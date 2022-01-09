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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:48

  vetka написав:но там просто не хотят работать и живут на социалку.


А чё так можно было что ли (c), можно подробнее?

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:52

  Успіх написав:Щось я ніяк не второпаю))
Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))

Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали? :)


Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату.
Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.

А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?

От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно".
І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що.
От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника.
Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.
І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.

Коли востаннє брі було по такій ціні...?

А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє?
І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.

Молоко так і не купив. :)


То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"? :)
Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...


У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:53

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  safonovstanislav написав:
  vitaliian написав:
  safonovstanislav написав:Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения.
теперь записывайте рецепт, если бы все работники к кому применяются незаконные или несправедливые методы уволились, эта система бы рухнула, потому что блатные, любовницы и ополизы как работники неэффективны. Итого имеем из за того, что часть общества - терпилы (их ущемляют, а они не увольняются) страдают все.

Да, так и есть. То же самое и с зарплатами. Пока есть люди, готовые работать за еду, все будут работать за еду.
Причём, пенсионеры демпингуют больше всех, соглашаясь работать практически бесплатно, типа подработка к пенсии, не оставляя другим вообще никаких шансов. Знаю случай, когда пенсионерке на рынке платят 1000 грн в месяц за полный рабочий день.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11

  vitaliian написав: Знаю случай, когда пенсионерке на рынке платят 1000 грн в месяц за полный рабочий день.

ну от безделья можно сойти с ума.



Во время кризиса встречаются два шефа:
— Слыш, ты своим зарплату выплачиваешь?
— Нет.
— И я нет. А они все равно на работу ходят?
— Ходят.
— И мои ходят! Слыш, может вход платный сделаем?

Вход сделали платным. Проходит неделя.
— Ну как, твои ещё на работу ходят?
— Ага, тока экономят, суки!
— Чего???
— В понедельник приходят, а в пятницу уходят!
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11

  Bobua написав:
  Успіх написав:Щось я ніяк не второпаю))
Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))

Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали? :)


Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату.
Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.

А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?

От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно".
І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що.
От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника.
Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.
І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.

Коли востаннє брі було по такій ціні...?

А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє?
І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.

Молоко так і не купив. :)


То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"? :)
Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...


У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...

В Израиле например выбрасывается на помойку около 35% пищевой продукции, вырабатываемой и выращиваемой внутри страны.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:18

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  Bobua написав:Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.
І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.

Продешевили, на слідуючий день взяли б його в сміттєвому баку магазину. І з гордістю вписали б табличку - 0 грн. і дефляція.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:28

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  Bobua написав:"Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.
І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.

Коли востаннє брі було по такій ціні...?
чем больше плесени тем сыр дороже. Появилась плесень маркеты сразу поднимают цену, потому что элитный товар. Особенно ценится синяя плесень.
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