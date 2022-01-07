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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 09:55

Жалуемся здесь

  Успіх написав:Тихо.....тихо...тихо!
Я вже мінімум, як 3р. не жаліюсь/не нию
а про кассовые аппараты просто грустная песня была...
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 06 січ, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:01

За крок до перевороту думок©

  холява написав:А денег у людей стало намного меньше и сильно увеличился разрыв бедные -богатые .

Привіт!
З Святвечером Вас!

Все по класиці - бідні - бідніють, багаті - багатіють ©

Правда, коли бідні починають задумуватись і шалено прагнуть вилізти з ями, то у більшості - таки виходить вилізти з неї!👍
Просто, часто бідних збиває з дороги те, що іншим, частенько, все падає з неба - а їм(бідним) треба ЄБШ24/7!
От і бідні від цього часто опускають руки напівдороги... - а деякі, то через це - навіть, не починають рух до УСПІХУ!
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:16

"Люблю" я наш менталітет!)))

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тихо.....тихо...тихо!
Я вже мінімум, як 3р. не жаліюсь/не нию
а про кассовые аппараты просто грустная песня была...

Хотів бачити реакцію народу, котрих це жодним чином не зачіпає ;)
Типу, хотів бачити реакцію людей, які - проїзджаючи на авто повз каменеломню/кар'єр, де прості звичайні люди - вручну кирками і молотами лупають/добувають каміння - і їм(цим простим людям) ще хочуть рахувати кожен ковток води і ще щоб ту воду ви не набирали в будь-якому джерелі, яке легко протікає через кожну митницю, а якимось дивним чином, мають мати бутильовану воду з документами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:22

  холява написав:vitaliian

А откуда взялось такое количество потребительских кредитов и просрочка по ним ?

Машин куплено очень много , , например в моем дворе стоит несколько , которые не ездят , по причине отсутствия денег у владельцев .Ни заправить ни обслужить не могут , за то с машиной .Причем вовсе не убитые гробы , а приличные американцы .

Уборщицу в вашем ОСББ , у нас не взяли с такой зарплатой .
Минималка и очередь пенсионеров на место .
А денег у людей стало намного меньше и сильно увеличился разрыв бедные -богатые .


думал Виталлиан так шутит :mrgreen:

а если серьезно, то все как вы и говорите...
мне звонят из какой-то конторы (типа "швидкогроши") и спрашивают -знаю я такого-то или такую...
"приличные люди" а понабирали микрозаймов...

то что машин стало больше, так это от того, что люди не видят перспективу своей жизни даже на 2 года вперед

пример: моряк купил американца-биток в 2020 за 7к долл, покатался 3 мес в отпуске-перед рейсом продал за 6,8к (удачно, машина за 200 на 4мес отпуска)
в 2021г купил машину за 17к (ремонт потянул на 3к), в 2021 у моряков были проблемы с обменом сертификатов/дипломов...пришлось платить решалам (понадобились деньги-быстро продал машину с убытком 7к долл)

так машины через 1-2 года значительно упадут в цене когда денег на их содержание поубавиться, может и на дорогах их будет меньше

окна 27,50/27,65

Пивень поднял прием до 27,50
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:48

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  Успіх написав:Хотів бачити реакцію народу, котрих це жодним чином не зачіпає
а соцопрос типа :) здесь нет фопов кроме вас, всем пофиг.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:54

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  prodigy написав:думал Виталлиан так шутит
не на этот раз всё серьёзно, в 2000х один друг работал слесарем на сто 120 долларов в мес. Другой маршрутчик на газеле 150 долл, пределом мечтаний была новая Авео. Долларовые цены на авто были космос. В 2003 я продал трехлетнюю Ладу за 6куе (дороже чем купил). Сейчас оба товарища имеют по 700-800 долларов и думают о недвижимости и собственном бизнесе. Новенький Авео им давно не интересен. Смотрят квартиры в Киеве.

Модерации спасибо за то, что перенесли а не удалили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:02

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  vitaliian написав:Модерации спасибо за то, что перенесли а не удалили

Воно то добре, але за нами сюди ніхто не прийде продовжити дискусію...
А там - то хоч ще 5-10людей нас прочитали б, і можливо, втрутились в дискусії :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:26

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Модерации спасибо за то, что перенесли а не удалили

Воно то добре, але за нами сюди ніхто не прийде продовжити дискусію...
А там - то хоч ще 5-10людей нас прочитали б, і можливо, втрутились в дискусії :D

Вы же "психолог от природы" :D , если не приходят, значит оно им не надо. Вам интересно вести дискуссию с теми, кому она не надо? Потом они перейдут на личности и обольют вас грязью.

Все 20 лет я слышу про тарифы, цены и зубожиння, но хуже чем 20 лет назад живут только те кто спились, или кого оторвали от "кормушки" (а сами руками они ничего не могут). Я про свое окружение.

Дорожай это перераспределение средств. Подняли квартплату и слесарь в жэке получает не 3 а 10-15к.

Подняли проезд и маршрутчик получает уже не 7к а 15-20к (и больше). От того что проезд стал стоить вместо 5 -> 12 никто не обанкротился и не обеднел. Снаружи кажется рост в разы, на самом деле это просто выравнивание зарплат.

