Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
wild.tomcat написав:їх не було навіть маленьких обласних центрах, не кажучи про шось більше.
это вам надо определиться вы сами начали вспоминать про маленькие обл.центры когда речь шла о Киеве. А теперь чем то недовольны.
wild.tomcat написав:так ви вже визначтеся, мова йде про київ чи територію за 16 км навколо києва?
так я міста (розумієте, міста) згадав а не якесь село, хоч і біля києва. і лише для того, щоб показати, що в києві таких цін не могло бути, в києві, не в селі біля києва. і причому тут якесь село за 16 км від академмістечка - взагалі не зрозуміло. хоча кому я тут шось кажу, комусь і ірпінь - київ. ну, майже як у класика
Bobua написав: Мої витрати на їжу (гривневі): 2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів"). рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання 2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів 2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів 2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів 2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів 2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів 2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів 2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів 2021 -2.4% (136%сум). // ???
Фантастичний результат! І як воно Вам вдається?!
p.s. читати цікаво! Удачі в Новому році!!!
О. Дякую.
Вдалось просто -- проста математика. Навіть арифметика Переважно -- додавання. Всіх 2-4 сотень чеків (за рік). Якщо робити це щодня -- то просто. Далі -- не забути про віднімання з чеків всього, що не є їжею. І всього одне ділення. От, якось так.
Насправді -- цим всім, крім внесення, займався планшет і ел.таблиця. Але я їм не довіряю , тому вносив двічі -- ще й у контрольні колонки -- де все йде суцільним потоком.
Shaman написав:резкое удорожание всего и вся - и для пересичного, и для бизнеса
дорожай это хорошо, вырастут доходы у тех продавцов чей товар резко подорожал, вместе с этим вырастут зарплаты в отрасли и отчисления в бюджет. Добавится конкуренция (все захотят продавать подорожавшие товар). Гораздо хуже дефляция, когда зарплаты будут выдавать валенками и другим бартером, потому что ни у кого нет живых денег, зато все всем должны
Допустим вы в 2019м продавали мочалки по 3 грн а сейчас продаёте по 4,5 разве плохо?
Недавно уборщица нашего осбб зарядила что меньше чем за 8 тыс убирать подъезды не будет, там работы на 3 часа в неделю, все повозмущались но деваться некуда и согласились. Как альтернативу несогласным предложили самим убирать по очереди.
Вспомните какие машины ездили по дорогам в 2000 и посмотрите какие ездят сейчас, при этом гривневые цены за 22 года выросли в 10-15 раз. Если бы дорожай вызывал бедность, все бы уже на собаках ездили, потому что Жигули были бы роскошью.
Бедность вызывает отсутствие денег, а не дорожай. Дорожай как раз признак того что деньги есть. Не у всех, но это другой вопрос.
Якось негарно зобразили дефляцію...
А от я, все-таки, за неї! Вона може бути, і буде краща за інфляцію! От мені у 2021р по витратах на їжу -- сподобалась. Хочу ще. Таку ж саму.
Незвично буде. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться. Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір... То й до дефляції звикнуть Хоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид". Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!? Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє? Але людство впорається.
Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще. Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше... А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники. І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року. 2019: https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/ і 2021: " День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік. Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня. "
Bobua написав: Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...
Вот это и убивает экономику. По крайней мере экономику рынка, заточенную на рост потребления. Когда-нибудь человечество дорастет до рационализаторских моделей, но в сегодняшних условиях дефляция - тяжелая болячка, не всегда даже имеющая эффективное лечение и способная истощать экономический организм десятилетиями (Япония, например)
Bobua написав: Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...
Вот это и убивает экономику. По крайней мере экономику рынка, заточенную на рост потребления. Когда-нибудь человечество дорастет до рационализаторских моделей, но в сегодняшних условиях дефляция - тяжелая болячка, не всегда даже имеющая эффективное лечение и способная истощать экономический организм десятилетиями (Япония, например)
Только ее нет у нас, этой дефляции. Инфляция реальная в Украине 20-30% в год (CPI). А Bobua какой-то тролль, если честно.