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Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:57
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Накопить можно, мало того, большинство понаехов так и покупает свое
Просто есть люди попроще, чем с вашими запросами: если ЗП, то сразу 3-4куе, если квартира, то минимум от 100куе и то однушка, если собирать, то не больше 4-5 лет.
Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов
на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
У всех свои запросы, по идее, абсолютно любая квартира не в аварийном доме пригодна для жизни, если судить для сферического коня в вакууме. Сколько уходит на жизнь - тоже цифра очень субъективная, вон Флай за 100 долл умудряется жить, кому-то и пары тысяч долл недостаточно. Если понаех один, может снимать как квартиру, так и комнату, тут может на аренду уходить и 200 и 400 долл, например. А рассчитывать купить может и на этапе строительства или какой бабушатник убитый и своими силами делать ремонт.
Неизвестно, есть ли на старте какие-то сбережения.
Доход меняется со временем, растёт, лет за 10 при экономии и каких-никаких депозитах можно собрать тысяч 30 или больше, плюс возможно были сбережения, если брать в рассрочку котлован, то купить можно и раньше.
Так кидаете что-то конкретное, а не сферический конь в вакууме?
Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:58
vitaliian написав:
сколько по вашей логике должен получать человек чтобы за 5-6 лет скопить на ссаный хрущ 40м2 Или новострой 20м2 в Киеве?
Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
Давайте, это же не сложно.
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:00
BIGor я вам не обязан ничего доказывать, хотите проверить сами ищите.. или не верьте, если вам так проще.
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vitaliian
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:16
vitaliian написав:BIGor
я вам не обязан ничего доказывать, хотите проверить сами ищите.. или не верьте, если вам так проще.
Все понятно, сферический конь в ваккуме.
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:35
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5370822:Faceless"]
Накопить можно, мало того, большинство понаехов так и покупает свое
Просто есть люди попроще, чем с вашими запросами: если ЗП, то сразу 3-4куе, если квартира, то минимум от 100куе и то однушка, если собирать, то не больше 4-5 лет.
Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов
на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
У всех свои запросы, по идее, абсолютно любая квартира не в аварийном доме пригодна для жизни, если судить для сферического коня в вакууме. Сколько уходит на жизнь - тоже цифра очень субъективная, вон Флай за 100 долл умудряется жить, кому-то и пары тысяч долл недостаточно. Если понаех один, может снимать как квартиру, так и комнату, тут может на аренду уходить и 200 и 400 долл, например. А рассчитывать купить может и на этапе строительства или какой бабушатник убитый и своими силами делать ремонт.
Неизвестно, есть ли на старте какие-то сбережения.
Доход меняется со временем, растёт, лет за 10 при экономии и каких-никаких депозитах можно собрать тысяч 30 или больше, плюс возможно были сбережения, если брать в рассрочку котлован, то купить можно и раньше.
Так кидаете что-то конкретное, а не сферический конь в вакууме?
Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
[/quote]https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-1k-kvartiru-s-dokumentami-400-metrah-ot-m-vyrlitsa-za-20-000-IDNIwGC.html
Такую конурку что, нереально взять?
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Faceless
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:53
Faceless написав:
це якесь крохоборство поза межею розумного, ранжувати весь асортимент в пошуках найдешевшого, ганятися за акціями, а не орієнтуватися на якість і склад у першу чергу.
А як ви на якість орієнтуєтесь?.. Все ж не перепробуєш.
Ось інколи ікра погана попадається, я намагаюсь запам'ятати марку, щоб більше не брати... але швидко забуваю
І кожного разу доводиться вибирати навмання.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:55
Faceless написав:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-1k-kvartiru-s-dokumentami-400-metrah-ot-m-vyrlitsa-za-20-000-IDNIwGC.html
Такую конурку что, нереально взять?[/quote]
1. Это торпеда, с такой ценой даже в зажопье Бучи нет цоколей, это так Вы рынок знаете?
2. Не готова для проживания.
Нельзя что-ли найти хоть засцаный хрущь на ДВРЗ с ремонтом времен Хрущева?
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:57
sergey_sryvkin написав: Faceless написав:
це якесь крохоборство поза межею розумного, ранжувати весь асортимент в пошуках найдешевшого, ганятися за акціями, а не орієнтуватися на якість і склад у першу чергу.
А як ви на якість орієнтуєтесь?.. Все ж не перепробуєш.
Ось інколи ікра погана попадається, я намагаюсь запам'ятати марку, щоб більше не брати... але швидко забуваю
І кожного разу доводиться вибирати навмання.
Ну, спочатку відсіюється неприйнятне за складом. З того, що залишилося, вже можна обирати, і так, спочатку доведеться пробувати, а там як еатрапив на щось добре, то вже знажш що. Буває, воно зникає чи падає якість - тоді все по новій. Інколи, як з'являються нові, і підходять по критерію за складом, можна спробувати, раптом краще. Звісно, не миттєво то все
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Faceless
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:59
BIGor написав: Faceless написав:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-1k-kvartiru-s-dokumentami-400-metrah-ot-m-vyrlitsa-za-20-000-IDNIwGC.html
Такую конурку что, нереально взять?
1. Это торпеда, с такой ценой даже в зажопье Бучи нет цоколей, это так Вы рынок знаете?
2. Не готова для проживания.
Нельзя что-ли найти хоть засцаный хрущь на ДВРЗ с ремонтом времен Хрущева?[/quote]
Я такой сегмент себе не смотрю, но дешёвые варианты есть. Вы просили какую-то ссылку, я выложил то, что недавно постили тут.
Кто сказал, что оно сразу должно быть готово к проживанию, многие берут или убитое или от строителей и потихоньку делают сами
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Faceless
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:06
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-1k-kvartiru-s-dokumentami-400-metrah-ot-m-vyrlitsa-za-20-000-IDNIwGC.html
Такую конурку что, нереально взять?
1. Это торпеда, с такой ценой даже в зажопье Бучи нет цоколей, это так Вы рынок знаете?
2. Не готова для проживания.
Нельзя что-ли найти хоть засцаный хрущь на ДВРЗ с ремонтом времен Хрущева?
Я такой сегмент себе не смотрю, но дешёвые варианты есть. Вы просили какую-то ссылку, я выложил то, что недавно постили тут.
Кто сказал, что оно сразу должно быть готово к проживанию, многие берут или убитое или от строителей и потихоньку делают сами[/quote]
Еще раз повторяю, это не квартира. За 20 куе даже в Бучи нет. Или не можете обычную 1к квартиру скинуть? В олх забанили?
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BIGor
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