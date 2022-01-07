Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Faceless написав:Bobua написав:Чи плитка -- та що кахлі?
А з цього приводу цікавий тролінг прихований у книзі "Сліпобачення" Вотса. Він науково підійшов до питання "вампірів". І у нього вони -- надрозвинені істоти (хижаки), що вимерли не змігши витримати появу неприродніх прямих кутів у людській цивілізації (пожива). Здається, ніби Вотс натякає, що ми (люди) просто занадто тупуваті, аби через прямі кути зламатись.
Хоча, от мені, ще також трохи дивно, що грати на вікнах люди не люблять (схоже на в'язницю), а міжкахельна сітка ліній їх вже не бентежить... Логіка?
Так, я про плитку, що ви її назвали кахлі. Хоча вона кафельною не обмежується. І тут ви помиляєтеся, порівнюючи її з ґратами, бо знов таки, плитка - це не обов'язково різнобарвні кривувати квадратики с сірим розчином в сантиметр між ними, як в радянському шкільному туалеті. На нормально покладеній плитці цю "ґратку" майже не видно. При цьому це зручно, практично і естетично. Але я вже не певен, що для вас має цінність хоч щось з цих трьох.
Не така вже й новина, але ж і не думайте, що то прям всюдисуще. І те що я бачив - це просто рукомийник на бачку, злив якого йде на злив в унітазі. Це не означає, що злив всіх умивальників йде в бачок. Просто в туалеті є такий невеличкий економний рукомийник.
Та... Це мізер.
Вони і цьому плані від нас не відрізняються. Мало того, "утітаз" зі зливом (просто інщої конструкції) з'явився в Китаї задовго до Європи.
Після слова "зручно" можна не продовжувати. Ви остаточно впевнили, що практичність, зручність, естетика - то мимо.
По-перше -- у Китаї масово "чаша Генуя". А у нас навіть у громадських місцях -- унітази. Хіба ж ми не дикуни!?
Я і вдома таку хотів, але вона була втричі дорожча за унітаз, і неясно як її до каналізіції приєднувати...
По-друге, "естетика" -- то суб'єктивно.
То щось отаке:
"
естетика
-и, ж.
1》 Наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві.
|| Система поглядів на мистецтво, якої дотримується хто-небудь.
2》 Краса, художність чого-небудь.
Технічна естетика — теоретична основа дизайну, що включає закономірності його розвитку, принципи і методи художнього конструювання.
"
По-третє, от гляньте як вирують емоції у коментарях до новини про "підвищення тарифів... 20%..." https://news.finance.ua/ua/news/-/50655 ... in-prognoz
Таке враження ніби людей там ріжуть. Без ножа.
А от я навіть і не бачу де тут проблема... Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴? Хіба ж то критично?
Та й усе ЖКП, в сумі, за увесь рік, не видається страшним (у новобуді). Напр., за 40м², це ~3300₴/рік:
* жек ~1500₴.
* електрика (= опалення) ~1500₴.
* вода ~300₴.
І якщо й подвоять електрику та воду -- то це ж ніби не кінець світу?
Але ж, для таких витрат треба тепло вдягатись. І виливати всього 1м³ за місяць. Отже -- таки треба якось інакше уявляти собі "естетику". І красу...
От, для мене, -- це коли в унітаз лию вже двічі брудну воду. А не чисту (питну...)
Бо чомусь не бачу я краси у змішування чистого й брудного напряму. Аби все стало брудним... А особливо, коли так робить аж 8млрд люду, і коли Земля нині здатна лише половину того намішаного виправити... (див. "день екологічного боргу").
Витрату води дають не труби.Тут теж труби невинні, і сантехніка загалом теж. Є така штука, як крани, змішувачі... І їх можна відкривати не на повну... І закрити їх теж можна!
Сучасні крани (особливо ті, що з важелем) чомусь складно відкривати не на повну...
Треба довго тренуватись і самому, і кран "тренувати" аби він дозволяв мале розкриття.