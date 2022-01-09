Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Пон 10 січ, 2022 09:52

Успіх написав: Щось я ніяк не второпаю))

Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))



Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали? Щось я ніяк не второпаю))Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали?

Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату.Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно".І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що.От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника.Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.Коли востаннє брі було по такій ціні...?А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє?І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.Молоко так і не купив.То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"?Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...