Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Суб 08 січ, 2022 15:31

BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Не советую тратиться на аренду, если нет другой возможности, так никогда не недвижку не накопишь, так как часть доходов будет уходить лендлордам.



Накопить можно, мало того, большинство понаехов так и покупает свое

Просто есть люди попроще, чем с вашими запросами: если ЗП, то сразу 3-4куе, если квартира, то минимум от 100куе и то однушка, если собирать, то не больше 4-5 лет. Накопить можно, мало того, большинство понаехов так и покупает своеПросто есть люди попроще, чем с вашими запросами: если ЗП, то сразу 3-4куе, если квартира, то минимум от 100куе и то однушка, если собирать, то не больше 4-5 лет.

Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю. Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать сна минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.

У всех свои запросы, по идее, абсолютно любая квартира не в аварийном доме пригодна для жизни, если судить для сферического коня в вакууме. Сколько уходит на жизнь - тоже цифра очень субъективная, вон Флай за 100 долл умудряется жить, кому-то и пары тысяч долл недостаточно. Если понаех один, может снимать как квартиру, так и комнату, тут может на аренду уходить и 200 и 400 долл, например. А рассчитывать купить может и на этапе строительства или какой бабушатник убитый и своими силами делать ремонт.Неизвестно, есть ли на старте какие-то сбережения.Доход меняется со временем, растёт, лет за 10 при экономии и каких-никаких депозитах можно собрать тысяч 30 или больше, плюс возможно были сбережения, если брать в рассрочку котлован, то купить можно и раньше.