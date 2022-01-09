Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

А чё так можно было что ли (c), можно подробнее?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 січ, 2022 09:48
Додано: Пон 10 січ, 2022 09:52
Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату.
Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.
А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?
От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно".
І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що.
От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника.
Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.
І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.
Коли востаннє брі було по такій ціні...?
А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє?
І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.
Молоко так і не купив.
То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"?
Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...
У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11
ну от безделья можно сойти с ума.
Во время кризиса встречаются два шефа:
— Слыш, ты своим зарплату выплачиваешь?
— Нет.
— И я нет. А они все равно на работу ходят?
— Ходят.
— И мои ходят! Слыш, может вход платный сделаем?
Вход сделали платным. Проходит неделя.
— Ну как, твои ещё на работу ходят?
— Ага, тока экономят, суки!
— Чего???
— В понедельник приходят, а в пятницу уходят!
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11
В Израиле например выбрасывается на помойку около 35% пищевой продукции, вырабатываемой и выращиваемой внутри страны.
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:28
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Страшну новину я приніс всім і кожному зубожителю країні...
Був у АТБ.
Вгадайте, що ті іроди зробили?
Ні, це неможливо вгадати...
Такого нелюдяного звірства -- світ ще не бачив.
Вони знизили ціни на хліб! На простих білих цінниках!!
Чи міг хтось чекати від них аж таких знущань!?
А вони це зробили...
8.6 замість звичних 8.9₴ за 400г "бородинського". А це аж -3.4%
Але і цього їм було мало...
13.1 замість 13.5₴ за 400г "житнього дива". Майже -3%
І це ж рік лишень щойно почався...
Як вони могли? Як!?
І чому одразу аж настільки? Чому не на копійочку, не на промілечко?
Але я вірю, що вони не зможуть заткнути роти нашому вільнолюбному народові! Навіть житнім дивомммммм не зможуть. Хай хоч яке воно дивооовижно смачне.
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:26
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
1000 грн каждый год за проверить стопы и тормоза, не жирно,? Умножаем на 6,5 млн парк легковых авто... Получаем примерно четверть ярда долларов на ровном месте.
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