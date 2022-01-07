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Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 січ, 2022 13:34
имеют по 700-800 долларов
vitaliian написав:
Сейчас оба товарища имеют по 700-800 долларов и думают о недвижимости и собственном бизнесе. Новенький Авео им давно не интересен. Смотрят квартиры в Киеве.
доход - и "Смотрят квартиры в Киеве
" - это прикол такой?
Или смотрят что можно арендовать? - тогда поверю.
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 14:16
BIGor написав:
имеют по 700-800 долларов
vitaliian написав:
Сейчас оба товарища имеют по 700-800 долларов и думают о недвижимости и собственном бизнесе. Новенький Авео им давно не интересен. Смотрят квартиры в Киеве.
доход - и "Смотрят квартиры в Киеве
" - это прикол такой?
Или смотрят что можно арендовать? - тогда поверю.
Люди начинают с малого, потом делают апгрейды. А вы хотите сразу внучку родить.
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vitaliian
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Додано: Суб 08 січ, 2022 14:31
vitaliian написав: BIGor написав:
имеют по 700-800 долларов
vitaliian написав:
Сейчас оба товарища имеют по 700-800 долларов и думают о недвижимости и собственном бизнесе. Новенький Авео им давно не интересен. Смотрят квартиры в Киеве.
доход - и "Смотрят квартиры в Киеве
" - это прикол такой?
Или смотрят что можно арендовать? - тогда поверю.
Люди начинают с малого, потом делают апгрейды. А вы хотите сразу внучку родить.
Не советую тратиться на аренду, если нет другой возможности, так никогда не недвижку не накопишь, так как часть доходов будет уходить лендлордам.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 14:44
BIGor предлагаю модерации открыть ветку "советы от BIGor" потому что какой то сплошной тупик, никто не знает куда инвестировать, арендовать или нет, сколько лучше зарабатывать 0,5 или 3 куе.
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vitaliian
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Додано: Суб 08 січ, 2022 14:55
BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав:имеют по 700-800 долларов
доход - и "Смотрят квартиры в Киеве
" - это прикол такой?
Или смотрят что можно арендовать? - тогда поверю.
Люди начинают с малого, потом делают апгрейды. А вы хотите сразу внучку родить.
Не советую тратиться на аренду, если нет другой возможности, так никогда не недвижку не накопишь, так как часть доходов будет уходить лендлордам.
Накопить можно, мало того, большинство понаехов так и покупает свое
Просто есть люди попроще, чем с вашими запросами: если ЗП, то сразу 3-4куе, если квартира, то минимум от 100куе и то однушка, если собирать, то не больше 4-5 лет.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:08
flyman написав:
майже всі попадання в яблучко:основні витрати їжа
(є дача для підкормки, але тре трохи фізичної праці) + комуналь (відносно дешево, бо є смарт-цоколь в новобудові, як писали в темі КРЖН: опалення/кондиціювання теплонасосом типу "земля-напівпідвал"),
спорт: дачні роботи,
віддалена робота,
одяг взуття: раніше купленого достатньо більше чим тре,
техніка: або раніш куплена, або б.у. з олх,
вільний час: + часткова зайнятість до основної роботи,
по еде тоже есть варианты
можно значительно сократить расходы - если питаться правильно
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:10
Faceless написав: BIGor написав: vitaliian написав:
Люди начинают с малого, потом делают апгрейды. А вы хотите сразу внучку родить.
Не советую тратиться на аренду, если нет другой возможности, так никогда не недвижку не накопишь, так как часть доходов будет уходить лендлордам.
Накопить можно, мало того, большинство понаехов так и покупает свое
Просто есть люди попроще, чем с вашими запросами: если ЗП, то сразу 3-4куе, если квартира, то минимум от 100куе и то однушка, если собирать, то не больше 4-5 лет.
Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов
на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:31
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Не советую тратиться на аренду, если нет другой возможности, так никогда не недвижку не накопишь, так как часть доходов будет уходить лендлордам.
Накопить можно, мало того, большинство понаехов так и покупает свое
Просто есть люди попроще, чем с вашими запросами: если ЗП, то сразу 3-4куе, если квартира, то минимум от 100куе и то однушка, если собирать, то не больше 4-5 лет.
Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов
на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
У всех свои запросы, по идее, абсолютно любая квартира не в аварийном доме пригодна для жизни, если судить для сферического коня в вакууме. Сколько уходит на жизнь - тоже цифра очень субъективная, вон Флай за 100 долл умудряется жить, кому-то и пары тысяч долл недостаточно. Если понаех один, может снимать как квартиру, так и комнату, тут может на аренду уходить и 200 и 400 долл, например. А рассчитывать купить может и на этапе строительства или какой бабушатник убитый и своими силами делать ремонт.
Неизвестно, есть ли на старте какие-то сбережения.
Доход меняется со временем, растёт, лет за 10 при экономии и каких-никаких депозитах можно собрать тысяч 30 или больше, плюс возможно были сбережения, если брать в рассрочку котлован, то купить можно и раньше.
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Faceless
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