Вы же сами писали про зарплату кассира АТБ. Поэтому хлеб там стоит не 8 а 16. Зарплаты откуда то надо брать.

Про уборщицу нашего осбб уже писал, у нее несколько объектов по 8 тыс каждый, разве это плохо когда трудолюбивая уборщица получит не 4 а 16 или 20к зарплаты?

Все возмущались потому что каждому надо заплатить лишних 40 гривен. Но никто не обеднел, зато уборщица стала жить по человечески.

Вангую и дальший дорожай, потому что люди не хотят работать за миску риса. Условно, фонд оплаты труда в общей структуре затрат был 5% а станет 20%
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 06 січ, 2022 11:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:45

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  Bobua написав:Чи плитка -- та що кахлі?
А з цього приводу цікавий тролінг прихований у книзі "Сліпобачення" Вотса. Він науково підійшов до питання "вампірів". І у нього вони -- надрозвинені істоти (хижаки), що вимерли не змігши витримати появу неприродніх прямих кутів у людській цивілізації (пожива). Здається, ніби Вотс натякає, що ми (люди) просто занадто тупуваті, аби через прямі кути зламатись.
Хоча, от мені, ще також трохи дивно, що грати на вікнах люди не люблять (схоже на в'язницю), а міжкахельна сітка ліній їх вже не бентежить... Логіка?

Так, я про плитку, що ви її назвали кахлі. Хоча вона кафельною не обмежується. І тут ви помиляєтеся, порівнюючи її з ґратами, бо знов таки, плитка - це не обов'язково різнобарвні кривувати квадратики с сірим розчином в сантиметр між ними, як в радянському шкільному туалеті. На нормально покладеній плитці цю "ґратку" майже не видно. При цьому це зручно, практично і естетично. Але я вже не певен, що для вас має цінність хоч щось з цих трьох.
  Bobua написав:Щодо сантехніки -- то цікаву новину саме з Японії чув. Про бачок унітазу, що бере воду зі зливу мийки, чи щось таке.

Не така вже й новина, але ж і не думайте, що то прям всюдисуще. І те що я бачив - це просто рукомийник на бачку, злив якого йде на злив в унітазі. Це не означає, що злив всіх умивальників йде в бачок. Просто в туалеті є такий невеличкий економний рукомийник.
  Bobua написав:І я би не здивувався, якби японці й китайці вважали нас (Захід) дикунами.
Бо то ж у нас злив в унітазі -- чистою, питною (!?) водою...

Вони і цьому плані від нас не відрізняються. Мало того, "утітаз" зі зливом (просто інщої конструкції) з'явився в Китаї задовго до Європи.
  Bobua написав:Я мию руки над відром (у ванні це зручно)

Після слова "зручно" можна не продовжувати. Ви остаточно впевнили, що практичність, зручність, естетика - то мимо.
  Bobua написав:А не оті металпласт. труби, які навіть при Ду15 вже майже й гнуться, і вимагають купу трійників, кколін... І дають скажену витрату води

Витрату води дають не труби.
  Bobua написав:А потім виявляється, що людям треба пояснювати, чим саме неправильно, що вода тече на повну, поки вони колупаються у зубах...
Тут теж труби невинні, і сантехніка загалом теж. Є така штука, як крани, змішувачі... І їх можна відкривати не на повну... І закрити їх теж можна!
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:28

  flyman написав:майже всі попадання в яблучко:
основні витрати їжа (є дача для підкормки, але тре трохи фізичної праці) + комуналь (відносно дешево, бо є смарт-цоколь в новобудові, як писали в темі КРЖН: опалення/кондиціювання теплонасосом типу "земля-напівпідвал"),
спорт: дачні роботи,
віддалена робота,
одяг взуття: раніше купленого достатньо більше чим тре,
техніка: або раніш куплена, або б.у. з олх,
вільний час: + часткова зайнятість до основної роботи,
жінка/діти: + $100 на кожного, плюс жінка ходить на роботу і заробляє, а не сидить на шиї, якщо жінка "правильного виховання", то за можна і в меншу суму вкладатися, якщо транжира, то грошей все життя буде не вистачати.

Просто ще пересічений не зрозумів, що прийшла "нова норма". Уже два роки, і непогано себе в ній став почувати останнім часом, хто зрозумів тему і адаптувався. А інші живуть ще доковідними поняттями і намагаються війти в з ними в "нову норму".


От взуття, якщо не доносив вчасно, то особливо сумно буває: виробники буває роблять настільки мерзотні пластики-пластмаси, що вони навіть від просто лежання десь у шафі можуть почати тріскатись, розвалюватись, відпадати... :(

А так -- все слушно.
Витрати можуть бути малі. І вони повинні бути малі. Або ж "we're all 100% for sure gonna ... die!" Не через 6міс, а хай 60років. Чи навіть 600... Скільки часу Земля може витримати, якщо брати в неї вдвічі більше, аніж відновлюється...?
Хіба що, нам таки байдуже, до буде потім? "Потоп, так потоп!?"
Але, це таки дивно. Люди ж так люблять декларувати свою турботу про дітей. Чим гірші онуки чи правнуки?
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