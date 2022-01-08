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Політика та гроші / Ми просто так скаржимось (за

звичкою), чи ми дійсно бідні? Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 12131415 Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44 vitaliian написав: wild.tomcat написав: їх не було навіть маленьких обласних центрах, не кажучи про шось більше. їх не було навіть маленьких обласних центрах, не кажучи про шось більше. это вам надо определиться вы сами начали вспоминать про маленькие обл.центры когда речь шла о Киеве. А теперь чем то недовольны. wild.tomcat написав: так ви вже визначтеся, мова йде про київ чи територію за 16 км навколо києва? так ви вже визначтеся, мова йде про київ чи територію за 16 км навколо києва? это вам надо определиться вы сами начали вспоминать про маленькие обл.центры когда речь шла о Киеве. А теперь чем то недовольны.



так я міста (розумієте, міста) згадав а не якесь село, хоч і біля києва. і лише для того, щоб показати, що в києві таких цін не могло бути, в києві, не в селі біля києва. і причому тут якесь село за 16 км від академмістечка - взагалі не зрозуміло. хоча кому я тут шось кажу, комусь і ірпінь - київ. ну, майже як у класика так я міста (розумієте, міста) згадав а не якесь село, хоч і біля києва. і лише для того, щоб показати, що в києві таких цін не могло бути, в києві, не в селі біля києва. і причому тут якесь село за 16 км від академмістечка - взагалі не зрозуміло. хоча кому я тут шось кажу, комусь і ірпінь - київ. ну, майже як у класика wild.tomcat Повідомлень: 1105 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 11:19 V2 написав: Bobua написав:

Мої витрати на їжу (гривневі):

2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").

рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання

2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів

2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів

2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів

2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів

2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів

2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів

2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів

2021 -2.4% (136%сум). // ???

2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів2021 -2.4% (136%сум). // ???



Фантастичний результат!

І як воно Вам вдається?!



p.s. читати цікаво! Удачі в Новому році!!! Фантастичний результат!І як воно Вам вдається?!p.s. читати цікаво! Удачі в Новому році!!!



О. Дякую.



Вдалось просто -- проста математика. Навіть арифметика Переважно -- додавання. Всіх 2-4 сотень чеків (за рік). Якщо робити це щодня -- то просто.

Далі -- не забути про віднімання з чеків всього, що не є їжею.

І всього одне ділення.

От, якось так.



Насправді -- цим всім, крім внесення, займався планшет і ел.таблиця.

Але я їм не довіряю , тому вносив двічі -- ще й у контрольні колонки -- де все йде суцільним потоком. О. Дякую.Вдалось просто -- проста математика. Навіть арифметикаПереважно -- додавання. Всіх 2-4 сотень чеків (за рік). Якщо робити це щодня -- то просто.Далі -- не забути про віднімання з чеків всього, що не є їжею.І всього одне ділення.От, якось так.Насправді -- цим всім, крім внесення, займався планшет і ел.таблиця.Але я їм не довіряю, тому вносив двічі -- ще й у контрольні колонки -- де все йде суцільним потоком. Bobua Повідомлень: 857 З нами з: 24.08.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 11:33 vitaliian написав: Shaman написав: резкое удорожание всего и вся - и для пересичного, и для бизнеса резкое удорожание всего и вся - и для пересичного, и для бизнеса дорожай это хорошо, вырастут доходы у тех продавцов чей товар резко подорожал, вместе с этим вырастут зарплаты в отрасли и отчисления в бюджет. Добавится конкуренция (все захотят продавать подорожавшие товар). Гораздо хуже дефляция, когда зарплаты будут выдавать валенками и другим бартером, потому что ни у кого нет живых денег, зато все всем должны



Допустим вы в 2019м продавали мочалки по 3 грн а сейчас продаёте по 4,5 разве плохо?



Недавно уборщица нашего осбб зарядила что меньше чем за 8 тыс убирать подъезды не будет, там работы на 3 часа в неделю, все повозмущались но деваться некуда и согласились. Как альтернативу несогласным предложили самим убирать по очереди.



Вспомните какие машины ездили по дорогам в 2000 и посмотрите какие ездят сейчас, при этом гривневые цены за 22 года выросли в 10-15 раз. Если бы дорожай вызывал бедность, все бы уже на собаках ездили, потому что Жигули были бы роскошью.



Бедность вызывает отсутствие денег, а не дорожай. Дорожай как раз признак того что деньги есть. Не у всех, но это другой вопрос. дорожай это хорошо, вырастут доходы у тех продавцов чей товар резко подорожал, вместе с этим вырастут зарплаты в отрасли и отчисления в бюджет. Добавится конкуренция (все захотят продавать подорожавшие товар)., когда зарплаты будут выдавать валенками и другим бартером, потому что ни у кого нет живых денег, зато все всем должныДопустим вы в 2019м продавали мочалки по 3 грн а сейчас продаёте по 4,5 разве плохо?Недавно уборщица нашего осбб зарядила что меньше чем за 8 тыс убирать подъезды не будет, там работы на 3 часа в неделю, все повозмущались но деваться некуда и согласились. Как альтернативу несогласным предложили самим убирать по очереди.Вспомните какие машины ездили по дорогам в 2000 и посмотрите какие ездят сейчас, при этом гривневые цены за 22 года выросли в 10-15 раз. Если бы дорожай вызывал бедность, все бы уже на собаках ездили, потому что Жигули были бы роскошью.Бедность вызывает отсутствие денег, а не дорожай. Дорожай как раз признак того что деньги есть. Не у всех, но это другой вопрос.





Якось негарно зобразили дефляцію...



А от я, все-таки, за неї! Вона може бути, і буде краща за інфляцію!

От мені у 2021р по витратах на їжу -- сподобалась. Хочу ще. Таку ж саму.



Незвично буде. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться.

Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір...

То й до дефляції звикнуть Хоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид".

Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!?

Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє?

Але людство впорається.



Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще.

Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...

А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники.

І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року.

2019: https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/

і

2021:

"

День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.

Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня.

" Якось негарно зобразили дефляцію...А от я, все-таки, за неї! Вона може бути, і буде краща за інфляцію!От мені у 2021р по витратах на їжу -- сподобалась. Хочу ще. Таку ж саму.Незвично буде. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться.Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір...То й до дефляції звикнутьХоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид".Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!?Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє?Але людство впорається.Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще.Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники.І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року.2019:2021:День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня. Bobua Повідомлень: 857 З нами з: 24.08.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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