Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Чет 06 січ, 2022 11:45

Bobua написав: Чи плитка -- та що кахлі?

А з цього приводу цікавий тролінг прихований у книзі "Сліпобачення" Вотса. Він науково підійшов до питання "вампірів". І у нього вони -- надрозвинені істоти (хижаки), що вимерли не змігши витримати появу неприродніх прямих кутів у людській цивілізації (пожива). Здається, ніби Вотс натякає, що ми (люди) просто занадто тупуваті, аби через прямі кути зламатись.

Хоча, от мені, ще також трохи дивно, що грати на вікнах люди не люблять (схоже на в'язницю), а міжкахельна сітка ліній їх вже не бентежить... Логіка? Чи плитка -- та що кахлі?А з цього приводу цікавий тролінг прихований у книзі "Сліпобачення" Вотса. Він науково підійшов до питання "вампірів". І у нього вони -- надрозвинені істоти (хижаки), що вимерли не змігши витримати появу неприродніх прямих кутів у людській цивілізації (пожива). Здається, ніби Вотс натякає, що ми (люди) просто занадто тупуваті, аби через прямі кути зламатись.Хоча, от мені, ще також трохи дивно, що грати на вікнах люди не люблять (схоже на в'язницю), а міжкахельна сітка ліній їх вже не бентежить... Логіка?

Bobua написав: Щодо сантехніки -- то цікаву новину саме з Японії чув. Про бачок унітазу, що бере воду зі зливу мийки, чи щось таке. Щодо сантехніки -- то цікаву новину саме з Японії чув. Про бачок унітазу, що бере воду зі зливу мийки, чи щось таке.

Bobua написав: І я би не здивувався, якби японці й китайці вважали нас (Захід) дикунами.

Бо то ж у нас злив в унітазі -- чистою, питною (!?) водою... І я би не здивувався, якби японці й китайці вважали нас (Захід) дикунами.Бо то ж у нас злив в унітазі -- чистою, питною (!?) водою...

Bobua написав: Я мию руки над відром (у ванні це зручно) Я мию руки над відром (у ванні це зручно)

Bobua написав: А не оті металпласт. труби, які навіть при Ду15 вже майже й гнуться, і вимагають купу трійників, кколін... І дають скажену витрату води А не оті металпласт. труби, які навіть при Ду15 вже майже й гнуться, і вимагають купу трійників, кколін... І дають скажену витрату води

Bobua написав: А потім виявляється, що людям треба пояснювати, чим саме неправильно, що вода тече на повну, поки вони колупаються у зубах... А потім виявляється, що людям треба пояснювати, чим саме неправильно, що вода тече на повну, поки вони колупаються у зубах...

Так, я про плитку, що ви її назвали кахлі. Хоча вона кафельною не обмежується. І тут ви помиляєтеся, порівнюючи її з ґратами, бо знов таки, плитка - це не обов'язково різнобарвні кривувати квадратики с сірим розчином в сантиметр між ними, як в радянському шкільному туалеті. На нормально покладеній плитці цю "ґратку" майже не видно. При цьому це зручно, практично і естетично. Але я вже не певен, що для вас має цінність хоч щось з цих трьох.Не така вже й новина, але ж і не думайте, що то прям всюдисуще. І те що я бачив - це просто рукомийник на бачку, злив якого йде на злив в унітазі. Це не означає, що злив всіх умивальників йде в бачок. Просто в туалеті є такий невеличкий економний рукомийник.Вони і цьому плані від нас не відрізняються. Мало того, "утітаз" зі зливом (просто інщої конструкції) з'явився в Китаї задовго до Європи.Після слова "зручно" можна не продовжувати. Ви остаточно впевнили, що практичність, зручність, естетика - то мимо.Витрату води дають не труби.Тут теж труби невинні, і сантехніка загалом теж. Є така штука, як крани, змішувачі... І їх можна відкривати не на повну... І закрити їх теж можна!