельна сітка ліній їх вже не бентежить... Логіка?





Щодо сантехніки -- то цікаву новину саме з Японії чув. Про бачок унітазу, що бере воду зі зливу мийки, чи щось таке.

А у Китаї -- бачив, що є унітази в підлозі душових приміщень. І пишуть, що то масово.

І я би не здивувався, якби японці й китайці вважали нас (Захід) дикунами.

Бо то ж у нас злив в унітазі -- чистою, питною (!?) водою...

От для мене це вже давно є якоюсь дикістю. Бо це ж ніби коротке замикання.

Я мию руки над відром (у ванні це зручно), потім мию тією водою підлогу, і лише тоді -- в унітаз. Потрійне використаня води. Не лише тому, що так буде втричі дешевше. А тому, що "традиційний спосіб" -- неприємно якось.



Тому, на мою думку, сантехніка мала би бути зовсім іншою. Наприклад, тонюсінька, гнучка й міцна трубочка, причому -- у всі кімнати. 1л/хвилину. Чи якось так. І відра. А зливати в унітаз -- коли у воді вже не лишиться корисної енергії.

А не оті металпласт. труби, які навіть при Ду15 вже майже й гнуться, і вимагають купу трійників, кколін... І дають скажену витрату води -- незрозуміло для чого потрібну. А потім виявляється, що людям треба пояснювати, чим саме неправильно, що вода тече на повну, поки вони колупаються у зубах...





А щодо "хікікоморі" -- то я, мабуть, не з них.

Пишуть, що вони не виходять з дому.

А я не просто виходжу, а ще й тижнями живу в лісі-горах. То чому би я хотів собі типове й дивне "матрасне" житло, якщо вмію жити інакше? І хочу.

І це не питання витрат (хоча здешевлення і є приємним бонусом). Це питання природності (ліс) й неприродності (прямокутно-паралепіпедні будинки -- ззовні, й, чомусь навіть усередині...) От особливо мене здивувало, що дерев'яні колони в мансарді поставили біля стін прямими кутами у напрямку приміщення. А заокруглену частину (де кору з дерева здерли) -- до стіни. Що було в голові у тих людей, коли вони так робили...? Цікаво би дізнатись. Але, водночас, і лячно... Ті "плитки", про які знаю -- всі мають якийсь негатив.Газова? Але хоч газ і досі дешевший за денну електрику -- така плитка все одно невигідна. Електро мультиварку можна програмувати на нічну роботу. А влітку вона навіть і вдень енергетично вигідніша (кращий ККД, і менше грітиме житло).Яка ще кухня потрібна людині?Чи плитка -- та що кахлі?А з цього приводу цікавий тролінг прихований у книзі "Сліпобачення" Вотса. Він науково підійшов до питання "вампірів". І у нього вони -- надрозвинені істоти (хижаки), що вимерли не змігши витримати появу неприродніх прямих кутів у людській цивілізації (пожива). Здається, ніби Вотс натякає, що ми (люди) просто занадто тупуваті, аби через прямі кути зламатись.Хоча, от мені, ще також трохи дивно, що грати на вікнах люди не люблять (схоже на в'язницю), а міжкахельна сітка ліній їх вже не бентежить... Логіка?Щодо сантехніки -- то цікаву новину саме з Японії чув. Про бачок унітазу, що бере воду зі зливу мийки, чи щось таке.А у Китаї -- бачив, що є унітази в підлозі душових приміщень. І пишуть, що то масово.І я би не здивувався, якби японці й китайці вважали нас (Захід) дикунами.Бо то ж у нас злив в унітазі -- чистою, питною (!?) водою...От для мене це вже давно є якоюсь дикістю. Бо це ж ніби коротке замикання.Я мию руки над відром (у ванні це зручно), потім мию тією водою підлогу, і лише тоді -- в унітаз. Потрійне використаня води. Не лише тому, що так буде втричі дешевше. А тому, що "традиційний спосіб" -- неприємно якось.Тому, на мою думку, сантехніка мала би бути зовсім іншою. Наприклад, тонюсінька, гнучка й міцна трубочка, причому -- у всі кімнати. 1л/хвилину. Чи якось так. І відра. А зливати в унітаз -- коли у воді вже не лишиться корисної енергії.А не оті металпласт. труби, які навіть при Ду15 вже майже й гнуться, і вимагають купу трійників, кколін... І дають скажену витрату води -- незрозуміло для чого потрібну. А потім виявляється, що людям треба пояснювати, чим саме неправильно, що вода тече на повну, поки вони колупаються у зубах...А щодо "хікікоморі" -- то я, мабуть, не з них.Пишуть, що вони не виходять з дому.А я не просто виходжу, а ще й тижнями живу в лісі-горах.То чому би я хотів собі типове й дивне "матрасне" житло, якщо вмію жити інакше? І хочу.І це не питання витрат (хоча здешевлення і є приємним бонусом). Це питання природності (ліс) й неприродності (прямокутно-паралепіпедні будинки -- ззовні, й, чомусь навіть усередині...) От особливо мене здивувало, що дерев'яні колони в мансарді поставили біля стін прямими кутами у напрямку приміщення. А заокруглену частину (де кору з дерева здерли) -- до стіни. Що було в голові у тих людей, коли вони так робили...? Цікаво би дізнатись. Але, водночас, і лячно... Bobua Повідомлень: 846 З нами з: 24.08.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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