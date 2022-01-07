Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

а про кассовые аппараты просто грустная песня была...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 січ, 2022 09:55
Жалуемся здесь
а про кассовые аппараты просто грустная песня была...
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 06 січ, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:01
За крок до перевороту думок©
Привіт!
З Святвечером Вас!
Все по класиці - бідні - бідніють, багаті - багатіють ©
Правда, коли бідні починають задумуватись і шалено прагнуть вилізти з ями, то у більшості - таки виходить вилізти з неї!👍
Просто, часто бідних збиває з дороги те, що іншим, частенько, все падає з неба - а їм(бідним) треба ЄБШ24/7!
От і бідні від цього часто опускають руки напівдороги... - а деякі, то через це - навіть, не починають рух до УСПІХУ!
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:16
"Люблю" я наш менталітет!)))
Хотів бачити реакцію народу, котрих це жодним чином не зачіпає
Типу, хотів бачити реакцію людей, які - проїзджаючи на авто повз каменеломню/кар'єр, де прості звичайні люди - вручну кирками і молотами лупають/добувають каміння - і їм(цим простим людям) ще хочуть рахувати кожен ковток води і ще щоб ту воду ви не набирали в будь-якому джерелі, яке легко протікає через кожну митницю, а якимось дивним чином, мають мати бутильовану воду з документами
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:22
думал Виталлиан так шутит
а если серьезно, то все как вы и говорите...
мне звонят из какой-то конторы (типа "швидкогроши") и спрашивают -знаю я такого-то или такую...
"приличные люди" а понабирали микрозаймов...
то что машин стало больше, так это от того, что люди не видят перспективу своей жизни даже на 2 года вперед
пример: моряк купил американца-биток в 2020 за 7к долл, покатался 3 мес в отпуске-перед рейсом продал за 6,8к (удачно, машина за 200 на 4мес отпуска)
в 2021г купил машину за 17к (ремонт потянул на 3к), в 2021 у моряков были проблемы с обменом сертификатов/дипломов...пришлось платить решалам (понадобились деньги-быстро продал машину с убытком 7к долл)
так машины через 1-2 года значительно упадут в цене когда денег на их содержание поубавиться, может и на дорогах их будет меньше
окна 27,50/27,65
Пивень поднял прием до 27,50
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:48
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:54
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
не на этот раз всё серьёзно, в 2000х один друг работал слесарем на сто 120 долларов в мес. Другой маршрутчик на газеле 150 долл, пределом мечтаний была новая Авео. Долларовые цены на авто были космос. В 2003 я продал трехлетнюю Ладу за 6куе (дороже чем купил). Сейчас оба товарища имеют по 700-800 долларов и думают о недвижимости и собственном бизнесе. Новенький Авео им давно не интересен. Смотрят квартиры в Киеве.
Модерации спасибо за то, что перенесли а не удалили.
Додано: Чет 06 січ, 2022 11:02
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Додано: Чет 06 січ, 2022 11:26
Вы же "психолог от природы" , если не приходят, значит оно им не надо. Вам интересно вести дискуссию с теми, кому она не надо? Потом они перейдут на личности и обольют вас грязью.
Все 20 лет я слышу про тарифы, цены и зубожиння, но хуже чем 20 лет назад живут только те кто спились, или кого оторвали от "кормушки" (а сами руками они ничего не могут). Я про свое окружение.
Дорожай это перераспределение средств. Подняли квартплату и слесарь в жэке получает не 3 а 10-15к.
Подняли проезд и маршрутчик получает уже не 7к а 15-20к (и больше). От того что проезд стал стоить вместо 5 -> 12 никто не обанкротился и не обеднел. Снаружи кажется рост в разы, на самом деле это просто выравнивание зарплат.
Вы же сами писали про зарплату кассира АТБ. Поэтому хлеб там стоит не 8 а 16. Зарплаты откуда то надо брать.
Про уборщицу нашего осбб уже писал, у нее несколько объектов по 8 тыс каждый, разве это плохо когда трудолюбивая уборщица получит не 4 а 16 или 20к зарплаты?
Все возмущались потому что каждому надо заплатить лишних 40 гривен. Но никто не обеднел, зато уборщица стала жить по человечески.
Вангую и дальший дорожай, потому что люди не хотят работать за миску риса. Условно, фонд оплаты труда в общей структуре затрат был 5% а станет 20%
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 06 січ, 2022 11:54, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 06 січ, 2022 11:45
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Так, я про плитку, що ви її назвали кахлі. Хоча вона кафельною не обмежується. І тут ви помиляєтеся, порівнюючи її з ґратами, бо знов таки, плитка - це не обов'язково різнобарвні кривувати квадратики с сірим розчином в сантиметр між ними, як в радянському шкільному туалеті. На нормально покладеній плитці цю "ґратку" майже не видно. При цьому це зручно, практично і естетично. Але я вже не певен, що для вас має цінність хоч щось з цих трьох.
Не така вже й новина, але ж і не думайте, що то прям всюдисуще. І те що я бачив - це просто рукомийник на бачку, злив якого йде на злив в унітазі. Це не означає, що злив всіх умивальників йде в бачок. Просто в туалеті є такий невеличкий економний рукомийник.
Вони і цьому плані від нас не відрізняються. Мало того, "утітаз" зі зливом (просто інщої конструкції) з'явився в Китаї задовго до Європи.
Після слова "зручно" можна не продовжувати. Ви остаточно впевнили, що практичність, зручність, естетика - то мимо.
Витрату води дають не труби.
Тут теж труби невинні, і сантехніка загалом теж. Є така штука, як крани, змішувачі... І їх можна відкривати не на повну... І закрити їх теж можна!
Додано: Суб 08 січ, 2022 13:28
От взуття, якщо не доносив вчасно, то особливо сумно буває: виробники буває роблять настільки мерзотні пластики-пластмаси, що вони навіть від просто лежання десь у шафі можуть почати тріскатись, розвалюватись, відпадати...
А так -- все слушно.
Витрати можуть бути малі. І вони повинні бути малі. Або ж "we're all 100% for sure gonna ... die!" Не через 6міс, а хай 60років. Чи навіть 600... Скільки часу Земля може витримати, якщо брати в неї вдвічі більше, аніж відновлюється...?
Хіба що, нам таки байдуже, до буде потім? "Потоп, так потоп!?"
Але, це таки дивно. Люди ж так люблять декларувати свою турботу про дітей. Чим гірші онуки чи правнуки?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|