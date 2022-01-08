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Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44
vitaliian написав: wild.tomcat написав:
їх не було навіть маленьких обласних центрах, не кажучи про шось більше.
это вам надо определиться вы сами начали вспоминать про маленькие обл.центры когда речь шла о Киеве. А теперь чем то недовольны.
wild.tomcat написав:
так ви вже визначтеся, мова йде про київ чи територію за 16 км навколо києва?
так я міста (розумієте, міста) згадав а не якесь село, хоч і біля києва. і лише для того, щоб показати, що в києві таких цін не могло бути, в києві, не в селі біля києва. і причому тут якесь село за 16 км від академмістечка - взагалі не зрозуміло. хоча кому я тут шось кажу, комусь і ірпінь - київ. ну, майже як у класика
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