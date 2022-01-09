Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Нед 09 січ, 2022 11:33

vitaliian написав: Shaman написав: резкое удорожание всего и вся - и для пересичного, и для бизнеса резкое удорожание всего и вся - и для пересичного, и для бизнеса дорожай это хорошо, вырастут доходы у тех продавцов чей товар резко подорожал, вместе с этим вырастут зарплаты в отрасли и отчисления в бюджет. Добавится конкуренция (все захотят продавать подорожавшие товар). Гораздо хуже дефляция, когда зарплаты будут выдавать валенками и другим бартером, потому что ни у кого нет живых денег, зато все всем должны



Допустим вы в 2019м продавали мочалки по 3 грн а сейчас продаёте по 4,5 разве плохо?



Недавно уборщица нашего осбб зарядила что меньше чем за 8 тыс убирать подъезды не будет, там работы на 3 часа в неделю, все повозмущались но деваться некуда и согласились. Как альтернативу несогласным предложили самим убирать по очереди.



Вспомните какие машины ездили по дорогам в 2000 и посмотрите какие ездят сейчас, при этом гривневые цены за 22 года выросли в 10-15 раз. Если бы дорожай вызывал бедность, все бы уже на собаках ездили, потому что Жигули были бы роскошью.



Бедность вызывает отсутствие денег, а не дорожай. Дорожай как раз признак того что деньги есть. Не у всех, но это другой вопрос. дорожай это хорошо, вырастут доходы у тех продавцов чей товар резко подорожал, вместе с этим вырастут зарплаты в отрасли и отчисления в бюджет. Добавится конкуренция (все захотят продавать подорожавшие товар)., когда зарплаты будут выдавать валенками и другим бартером, потому что ни у кого нет живых денег, зато все всем должныДопустим вы в 2019м продавали мочалки по 3 грн а сейчас продаёте по 4,5 разве плохо?Недавно уборщица нашего осбб зарядила что меньше чем за 8 тыс убирать подъезды не будет, там работы на 3 часа в неделю, все повозмущались но деваться некуда и согласились. Как альтернативу несогласным предложили самим убирать по очереди.Вспомните какие машины ездили по дорогам в 2000 и посмотрите какие ездят сейчас, при этом гривневые цены за 22 года выросли в 10-15 раз. Если бы дорожай вызывал бедность, все бы уже на собаках ездили, потому что Жигули были бы роскошью.Бедность вызывает отсутствие денег, а не дорожай. Дорожай как раз признак того что деньги есть. Не у всех, но это другой вопрос.

Якось негарно зобразили дефляцію...А от я, все-таки, за неї! Вона може бути, і буде краща за інфляцію!От мені у 2021р по витратах на їжу -- сподобалась. Хочу ще. Таку ж саму.Незвично буде. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться.Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір...То й до дефляції звикнутьХоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид".Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!?Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє?Але людство впорається.Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще.Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники.І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року.2019:2021:День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня.