Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

основні витрати їжа (є дача для підкормки, але тре трохи фізичної праці) + комуналь (відносно дешево, бо є смарт-цоколь в новобудові, як писали в темі КРЖН: опалення/кондиціювання теплонасосом типу "земля-напівпідвал"),

спорт: дачні роботи,

віддалена робота,

одяг взуття: раніше купленого достатньо більше чим тре,

техніка: або раніш куплена, або б.у. з олх,

вільний час: + часткова зайнятість до основної роботи,

жінка/діти: + $100 на кожного, плюс жінка ходить на роботу і заробляє, а не сидить на шиї, якщо жінка "правильного виховання", то за можна і в меншу суму вкладатися, якщо транжира, то грошей все життя буде не вистачати.



От взуття, якщо не доносив вчасно, то особливо сумно буває: виробники буває роблять настільки мерзотні пластики-пластмаси, що вони навіть від просто лежання десь у шафі можуть почати тріскатись, розвалюватись, відпадати...А так -- все слушно.Витрати можуть бути малі. І вони повинні бути малі. Або ж "we're all 100% for sure gonna ... die!" Не через 6міс, а хай 60років. Чи навіть 600... Скільки часу Земля може витримати, якщо брати в неї вдвічі більше, аніж відновлюється...?Хіба що, нам таки байдуже, до буде потім? "Потоп, так потоп!?"Але, це таки дивно. Люди ж так люблять декларувати свою турботу про дітей. Чим гірші онуки чи правнуки?